Aguinaldo de estatales bonaerenses y jubilados del IPS: mañana la Provincia de Buenos Aires deposita el SAC

Esta semana llegó la noticia que muchos esperaban en La Plata y la Provincia de Buenos Aires: se confirmó la fecha de pago del segundo aguinaldo 2025 a los empleados estatales, docentes, judiciales y a los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS).

Con la proximidad de las Fiestas la pregunta se hacía insistente en distintos ámbitos: "¿cuándo cobramos el sueldo y el medio aguinaldo?". Finalmente se confirmó que mañana sábado 20 de diciembre estará depositado el dinero, según precisaron desde Tesorería ya que la fecha real de pago es la del lunes 22. Lo cierto es que para que los trabajadores cobren en esa fecha, el depósito bancario debe hacerse hoy, por lo que mañana estará impactado el movimiento en las cuentas de los empleados y jubilados.

Tanto los empleados estatales y docentes bonaerenses, como los jubilados del IPS esperan por estas horas con ansias hacerse del dinero correspondiente al medio SAC, frente a la proximidad de la Navidad y la llegada de Papá Noel.

Estatales cuándo cobro el aguinaldo

A través de un comunicado, voceros de Economía bonaerense explicaron: "En cumplimiento de sus obligaciones, aún en un contexto de emergencia económica y asfixia financiera inédita por parte del Gobierno nacional hacia la Provincia, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires informa que el pago del sueldo anual complementario correspondiente al mes de diciembre estará depositado en las cuentas de las y los trabajadores provinciales el próximo 20 de diciembre".

En el mismo agregaron que "la economía bonaerense atraviesa una crisis económica profunda y transversal, con destrucción de empleos y cierres de empresas en todo el territorio provincial, lo que ha ocasionado pérdida de recursos permanente debido a la caída de la recaudación, tanto para la Provincia como para los municipios. A esto se suma el recorte ilegal de transferencias obligatorias no automáticas por parte del Gobierno nacional, y la interrupción de obras y programas en toda la provincia, por lo cual acumula una deuda para con las y los bonaerenses de $12,9 billones".

Por otro lado, aseguraron que en ese marco "con gran esfuerzo, el Gobierno provincial cumple con esta obligación para con sus trabajadores y trabajadoras, que con enorme compromiso en su trabajo diario resultan indispensables para el funcionamiento del Estado". Y termina diciendo: "Desde el inicio de la gestión del Gobernador Axel Kicillof, el Gobierno de la Provincia ha mantenido su compromiso con el sostén de los puestos de trabajo y una mejora en la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras y lo seguirá haciendo".

Jubilados del IPS cuándo cobro el aguinaldo

Esta semana llegó la tan esperada noticia y desde el gobierno de Axel Kicillof dieron a conocer que se abonará el SAC el lunes 22 de diciembre, luego de la promesa de la semana pasada de que se haría "antes de las Fiestas".

Fue el propio ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, el que lo informó pese a que no puntualizó qué días se abonarán tanto los haberes como el aguinaldo a los empleados de la administración pública y a los jubilados.

Lo cierto es que tras conocerse la fecha de pago a los estatales, más tarde se informó el día en que percibirán el SAC los jubilados. Fuentes oficiales le aclararon a EL DIA que si bien la fecha de cobro es el lunes 22, por cuestiones operativas el dinero estaría depositado en las cuentas mañana.

Los haberes de diciembre de los jubilados del IPS

El Instituto de Previsión Social , además de anunciar cuándo percibirán el medio aguinaldo - SAC proporcional- los jubilados, también confirmaron el calendario de pago de los haberes de diciembre 2025. Este es el cronograma completo:

- Lunes 29: pago de haberes de diciembre para jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0- 1- 2- 3

- Martes 30: pago de haberes de diciembre para jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4- 5- 6- 7- 8- 9

El organismo previsional recuerda que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de Enero 2026.



