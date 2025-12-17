Antes de salir, al taller: la revisión del coche arranca en $100 mil

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
Se trata de los controles básicos aconsejados antes de la salir a la ruta. El presupuesto varía según el trabajo a realizar, el modelo y la marca del vehículo, que influyen en la mano de obra y el valor de los respuestos
Llegan las vacaciones y el auto sigue siendo una de las opciones más económicas para viajar en familia, ya sea distancias largas o cortas. Por eso, antes de salir a la ruta, es indispensable la puesta a punto del vehículo, para realizar un viaje seguro. Sin embargo, este servicio también impacta en el presupuesto destinado a unos días de descanso. La revisón mecánica arranca en los 100 mil pesos, con valores que varían según el trabajo como la marca y el modelo.
Entre los controles esenciales se aconseja revisar frenos, neumáticos, alineación y balanceo, amortiguación, aceite y filtros, batería, luces, aire acondicionado y fluidos básicos.
Los mecánicos advierten que contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente no garantiza, por sí sola, que un auto esté en condiciones para salir a la ruta.
“La revisión obligatoria controla los elementos de seguridad para prevenir accidentes, pero no detecta fallas como pérdidas de agua, el desgaste de las correas u otros problemas mecánicos. Por eso, es fundamental realizar una revisión general del vehículo para viajar con tranquilidad”, explicó Alejandro Derudi. a cargo de un taller mecánico con más de 50 años en la Ciudad.
Allí trabajan con un sistema de “semáforo” que clasifica cada componente del vehículo en rojo, amarillo o verde, según la urgencia que requiera la reparación”. También ayuda a planificar el gasto y evitar sorpresas. Lo que figura en rojo indica reparaciones que deben hacerse de inmediato. En amarillo, aspectos a tener en cuenta para programar para más adelante y evitar un gasto fuerte de una sola vez. Y en verde, los trabajos ya realizados”, explicó.
La planilla de revisión tiene un costo de 100 mil pesos. “Es mirar, revisar, limpiar y regular, nada más”, aclaró Derudi. El control abarca, entre otros puntos, el delantero y trasero; luces; filtros; y niveles de fluidos, como aceite, refrigerante y líquido lavaparabrisas. También se detectan y detallan posibles pérdidas de aceite o refrigerante y se verifica la densidad del refrigerante, un aspecto clave para el correcto funcionamiento del motor. A ese valor se le suman, en caso de ser necesario, insumos como aceite, filtros, aditivos, lámparas o repuestos.
En un taller mecánico situado en la zona de 8 y 517, Martín Louge compartió la visión de su colega. “Lo primero que pregunto cuando llega un cliente es si tiene la VTV hecha, porque es un punto de partida, pero nunca alcanza con eso”.
En ese sentido, destacó la importancia de revisar el vehículo antes de viajes largos, especialmente en verano. “Con el calor, es clave controlar mangueras, refrigerante y el sistema de enfriamiento”, explicó, y advirtió que un viaje largo exige al vehículo mucho más que el uso diario donde los trayectos que se realizan son cortos.
En cuanto a los costos, aclaró que varían según el modelo y los repuestos. “Un freno trasero puede rondar los 180 mil pesos con mano de obra y materiales, y el cambio de refrigerante con limpieza del circuito está entre 160 y 180 mil pesos”, indicó a modo de referencia.
También es fundamental controlar el desgaste y la presión de los neumáticos, que deben estar en perfecto estado y contar con dibujos con la profundidad mínima requerida. Los precios varían según el vehículo y arrancan en los 130 mil pesos.
Entre los puntos clave se encuentran el control de aceite, que varía según el modelo del vehículo. “Los cuatro litros del aceite semisintético ronda los 50 mil pesos y el sintético, los 100 mil pesos, aunque hay mucha variación de precios”, indicó el mecánico.
También es necesario revisar los filtros de aire, aceite y combustible, que cuestan entre 10 mil y 15 mil pesos. “El filtro de habitáculo es uno de los más olvidados: muchas veces, cuando el aire acondicionado no enfría bien, es porque está sucio”, explicó.
El sistema de frenos es otro aspecto central. Mientras la VTV solo comprueba que frenen de manera pareja, en el taller se evalúa el estado real de pastillas, discos, cintas y campanas, además del líquido de frenos, que debería cambiarse cada dos años para evitar daños en todo el sistema.
En este sentido, Derudi explicó: “las pastillas de freno cuestan unos 60 mil pesos y el cambio de los discos implica otros 60 mil adicionales. Eso es por el eje delantero y sin contar la mano de obra. En el eje trasero, la mayoría utiliza cinta y campana. En ese caso hay que evaluar el estado, pero si es necesario realizar el trabajo completo, el costo ronda los 400 mil pesos, incluyendo material y mano de obra”.
