Cayó por abuso un viejo ladero del “Gordo Valor”

Daniel Agustín Cabrera, más conocido como “Tractorcito”, que fue detenido en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, integró la banda delictiva de Luis Alberto “El Gordo” Valor y entre sus antecedentes penales figuran varias fugas.

El hombre, de 64 años, protagonizó una evasión en el penal de Villa Devoto (1998) y en el Departamento Central de Policía (2000), donde se retiró mientras caminaba junto a dos acusados por el homicidio del crimen del ex vicepresidente de Paraguay Luis María Argaña.

Cabrera presenta un frondoso prontuario desde 1980, cumplió condenas, reincidencia agravada y registra participaciones en hechos violentos contra la propiedad privada y las personas.

La banda se dedicaba al asalto de camiones blindados y transportes de caudales, al tiempo que “Tractorcito” fue imputado por el robo a un banco en la ciudad de Bahía Blanca.

Además, fue condenado a la pena de 11 años de prisión y se caracterizó por ser la mano derecha de Valor. En el domicilio también se encontraba un joven de 27 años, quien fue detenido por “encubrimiento agravado”.