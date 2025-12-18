Con máxima de 34º y jornada ventosa: así estará el tiempo en La Plata

El calor seguirá siendo protagonista en La Plata durante las próximas jornadas, con temperaturas elevadas y condiciones de tiempo estable, de acuerdo al pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

Para este jueves, se espera un día con cielo algo nublado, ambiente caluroso y presencia de viento del sector noroeste rotando al este, lo que podría intensificar la sensación térmica en distintos momentos del día. La temperatura mínima será de 20°C, mientras que la máxima alcanzará los 34°C, configurando una de las jornadas más sofocantes de la semana.

En tanto, el viernes continuará con condiciones similares, aunque con un leve descenso térmico. El cielo se mantendrá algo nublado, el ambiente será cálido y los vientos moderados del este traerán algo de alivio hacia la tarde. Las marcas térmicas oscilarán entre los 20°C de mínima y los 30°C de máxima.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en horas pico y extremar cuidados, especialmente en niños, personas mayores y quienes realicen actividades al aire libre.