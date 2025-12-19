Aguinaldo de estatales bonaerenses y jubilados del IPS: mañana la Provincia de Buenos Aires deposita el SAC

Dos golpes para el Gobierno: por qué se postergó la reforma laboral y los votos que cambiaron por el Presupuesto
Dos golpes para el Gobierno: por qué se postergó la reforma laboral y los votos que cambiaron por el Presupuesto
Tragedia en la Ruta 36: una mujer muerta y dos nenitos heridos por un vuelco en La Plata
VIDEO.- Drama con los micros en La Plata, a la espera de cambios: bajó la frecuencia y crece la bronca por los viajes como "ganado"
Nuevo "bochazo" masivo, bronca y ola de reclamos en Informática
Todo listo para la gran movilización del León y Domínguez define el equipo
"Le faltan el respeto a la Universidad": recibidas en donde nadie limpia y dejan un "río" de basura en La Plata
Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar
El histórico sorteo de Calle 12 vuelve después de dos décadas: un Renault Kwid espera a su nuevo dueño
La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata
VIDEO. A punta de pistola y camino al trabajo: motochorros asaltan a una joven y le roban la bicicleta
Viernes de "Noche de los Regalos" y "Gala de las Vidrieras" en City Bell
VIDEO. La "lluvia" del Teatro Argentino: alertan por filtraciones sobre calle 9
¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP
Christian Petersen: en medio del grave estado de salud, emotivo gesto del canal
Uno por uno, los que murieron en 2025: desde el Papa Francisco pasando por actores, deportistas y personalidades
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
Viernes templado en La Plata y alerta por lluvias para el sábado
VIDEO. Impactante incendio de un auto en la estación de Tolosa: el vehículo quedó destruido
Roban una camioneta en La Loma, prometen devolverla y lo cumplen
La Plata fue escenario del egreso de 397 nuevos oficiales para el Servicio Penitenciario Bonaerense
Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
Pensiones estudiantiles: alojarse en la Ciudad, desde 170 mil pesos
VIDEO. En La Cumbre, como en el desierto: sin agua bajo un calor que asfixia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Esta semana llegó la noticia que muchos esperaban en La Plata y la Provincia de Buenos Aires: se confirmó la fecha de pago del segundo aguinaldo 2025 a los empleados estatales, docentes, judiciales y a los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS).
Con la proximidad de las Fiestas la pregunta se hacía insistente en distintos ámbitos: "¿cuándo cobramos el sueldo y el medio aguinaldo?". Finalmente se confirmó que mañana sábado 20 de diciembre estará depositado el dinero, según precisaron desde Tesorería ya que la fecha real de pago es la del lunes 22. Lo cierto es que para que los trabajadores cobren en esa fecha, el depósito bancario debe hacerse hoy, por lo que mañana estará impactado el movimiento en las cuentas de los empleados y jubilados.
Tanto los empleados estatales y docentes bonaerenses, como los jubilados del IPS esperan por estas horas con ansias hacerse del dinero correspondiente al medio SAC, frente a la proximidad de la Navidad y la llegada de Papá Noel.
A través de un comunicado, voceros de Economía bonaerense explicaron: "En cumplimiento de sus obligaciones, aún en un contexto de emergencia económica y asfixia financiera inédita por parte del Gobierno nacional hacia la Provincia, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires informa que el pago del sueldo anual complementario correspondiente al mes de diciembre estará depositado en las cuentas de las y los trabajadores provinciales el próximo 20 de diciembre".
En el mismo agregaron que "la economía bonaerense atraviesa una crisis económica profunda y transversal, con destrucción de empleos y cierres de empresas en todo el territorio provincial, lo que ha ocasionado pérdida de recursos permanente debido a la caída de la recaudación, tanto para la Provincia como para los municipios. A esto se suma el recorte ilegal de transferencias obligatorias no automáticas por parte del Gobierno nacional, y la interrupción de obras y programas en toda la provincia, por lo cual acumula una deuda para con las y los bonaerenses de $12,9 billones".
Por otro lado, aseguraron que en ese marco "con gran esfuerzo, el Gobierno provincial cumple con esta obligación para con sus trabajadores y trabajadoras, que con enorme compromiso en su trabajo diario resultan indispensables para el funcionamiento del Estado". Y termina diciendo: "Desde el inicio de la gestión del Gobernador Axel Kicillof, el Gobierno de la Provincia ha mantenido su compromiso con el sostén de los puestos de trabajo y una mejora en la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras y lo seguirá haciendo".
LE PUEDE INTERESAR
Premio a la Labor Extensionista: la distinción solidaria que entregó por primera vez la UNLP
Esta semana llegó la tan esperada noticia y desde el gobierno de Axel Kicillof dieron a conocer que se abonará el SAC el lunes 22 de diciembre, luego de la promesa de la semana pasada de que se haría "antes de las Fiestas".
Fue el propio ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, el que lo informó pese a que no puntualizó qué días se abonarán tanto los haberes como el aguinaldo a los empleados de la administración pública y a los jubilados.
Lo cierto es que tras conocerse la fecha de pago a los estatales, más tarde se informó el día en que percibirán el SAC los jubilados. Fuentes oficiales le aclararon a EL DIA que si bien la fecha de cobro es el lunes 22, por cuestiones operativas el dinero estaría depositado en las cuentas mañana.
Los haberes de diciembre de los jubilados del IPS
El Instituto de Previsión Social , además de anunciar cuándo percibirán el medio aguinaldo - SAC proporcional- los jubilados, también confirmaron el calendario de pago de los haberes de diciembre 2025. Este es el cronograma completo:
- Lunes 29: pago de haberes de diciembre para jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0- 1- 2- 3
- Martes 30: pago de haberes de diciembre para jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4- 5- 6- 7- 8- 9
El organismo previsional recuerda que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de Enero 2026.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí