Escándalo: el oficialismo designó a 3 auditores sin el apoyo de aliados y el PRO prometió ir a la Justicia

Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
El oficialismo designó a tres auditores sin el apoyo de aliados y el PRO prometió ir a la Justicia
Estudiantes, en modo final: Domínguez define quiénes reemplazan a los tocados Palacios y Arzamendia
VIDEO. El drama de la zona roja de La Plata: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos
Suicidios en La Plata: psiquiatras y psicólogos dan charlas de salud mental en clubes
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Refuerzos, semillero y armado del plantel: Gimnasia y el proyecto 2026 de Zaniratto, que ya está en marcha
Gran Hermano Generación Dorada: histórica actriz estaría a un paso de entrar a la casa
Las remeras del Pincha, del Lobo y de Boca, no pueden faltar en el arbolito
¿Mesa adentro o mesa afuera? cómo estará la Nochebuena y Navidad en La Plata
Además de aguinaldo, se confirmó cuándo cobran los haberes los jubilados de IPS
Fatal descompensación al volante: quién era el hombre que murió en Plaza Moreno
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos en un supermercado de La Plata
Los libertarios buscan dictamen para avanzar en la reforma laboral
En La Plata, el 2026 arranca con ajustes de alquileres: en enero, aumento de entre el 4% y 13%
Con apoyo peronista, de la izquierda y piqueteros, la CGT protesta en la calle
Jueces de la Provincia reclaman diálogo para la reforma del Código Penal
Con máxima de 34º y jornada ventosa: así estará el tiempo este jueves en La Plata
Los números de la suerte del jueves 18 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Motochorros impunes: dueños de la calle y del terror en La Plata
Crónica del terror: qué se sabe del hombre que golpeó a su pareja y casi mata al suegro en Berisso
Mañana cierra el plazo para inscribir los momos: lo que hay que saber
Actividades: fiesta del deporte, club de lectura, vino y concierto en la basílica
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La medida generó una fuerte reacción de espacios que acompañan al Gobierno en el Congreso
Escuchar esta nota
En plena madrugada, la Cámara de Diputados aprobó la designación de tres integrantes para la Auditoría General de la Nación (AGN), lo que generó polémica con el PRO y otros espacios aliados al oficialismo.
La terna avalada con 186 votos a favor (y dos abstenciones) está conformada por Rita Mónica Almada por La Libertad Avanza (LLA), Juan Ignacio Forlón por el peronismo y la ex diputada nacional salteña Pamela Calletti por Innovación Federal.
Los dos primeros funcionarios designados prestaron juramento para ocupar responsabilidades en el organismo de control.
Bloques como Provincias Unidas, el PRO y el Frente de Izquierda denunciaron que el oficialismo apuró la votación del acuerdo para "devolver favores" y señalaron que lo actuado era ilegal porque no estaba incluido en el temario de sesiones extraordinarias que había enviado el presidente Javier Milei al Congreso.
Para no convalidar el procedimiento, estas fuerzas políticas se levantaron de sus bancas y dejaron que los espacios beneficiados por el acuerdo se votaran a sí mismos en soledad, dejando en evidencia el carácter de “casta” con el que se habían conducido.
Christian Ritondo adelantó que el PRO apelará ante la Justicia y explicó que la designación de auditores generales “no es de competencia” del pleno reunido en extraordinarias porque no había sido incluido en el temario del Poder Ejecutivo.
LE PUEDE INTERESAR
Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
LE PUEDE INTERESAR
La inflación mayorista se aceleró a 1,6%
Por su parte, Myriam Bregman (Frente de Izquierda) acusó al oficialismo de “estar apurado en devolver favores” y consideró que “por eso empiezan a repartir carguitos”. “Nunca vi algo más de casta que lo de recién. Nos parece bochornoso”, completó la jefa del bloque de izquierda.
Pablo Juliano, de Provincias Unidas, dijo que “no hay un tema más por la ventana que nombrar a tres personas a las 3hs. de la mañana”. “Es más casta que la casta. Nosotros nos vamos a retirar. Se ve que no hay vocación de seguir con la orden del día”, protestó el radical bonaerense.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí