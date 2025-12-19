Un goleador de Ley: el delantero Facundo Bruera se recibió de abogado en La Plata

En medio del receso que atraviesa la mayoría de los clubes del fútbol argentino, el delantero de Barracas Central Facundo Bruera celebró un logro que trasciende lo deportivo y lo conecta de lleno con su ciudad: se recibió de abogado en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

El futbolista compartió su felicidad en redes sociales tras aprobar el último examen de la carrera y protagonizar el clásico festejo académico en la puerta de la facultad, con huevos y harina incluidos, una postal bien platense para cerrar una etapa clave de su vida.

Bruera, de 27 años, posó con carteles que mezclaron sus dos mundos, el fútbol y el derecho, con ingeniosas leyendas como “Un 9 de ley”, “Especialista en penales”, “La hora, juez” y “Jurisdicción área chica”, reflejando el orgullo por haber cumplido un objetivo que llevó adelante en paralelo a su carrera profesional.

Un camino con sello platense

Nacido en La Plata, Bruera es hijo de Pablo Bruera, exintendente de la ciudad entre 2007 y 2015. Se formó futbolísticamente en las divisiones inferiores de Estudiantes, aunque no llegó a debutar en Primera, y continuó su recorrido en el Ascenso, con pasos por Independiente Rivadavia de Mendoza, Quilmes y Brown de Adrogué.

Su carrera dio un salto en Paraguay, donde se destacó en Nacional y Olimpia, lo que le valió su llegada a San Lorenzo a mediados de 2024. Tras un breve paso por el Ciclón, fue cedido a Barracas Central, donde consolidó su presente goleador: 13 goles en 46 partidos.

Ahora, además de seguir buscando goles en el fútbol argentino, Facundo Bruera suma un título universitario de la UNLP, un logro personal que refuerza su perfil y lo vincula, una vez más, con sus raíces platenses.