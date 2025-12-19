Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

La Ciudad

Aguinaldo de estatales bonaerenses y jubilados del IPS: mañana la Provincia de Buenos Aires deposita el SAC

Aguinaldo de estatales bonaerenses y jubilados del IPS: mañana la Provincia de Buenos Aires deposita el SAC
19 de Diciembre de 2025 | 11:10

Escuchar esta nota

Esta semana llegó la noticia que muchos esperaban en La Plata y la Provincia de Buenos Aires: se confirmó la fecha de pago del segundo aguinaldo 2025 a los empleados estatales, docentes, judiciales y a los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS).

Con la proximidad de las Fiestas la pregunta se hacía insistente en distintos ámbitos: "¿cuándo cobramos el sueldo y el medio aguinaldo?". Finalmente se confirmó que mañana sábado 20 de diciembre estará depositado el dinero, según precisaron desde Tesorería ya que la fecha real de pago es la del lunes 22. Lo cierto es que para que los trabajadores cobren en esa fecha, el depósito bancario debe hacerse hoy, por lo que mañana estará impactado el movimiento en las cuentas de los empleados y jubilados.

Tanto los empleados estatales y docentes bonaerenses, como los jubilados del IPS esperan por estas horas con ansias hacerse del dinero correspondiente al medio SAC, frente a la proximidad de la Navidad y la llegada de Papá Noel.

Estatales cuándo cobro el aguinaldo

A través de un comunicado, voceros de Economía bonaerense explicaron: "En cumplimiento de sus obligaciones, aún en un contexto de emergencia económica y asfixia financiera inédita por parte del Gobierno nacional hacia la Provincia, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires informa que el pago del sueldo anual complementario correspondiente al mes de diciembre estará depositado en las cuentas de las y los trabajadores provinciales el próximo 20 de diciembre". 

En el mismo agregaron que "la economía bonaerense atraviesa una crisis económica profunda y transversal, con destrucción de empleos y cierres de empresas en todo el territorio provincial, lo que ha ocasionado pérdida de recursos permanente debido a la caída de la recaudación, tanto para la Provincia como para los municipios. A esto se suma el recorte ilegal de transferencias obligatorias no automáticas por parte del Gobierno nacional, y la interrupción de obras y programas en toda la provincia, por lo cual acumula una deuda para con las y los bonaerenses de $12,9 billones". 

Por otro lado, aseguraron que en ese marco "con gran esfuerzo, el Gobierno provincial cumple con esta obligación para con sus trabajadores y trabajadoras, que con enorme compromiso en su trabajo diario resultan indispensables para el funcionamiento del Estado". Y termina diciendo: "Desde el inicio de la gestión del Gobernador Axel Kicillof, el Gobierno de la Provincia ha mantenido su compromiso con el sostén de los puestos de trabajo y una mejora en la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras y lo seguirá haciendo".

LE PUEDE INTERESAR

Premio a la Labor Extensionista: la distinción solidaria que entregó por primera vez la UNLP

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. La "lluvia" del Teatro Argentino: alertan por filtraciones sobre calle 9

Jubilados del IPS cuándo cobro el aguinaldo

Esta semana llegó la tan esperada noticia y desde el gobierno de Axel Kicillof  dieron a conocer que se abonará el SAC el lunes 22 de diciembre, luego de la promesa de la semana pasada de que se haría "antes de las Fiestas".

Fue el propio ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, el que lo informó pese a que no puntualizó qué días se abonarán tanto los haberes como el aguinaldo a los empleados de la administración pública y a los jubilados. 

Lo cierto es que tras conocerse la fecha de pago a los estatales, más tarde se informó el día en que percibirán el SAC los jubilados. Fuentes oficiales le aclararon a EL DIA que si bien la fecha de cobro es el lunes 22, por cuestiones operativas el dinero estaría depositado en las cuentas mañana.

Los haberes de diciembre de los jubilados del IPS

El Instituto de Previsión Social , además de anunciar cuándo percibirán el medio aguinaldo - SAC proporcional- los jubilados, también confirmaron el calendario de pago de los haberes de diciembre 2025. Este es el cronograma completo:

- Lunes 29: pago de haberes de diciembre para jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0- 1- 2- 3

- Martes 30: pago de haberes de diciembre para jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4- 5- 6- 7- 8- 9

El organismo previsional recuerda que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de Enero 2026.


 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Además de aguinaldo, se confirmó cuándo cobran los haberes los jubilados de IPS
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Demanda millonaria de un platense contra Google: el drama tras una grave denuncia

Previa a febrero: la reforma laboral se posterga

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

Qué se sabe de la salud de Christian Petersen

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata

+ Leidas

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Guerra de pasillo: sigue el tironeo de Verón con Central y la AFA

Nuevo "bochazo" masivo, bronca y ola de reclamos en Informática

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

Tragedia en la Ruta 36: una mujer muerta y dos nenitos heridos por un vuelco en La Plata

Flores entre Palermo y la Brujita Verón
Últimas noticias de La Ciudad

Premio a la Labor Extensionista: la distinción solidaria que entregó por primera vez la UNLP

VIDEO. La "lluvia" del Teatro Argentino: alertan por filtraciones sobre calle 9

Los números del Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea

VIDEO.- Drama con los micros en La Plata, a la espera de cambios: bajó la frecuencia y crece la bronca por los viajes como "ganado"
Espectáculos
Christian Petersen: en medio del grave estado de salud, emotivo gesto del canal
Uno por uno, los que murieron en 2025: desde el Papa Francisco pasando por actores, deportistas y personalidades
Elegancia Vaticana: León XIV entró al ranking de los mejor vestidos, la comparación y el contraste con Francisco
Clima tenso y caliente: Pilar Smith descargó su furia contra APTRA con un filoso posteo en sus redes 
Desde APTRA: Luis Ventura reveló cómo fue la tensa asamblea que expulsó a Evelyn Von Brocke y Pilar Smith 
Información General
TikTok firma un acuerdo para crear una empresa conjunta en EEUU y evitar la prohibición
¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP
Protector solar: alertan sobre posibles efectos hormonales
Médicos se suman a la preocupación por la falta de vacunación
Los números de la suerte del viernes 19 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Policiales
VIDEO. A punta de pistola y camino al trabajo: motochorros asaltan a una joven y le roban la bicicleta
VIDEO. Impactante incendio de un auto en la estación de Tolosa: el vehículo quedó destruido 
Tragedia en la Ruta 36: una mujer muerta y dos nenitos heridos por un vuelco en La Plata
Demanda millonaria de un platense contra Google: el drama tras una grave denuncia
Roban una camioneta en La Loma, prometen devolverla y lo cumplen
Deportes
El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones
Guerra de pasillo: sigue el tironeo de Verón con Central y la AFA
VIDEO. El nacimiento de la Mística contado por sus protagonistas
Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar
Fausto Vera, la primera cara nueva de River

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla