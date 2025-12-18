Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy gratis con EL DIA la tarjeta del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

La Ciudad

Con máxima de 34º y jornada ventosa: así estará el tiempo en La Plata

Con máxima de 34º y jornada ventosa: así estará el tiempo en La Plata
18 de Diciembre de 2025 | 07:24

Escuchar esta nota

El calor seguirá siendo protagonista en La Plata durante las próximas jornadas, con temperaturas elevadas y condiciones de tiempo estable, de acuerdo al pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

Para este jueves, se espera un día con cielo algo nublado, ambiente caluroso y presencia de viento del sector noroeste rotando al este, lo que podría intensificar la sensación térmica en distintos momentos del día. La temperatura mínima será de 20°C, mientras que la máxima alcanzará los 34°C, configurando una de las jornadas más sofocantes de la semana.

En tanto, el viernes continuará con condiciones similares, aunque con un leve descenso térmico. El cielo se mantendrá algo nublado, el ambiente será cálido y los vientos moderados del este traerán algo de alivio hacia la tarde. Las marcas térmicas oscilarán entre los 20°C de mínima y los 30°C de máxima.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en horas pico y extremar cuidados, especialmente en niños, personas mayores y quienes realicen actividades al aire libre.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Plateas agotadas para la final Estudiantes vs Platense y solo quedan generales: así sigue la venta de entradas

Tragedia en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco mientras conducía, se estrelló y falleció

Antes de salir, al taller: la revisión del coche arranca en $100 mil

"Le gatillaron tres veces a una empleada": dramático relato del dueño de la panadería atacada en La Plata

Edificios cerrados y abandonados en La Plata, un dolor de cabeza para los vecinos

VIDEO.- Motochorros "polirrubro" en La Plata: en un suspiro y a los tiros roban en pollajería, panadería y una YPF
+ Leidas

Estudiantes, en modo final: Domínguez define quiénes reemplazan a los tocados Palacios y Arzamendia

Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades

Refuerzos, semillero y armado del plantel: Gimnasia y el proyecto 2026 de Zaniratto, que ya está en marcha

La “Banda del Tiburón”, una amenaza en La Plata

Fatal descompensación al volante: quién era el hombre que murió en Plaza Moreno

AFA, el pasillo, Domínguez y más: lo que dejó la explosiva charla con Verón

El drama de la zona roja de La Plata: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos

Estudiantes y el duelo con Platense que dio inicio a la mística
Últimas noticias de La Ciudad

¿Mesa adentro o mesa afuera? cómo estará la Nochebuena y Navidad en La Plata

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos en un supermercado de La Plata

Pedí hoy gratis con EL DIA la nueva tarjeta del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea

Suicidios en La Plata: psiquiatras y psicólogos dan charlas de salud mental en clubes
Policiales
Crónica del terror: qué se sabe del hombre que golpeó a su pareja y casi mata al suegro en Berisso
La “Banda del Tiburón”, una amenaza en La Plata
Impulsan un jury para el juez de la VTV y las multas de tránsito
Una supuesta megaestafa en Chascomús, a juicio oral
Fatal descompensación al volante: quién era el hombre que murió en Plaza Moreno
Espectáculos
Gran Hermano Generación Dorada: histórica actriz estaría a un paso de entrar a la casa
Lizy Tagliani recibió la mejor noticia: la Justicia confirmó la adopción plena de su hijo Tati
“Sex”: Noruegos confundidos y con ganas de explorar
Nick Reiner, que podría recibir la pena de muerte, compareció ante la Justicia
“Louise Violet” desembarca en los cines con una historia de educación e inspiración
Información General
Los números de la suerte del jueves 18 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Trasplantes: Argentina superó este año la cifra histórica
Un equipo platense ganó un premio por descifrar una patología y lo donó
"Extremadamente contagiosa": la nueva cepa de la "súper gripe" que avanza en Europa y llegará a la Argentina
Un intendente pidió remover al comisario tras un control de alcoholemia en una doma: “Los gauchos no toman jugo”
Deportes
Estudiantes y el duelo con Platense que dio inicio a la mística
Estudiantes, en modo final: Domínguez define quiénes reemplazan a los tocados Palacios y Arzamendia
Refuerzos, semillero y armado del plantel: Gimnasia y el proyecto 2026 de Zaniratto, que ya está en marcha
Pidieron el procesamiento de Moretti por fraude
Hinestroza, el elegido para reforzar a Boca

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla