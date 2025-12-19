Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

La Ciudad |Dirigida al intendente Alak

La emocionante carta de una pareja de jubilados de La Plata: "No sabe cuánto cambió nuestra vida"

19 de Diciembre de 2025 | 12:00

Escuchar esta nota

Una carta escrita desde la emoción y la gratitud. Dos adultos mayores, Marta Arrola (73) y Jorge Wolter (87), platenses de nacimiento, decidieron tomarse el tiempo de agradecer por algo que, para muchos, puede parecer simple, pero que para ellos significó un cambio profundo en su vida cotidiana: la recuperación de las plazas en La Plata y sus espacios de descanso.

“Somos los dos nacidos en La Plata. Hace 14 años que estamos casados y salimos mucho a caminar por toda esta zona porque se nos hace muy bien”, cuentan desde un banco de la renovada Plaza San Martín, en una carta que le escribieron a Julio Alak. Caminar era parte de su rutina, de su vínculo y de su salud. Se conocieron en un taller literario, son amantes del tango. Con el paso del tiempo, sin embargo, el cuerpo empezó a marcar límites. “A medida que pasó el tiempo se me fue dificultando, me cansaba un poquito más”, relata ella, con la sinceridad de quien no dramatiza, pero tampoco oculta.

El consejo médico fue claro y firme: no dejar de caminar. “El médico nos prohibió que dejáramos de caminar. Cuando yo le explicaba que me cansaba, me decía: ‘Bueno, se sienta en una plaza, se sienta en un banquito y sigue’”. Pero ahí apareció una realidad inesperada y dolorosa: no había bancos disponibles. “Nos encontramos con una realidad que para nosotros fue muy triste. No teníamos ningún banco disponible, estaban todos ocupados”.

La carta, dirigida al Intendente de La Plata, no esquiva el contexto social ni cae en simplificaciones. “Yo comprendo que la gente necesita trabajar lógicamente”, aclaran. Sin embargo, remarcan la importancia de la recuperación de las plazas. Para ellos, volver a encontrar bancos libres no fue solo una mejora urbana: fue recuperar el poder descansar, observar y seguir caminando.

Viven en un departamento, a tres cuadras de la San Martín y la plaza se convirtió en una extensión del hogar. “Esto de estar sentados en una plaza escuchando los pájaros, viendo gente caminar… para nosotros es algo muy lindo”. Una tarde, después de volver a casa tras haber disfrutado de ese momento simple y reparador, sintieron que no podían guardarse lo que les pasaba. “Sentí la necesidad de agradecerle al intendente esta recuperación”.

Ella tiene 73 años. Él, 87. Las cifras dimensionan el impacto de esas obras. “No sabe cuánto cambió nuestra vida sabiendo que recuperamos estos espacios que son tan importantes, no solo para personas mayores como nosotros, sino para los jóvenes, niños, adultos y las queridas mascotas que tanto lo disfrutan”.

LE PUEDE INTERESAR

Aguinaldo de estatales bonaerenses y jubilados del IPS: ¿cuándo depositan el SAC?

LE PUEDE INTERESAR

Premio a la Labor Extensionista: la distinción solidaria que entregó por primera vez la UNLP

La carta no pide nada más. Se cierra con una palabra simple, la que mejor resume lo que sienten: “Gracias”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Aguinaldo de estatales bonaerenses y jubilados del IPS: ¿cuándo depositan el SAC?

La emocionante carta de una pareja de jubilados de La Plata: "No sabe cuánto cambió nuestra vida"

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Demanda millonaria de un platense contra Google: el drama tras una grave denuncia

Previa a febrero: la reforma laboral se posterga

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

Qué se sabe de la salud de Christian Petersen

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata

+ Leidas

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

Nuevo "bochazo" masivo, bronca y ola de reclamos en Informática

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Guerra de pasillo: sigue el tironeo de Verón con Central y la AFA

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

Tragedia en la Ruta 36: una mujer muerta y dos nenitos heridos por un vuelco en La Plata

Flores entre Palermo y la Brujita Verón
Últimas noticias de La Ciudad

Aguinaldo de estatales bonaerenses y jubilados del IPS: ¿cuándo depositan el SAC?

Premio a la Labor Extensionista: la distinción solidaria que entregó por primera vez la UNLP

VIDEO. La "lluvia" del Teatro Argentino: alertan por filtraciones sobre calle 9

Los números del Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea
Deportes
El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones
Guerra de pasillo: sigue el tironeo de Verón con Central y la AFA
VIDEO. El nacimiento de la Mística contado por sus protagonistas
Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar
Fausto Vera, la primera cara nueva de River
Información General
Qué es el "error 502", que puso en jaque a internet y complicó a los platenses
VIDEO.- Reapareció la "Estrella Culona" en nueva expedición submarina del Conicet: "No hizo muchas sentadillas"
TikTok firma un acuerdo para crear una empresa conjunta en EEUU y evitar la prohibición
¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP
Protector solar: alertan sobre posibles efectos hormonales
Policiales
Zona Roja de La Plata: allanamientos, 13 detenidos y fuerte golpe al narcotráfico
La Justicia quiere saber quiénes aterrizaron en el helipuerto de la mansión vinculada a Toviggino
VIDEO.- "Lucha libre" en la Autopista: piden dura sanción para los conductores que se trenzaron en pleno andar
Tragedia en La Plata: quién era la mujer que murió en la Ruta 36 y cómo están las nenas heridas
VIDEO. A punta de pistola y camino al trabajo: motochorros asaltan a una joven y le roban la bicicleta
Espectáculos
Se supo: por qué escondieron la internación del chef Christian Petersen
Christian Petersen: en medio del grave estado de salud, emotivo gesto del canal
Uno por uno, los que murieron en 2025: desde el Papa Francisco pasando por actores, deportistas y personalidades
Elegancia Vaticana: León XIV entró al ranking de los mejor vestidos, la comparación y el contraste con Francisco
Clima tenso y caliente: Pilar Smith descargó su furia contra APTRA con un filoso posteo en sus redes 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla