Cayó por abuso un viejo ladero del “Gordo Valor”

Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
Se reúne el PJ bonaerense y busca definir una fecha de elecciones
VIDEO. En La Cumbre, como en el desierto: sin agua bajo un calor que asfixia
Pampita, la China y Vicuña: a 10 años del escándalo del motorhome, la palta y la manta de Nepal
Causa Cuadernos: acusan a Cristina de recibir 175 sobornos millonarios
Volaron las acciones mientras que el dólar y el riesgo país se mantuvieron
VIDEO. Diego Pepe: “La seguridad en La Plata se aborda con coordinación y la instalación de tecnología”
Polémica en el Concejo local por la postergación de una sesión
Pensiones estudiantiles: alojarse en la Ciudad, desde 170 mil pesos
Se vienen dos semanas con menos días de atención al público en bancos
Actividades: meditación en la plaza, club de lectura, vino y concierto
Roban una camioneta en La Loma, prometen devolverla y lo cumplen
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Daniel Agustín Cabrera, más conocido como “Tractorcito”, que fue detenido en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, integró la banda delictiva de Luis Alberto “El Gordo” Valor y entre sus antecedentes penales figuran varias fugas.
El hombre, de 64 años, protagonizó una evasión en el penal de Villa Devoto (1998) y en el Departamento Central de Policía (2000), donde se retiró mientras caminaba junto a dos acusados por el homicidio del crimen del ex vicepresidente de Paraguay Luis María Argaña.
Cabrera presenta un frondoso prontuario desde 1980, cumplió condenas, reincidencia agravada y registra participaciones en hechos violentos contra la propiedad privada y las personas.
La banda se dedicaba al asalto de camiones blindados y transportes de caudales, al tiempo que “Tractorcito” fue imputado por el robo a un banco en la ciudad de Bahía Blanca.
Además, fue condenado a la pena de 11 años de prisión y se caracterizó por ser la mano derecha de Valor. En el domicilio también se encontraba un joven de 27 años, quien fue detenido por “encubrimiento agravado”.
LE PUEDE INTERESAR
Inesperado golpe en una vivienda de Magdalena
LE PUEDE INTERESAR
Le sacaron tres millones cuando hacía los mandados
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí