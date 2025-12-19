Escándalo en AFA: la Justicia quiere saber quiénes aterrizaron en el helipuerto de la mansión vinculada a Toviggino

Tragedia en La Plata: quién era la mujer que murió en la Ruta 36 y cómo están las nenas heridas
Tragedia en La Plata: quién era la mujer que murió en la Ruta 36 y cómo están las nenas heridas
La Justicia quiere saber quiénes aterrizaron en el helipuerto de la mansión vinculada a Toviggino
Senado: el oficialismo no incorporó en el dictamen del Presupuesto 2026 el capítulo rechazado por Diputados
Nuevo "bochazo" masivo, bronca y ola de reclamos en Informática
"Le faltan el respeto a la Universidad": recibidas en donde nadie limpia y dejan un "río" de basura en La Plata
Se supo: por qué escondieron la internación del chef Christian Petersen
Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar
El histórico sorteo de Calle 12 vuelve después de dos décadas: un Renault Kwid espera a su nuevo dueño
Aguinaldo de estatales bonaerenses y jubilados del IPS: ¿cuándo depositan el SAC?
La emocionante carta de una pareja de jubilados de La Plata: "No sabe cuánto cambió nuestra vida"
¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
VIDEO.- "Lucha libre" en la Autopista: piden dura sanción para los conductores que se trenzaron en pleno andar
VIDEO.- Reapareció la "Estrella Culona" en nueva expedición submarina del Conicet: "No hizo muchas sentadillas"
Viernes de "Noche de los Regalos" y "Gala de las Vidrieras" en City Bell
Premio a la Labor Extensionista: la distinción solidaria que entregó por primera vez la UNLP
VIDEO.- Drama con los micros en La Plata, a la espera de cambios: bajó la frecuencia y crece la bronca por los viajes como "ganado"
La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave
TikTok firma un acuerdo para crear una empresa conjunta en EEUU y evitar la prohibición
VIDEO. A punta de pistola y camino al trabajo: motochorros asaltan a una joven y le roban la bicicleta
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
VIDEO. La "lluvia" del Teatro Argentino: alertan por filtraciones sobre calle 9
¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP
Demostración de fuerza en la calle de la CGT mientras siguen las negociaciones
Uno por uno, los que murieron en 2025: desde el Papa Francisco pasando por actores, deportistas y personalidades
Viernes templado en La Plata y alerta por lluvias para el sábado
VIDEO. Impactante incendio de un auto en la estación de Tolosa: el vehículo quedó destruido
Roban una camioneta en La Loma, prometen devolverla y lo cumplen
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El juez pidió la lista de los pilotos que solicitaron aterrizar en el lugar
Escuchar esta nota
La Justicia continúa buscando información en torno a la propiedad ubicada en Pilar que se le atribuye al tesorero de la AFA, a Pablo Toviggino, y hombre de confianza del presidente Claudio Tapia, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.
En ese sentido, se supo que el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky quiere saber cómo es el funcionamiento del helipuerto que tiene la propiedad, los helicópteros que aterrizaron y los pasajeros que lo utilizaron.
Para ello le solicitó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) información sobre los vuelos registrados a esa propiedad. Sin embargo, no cuenta con esa documentación ya que es responsabilidad del propietario llevar un registro sobre el uso del helipuerto. Quien figura como dueño es Luciano Pantano, quien junto a su madre Ana Lucía Conte están acusados de adquirir el inmueble a través de la firma Real Central S.R.L. sin respaldo económico suficiente.
Lo que la ANAC sí informó es que tiene la lista de pilotos de los helicópteros que piden autorización a la torre de control para los aterrizajes, algo que el juez ya le solicitó.
Esta medida se suma a los pedios que el magistrado formuló a aseguradoras, a la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRA) y a empresas de GPS, entre otras, por los autos que estaban en la propiedad, además de haber formulado la misma solicitud a compañías de Internet, cable y celulares por la vivienda.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí