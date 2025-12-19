Un goleador de Ley: el delantero Facundo Bruera se recibió de abogado en La Plata

Supergripe H3N2: el Malbrán confirmó los primeros casos en Argentina, dos adolescentes y un niño infectados
En medio del receso que atraviesa la mayoría de los clubes del fútbol argentino, el delantero de Barracas Central Facundo Bruera celebró un logro que trasciende lo deportivo y lo conecta de lleno con su ciudad: se recibió de abogado en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
El futbolista compartió su felicidad en redes sociales tras aprobar el último examen de la carrera y protagonizar el clásico festejo académico en la puerta de la facultad, con huevos y harina incluidos, una postal bien platense para cerrar una etapa clave de su vida.
Bruera, de 27 años, posó con carteles que mezclaron sus dos mundos, el fútbol y el derecho, con ingeniosas leyendas como “Un 9 de ley”, “Especialista en penales”, “La hora, juez” y “Jurisdicción área chica”, reflejando el orgullo por haber cumplido un objetivo que llevó adelante en paralelo a su carrera profesional.
Un camino con sello platense
Nacido en La Plata, Bruera es hijo de Pablo Bruera, exintendente de la ciudad entre 2007 y 2015. Se formó futbolísticamente en las divisiones inferiores de Estudiantes, aunque no llegó a debutar en Primera, y continuó su recorrido en el Ascenso, con pasos por Independiente Rivadavia de Mendoza, Quilmes y Brown de Adrogué.
Su carrera dio un salto en Paraguay, donde se destacó en Nacional y Olimpia, lo que le valió su llegada a San Lorenzo a mediados de 2024. Tras un breve paso por el Ciclón, fue cedido a Barracas Central, donde consolidó su presente goleador: 13 goles en 46 partidos.
Ahora, además de seguir buscando goles en el fútbol argentino, Facundo Bruera suma un título universitario de la UNLP, un logro personal que refuerza su perfil y lo vincula, una vez más, con sus raíces platenses.
Para comentar suscribite haciendo click aquí