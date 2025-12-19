VIDEO.- Reapareció la "Estrella Culona" en nueva expedición submarina del Conicet: "No hizo muchas sentadillas"

Zona Roja de La Plata: allanamientos, 13 detenidos y fuerte golpe al narcotráfico
Zona Roja de La Plata: allanamientos, 13 detenidos y fuerte golpe al narcotráfico
“Momento histórico”— Resumido.info (@Resumidoinfo) December 19, 2025
⭐️ Apareció otra estrella culona en el nuevo streaming del CONICET pic.twitter.com/N3ENst3BMc
En una nueva expedición en el fondo del mar, expertos del CONICET hallaron otra estrella “culona” y a través del stream de Schmidt Ocean bromearon al sostener que en esta ocasión “no hizo mucho ejercicio”.
Luego del éxito que tuvo la expedición realizada en Mar del Plata, que logró el Martín Fierro de Oro de Streaming hace pocos días, se conoció que desde el 14 de diciembre se puso en marcha un nuevo viaje, esta vez en Puerto Madryn, que durará hasta el 10 de enero de 2026.
El viaje es liderado por la bióloga María Emilia Bravo, pero también participan 25 especialistas, 17 de ellos argentinos.
En esta ocasión informaron que el objetivo principal es analizar filtraciones de gas metano en el talud continental, así como también ambientes extremos dominados por microorganismos y fauna especializada que prospera sin luz y bajo altas presiones.
Sin embargo, durante las transmisiones se logró observar la vida debajo del mar y en las últimas horas los expertos volvieron a encontrar otra “estrella de mar culona”.
“Señoras y señores, es una estrella culona”, comenzó el relato uno de los especialistas que se encontraba en vivo relatando.
Se supo que pertenece también al género Hippasteria, aunque en esta oportunidad es más chica de la que se volvió viral meses atrás.
“No tiene los glúteos marcados”, bromeó el especialista y hasta sostuvo: “No hizo mucho ejercicio”.
