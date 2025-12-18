Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy gratis con EL DIA la tarjeta del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

Política y Economía

Escándalo: el oficialismo designó a 3 auditores sin el apoyo de aliados y el PRO prometió ir a la Justicia

La medida generó una fuerte reacción de espacios que acompañan al Gobierno en el Congreso

Escándalo: el oficialismo designó a 3 auditores sin el apoyo de aliados y el PRO prometió ir a la Justicia
18 de Diciembre de 2025 | 07:23

Escuchar esta nota

En plena madrugada, la Cámara de Diputados aprobó la designación de tres integrantes para la Auditoría General de la Nación (AGN), lo que generó polémica con el PRO y otros espacios aliados al oficialismo.

La terna avalada con 186 votos a favor (y dos abstenciones) está conformada por Rita Mónica Almada por La Libertad Avanza (LLA), Juan Ignacio Forlón por el peronismo y la ex diputada nacional salteña Pamela Calletti por Innovación Federal.

Los dos primeros funcionarios designados prestaron juramento para ocupar responsabilidades en el organismo de control.

Bloques como Provincias Unidas, el PRO y el Frente de Izquierda denunciaron que el oficialismo apuró la votación del acuerdo para "devolver favores" y señalaron que lo actuado era ilegal porque no estaba incluido en el temario de sesiones extraordinarias que había enviado el presidente Javier Milei al Congreso.

Para no convalidar el procedimiento, estas fuerzas políticas se levantaron de sus bancas y dejaron que los espacios beneficiados por el acuerdo se votaran a sí mismos en soledad, dejando en evidencia el carácter de “casta” con el que se habían conducido.

Christian Ritondo adelantó que el PRO apelará ante la Justicia y explicó que la designación de auditores generales “no es de competencia” del pleno reunido en extraordinarias porque no había sido incluido en el temario del Poder Ejecutivo.

LE PUEDE INTERESAR

Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades

LE PUEDE INTERESAR

La inflación mayorista se aceleró a 1,6%

Por su parte, Myriam Bregman (Frente de Izquierda) acusó al oficialismo de “estar apurado en devolver favores” y consideró que “por eso empiezan a repartir carguitos”. “Nunca vi algo más de casta que lo de recién. Nos parece bochornoso”, completó la jefa del bloque de izquierda.

Pablo Juliano, de Provincias Unidas, dijo que “no hay un tema más por la ventana que nombrar a tres personas a las 3hs. de la mañana”. “Es más casta que la casta. Nosotros nos vamos a retirar. Se ve que no hay vocación de seguir con la orden del día”, protestó el radical bonaerense.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Plateas agotadas para la final Estudiantes vs Platense y solo quedan generales: así sigue la venta de entradas

Tragedia en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco mientras conducía, se estrelló y falleció

Antes de salir, al taller: la revisión del coche arranca en $100 mil

"Le gatillaron tres veces a una empleada": dramático relato del dueño de la panadería atacada en La Plata

Edificios cerrados y abandonados en La Plata, un dolor de cabeza para los vecinos

VIDEO.- Motochorros "polirrubro" en La Plata: en un suspiro y a los tiros roban en pollajería, panadería y una YPF
+ Leidas

Estudiantes, en modo final: Domínguez define quiénes reemplazan a los tocados Palacios y Arzamendia

Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades

Fatal descompensación al volante: quién era el hombre que murió en Plaza Moreno

Refuerzos, semillero y armado del plantel: Gimnasia y el proyecto 2026 de Zaniratto, que ya está en marcha

AFA, el pasillo, Domínguez y más: lo que dejó la explosiva charla con Verón

La “Banda del Tiburón”, una amenaza en La Plata

VIDEO. El drama de la zona roja de La Plata: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos

Estudiantes y el duelo con Platense que dio inicio a la mística
Últimas noticias de Política y Economía

Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades

La inflación mayorista se aceleró a 1,6%

Presupuesto 2026: avanzó con intensas negociaciones

Los libertarios buscan dictamen para avanzar en la reforma laboral
Deportes
¡Atentos Pinchas! Las tres alternativas para llegar al estadio de San Nicolás en auto
Estudiantes y el duelo con Platense que dio inicio a la mística
Estudiantes, en modo final: Domínguez define quiénes reemplazan a los tocados Palacios y Arzamendia
Refuerzos, semillero y armado del plantel: Gimnasia y el proyecto 2026 de Zaniratto, que ya está en marcha
Pidieron el procesamiento de Moretti por fraude
Espectáculos
Se conoció la primera imagen: Loly Antoniale regresó al país a un año y medio de su misteriosa desaparición de las redes sociales
¡Hay clásico italiano! Wanda Nara del Inter y ahora La China del Milan
Gran Hermano Generación Dorada: histórica actriz estaría a un paso de entrar a la casa
Lizy Tagliani recibió la mejor noticia: la Justicia confirmó la adopción plena de su hijo Tati
“Sex”: Noruegos confundidos y con ganas de explorar
Policiales
Detuvieron a un joven por un violento intento de robo armado en una vivienda de City Bell
Crónica del terror: qué se sabe del hombre que golpeó a su pareja y casi mata al suegro en Berisso
La “Banda del Tiburón”, una amenaza en La Plata
Impulsan un jury para el juez de la VTV y las multas de tránsito
Una supuesta megaestafa en Chascomús, a juicio oral
Información General
Los números de la suerte del jueves 18 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Trasplantes: Argentina superó este año la cifra histórica
Un equipo platense ganó un premio por descifrar una patología y lo donó
"Extremadamente contagiosa": la nueva cepa de la "súper gripe" que avanza en Europa y llegará a la Argentina
Un intendente pidió remover al comisario tras un control de alcoholemia en una doma: “Los gauchos no toman jugo”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla