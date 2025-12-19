Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

Política y Economía

Senado: el oficialismo no incorporó en el dictamen del Presupuesto 2026 el capítulo rechazado por Diputados

Al parecer no cuenta con el respaldo de otros bloques. Buscan que se debata el 26 de diciembre

Senado: el oficialismo no incorporó en el dictamen del Presupuesto 2026 el capítulo rechazado por Diputados
19 de Diciembre de 2025 | 12:56

Escuchar esta nota

La Libertad Avanza (LLA) pasó a la firma en el Senado del dictamen sobre el proyecto de Presupuesto 2026 sin incluir el capitulo rechazado por la Cámara de Diputados, que contemplaba la derogación de las leyes de Universidades y Discapacidad.

La decisión de no incorporar el Capítulo XI se debe a que el oficialismo no tiene el respaldo de otras bancadas políticas.

De esta manera, el Senado debatirá la iniciativa el próximo 26 de diciembre sin incluir ninguna modificación respecto del texto votado en Diputados, según señalaron fuentes legislativas.

La Cámara de Diputados rechazó por 123 a 117 ese capítulo que, además, tenía artículos sobre ley de Zonas Frías, la eliminación de la actualización de las Asignaciones Familiares, las deudas en materia de energía, y la coparticipación para el distrito.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, anunció que se estaba circulando el dictamen de Presupuesto 2026, mientras aún no había terminado la reunión informativa donde exponía el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

En forma previa, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales emitió dictamen favorable sobre el proyecto de Reforma de Procedimiento Tributaria denominada “Inocencia Fiscal” que también se debatirá el 26 de diciembre.

LE PUEDE INTERESAR

Menor presión fiscal: la renta agrícola registra su nivel más bajo en siete años

LE PUEDE INTERESAR

San Pedro exporta 30 mil toneladas de trigo y cebada con un nuevo embarque internacional
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Dos golpes para el Gobierno: por qué se postergó la reforma laboral y los votos que cambiaron por el Presupuesto
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Demanda millonaria de un platense contra Google: el drama tras una grave denuncia

Previa a febrero: la reforma laboral se posterga

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

Qué se sabe de la salud de Christian Petersen

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata

+ Leidas

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

Nuevo "bochazo" masivo, bronca y ola de reclamos en Informática

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Guerra de pasillo: sigue el tironeo de Verón con Central y la AFA

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

Tragedia en la Ruta 36: una mujer muerta y dos nenitos heridos por un vuelco en La Plata

Flores entre Palermo y la Brujita Verón
Últimas noticias de Política y Economía

Menor presión fiscal: la renta agrícola registra su nivel más bajo en siete años

San Pedro exporta 30 mil toneladas de trigo y cebada con un nuevo embarque internacional

La duplicación de la Ruta 53 entra en su tramo final en Florencio Varela

Dos golpes para el Gobierno: por qué se postergó la reforma laboral y los votos que cambiaron por el Presupuesto
Información General
Qué es el "error 502", que puso en jaque a internet y complicó a los platenses
VIDEO.- Reapareció la "Estrella Culona" en nueva expedición submarina del Conicet: "No hizo muchas sentadillas"
TikTok firma un acuerdo para crear una empresa conjunta en EEUU y evitar la prohibición
¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP
Protector solar: alertan sobre posibles efectos hormonales
Espectáculos
Se supo: por qué escondieron la internación del chef Christian Petersen
Christian Petersen: en medio del grave estado de salud, emotivo gesto del canal
Uno por uno, los que murieron en 2025: desde el Papa Francisco pasando por actores, deportistas y personalidades
Elegancia Vaticana: León XIV entró al ranking de los mejor vestidos, la comparación y el contraste con Francisco
Clima tenso y caliente: Pilar Smith descargó su furia contra APTRA con un filoso posteo en sus redes 
Policiales
Zona Roja de La Plata: allanamientos, 13 detenidos y fuerte golpe al narcotráfico
La Justicia quiere saber quiénes aterrizaron en el helipuerto de la mansión vinculada a Toviggino
VIDEO.- "Lucha libre" en la Autopista: piden dura sanción para los conductores que se trenzaron en pleno andar
Tragedia en La Plata: quién era la mujer que murió en la Ruta 36 y cómo están las nenas heridas
VIDEO. A punta de pistola y camino al trabajo: motochorros asaltan a una joven y le roban la bicicleta
Deportes
El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones
Guerra de pasillo: sigue el tironeo de Verón con Central y la AFA
VIDEO. El nacimiento de la Mística contado por sus protagonistas
Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar
Fausto Vera, la primera cara nueva de River

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla