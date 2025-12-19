Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El verdadero final vuelve al origen: Él Mató a un Policía Motorizado cierra su trilogía histórica en La Plata
19 de Diciembre de 2025 | 13:00

Escuchar esta nota

Este 27 y 28 de diciembre, Él Mató a un Policía Motorizado pone el punto y aparte a un año y a una etapa fundamental de su historia con dos funciones únicas en el Teatro Ópera La Plata, en el marco del 73° aniversario del mítico teatro. El cierre definitivo de El nacimiento, la vida y la muerte, la trilogía que revisita los cimientos de una de las bandas más influyentes del rock platense y argentino del siglo XXI.

La banda despide la gira de esta trilogía conceptual que propone un recorrido completo por los EPs Navidad de reserva (2005), Un millón de euros (2006) y Día de los muertos (2008), interpretados en su totalidad a 20 años de su lanzamiento. Tres discos que marcaron un antes y un después en el gen del rock platense, definiendo una identidad sonora y emocional que todavía resuena con fuerza.

La trilogía reúne canciones históricas que ya forman parte del ADN del rock nacional:  “Sábado”, “Tormenta Roja”, “Nuestro Verano”, “Escupime”, “Doctora Muerte”, “Rock Espacial”, “Terrorismo”, “Diamante”, “Guitarra Comunista”, “Prenderte Fuego”, “Yoni B” y “Chica de Oro”, entre otras. Himnos generacionales que no solo construyeron el camino de la banda, sino que dejaron una huella indeleble en toda una escena.

Sin embargo, aunque Obras funcione como cierre de gira, el verdadero final todavía no llega. Porque toda historia importante necesita volver a su punto de partida. Y en el caso de Él Mató, ese lugar es La Plata.

Las fechas del 27 y 28 de diciembre en el Teatro Ópera La Plata no son una repetición ni un anexo: son un ritual de cierre. En formato íntimo, en una sala cargada de historia, la banda vuelve a la ciudad que los vio crecer, consolidarse y transformarse en referencia, para resignificar los discos que fundaron su lenguaje artístico.

Cerrar el año en La Plata, y hacerlo en el marco del aniversario 73 del Teatro Ópera, es un gesto simbólico poderoso: volver al origen para cerrar el círculo, celebrar veinte años de historia y reafirmar una identidad profundamente platense.

Este 27 y 28 de diciembre, cerrá el año con la histórica banda platense.
Cerrá el año con Él Mató y con una trilogía de enorme impacto e historia.

Entradas a la venta en livepass.com.ar

¡Aprovecha 4 cuotas sin interés con Banco Provincia! 

No te quedes afuera de esta fiesta.
 

