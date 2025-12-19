Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

Escándalo en AFA: la Justicia quiere saber quiénes aterrizaron en el helipuerto de la mansión vinculada a Toviggino

El juez pidió la lista de los pilotos que solicitaron aterrizar en el lugar

19 de Diciembre de 2025 | 12:39

Escuchar esta nota

La Justicia continúa buscando información en torno a la propiedad ubicada en Pilar que se le atribuye al tesorero de la AFA, a Pablo Toviggino, y hombre de confianza del presidente Claudio Tapia, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.

En ese sentido, se supo que el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky quiere saber cómo es el funcionamiento del helipuerto que tiene la propiedad, los helicópteros que aterrizaron y los pasajeros que lo utilizaron.

Para ello le solicitó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) información sobre los vuelos registrados a esa propiedad. Sin embargo, no cuenta con esa documentación ya que es responsabilidad del propietario llevar un registro sobre el uso del helipuerto. Quien figura como dueño es Luciano Pantano, quien junto a su madre Ana Lucía Conte están acusados de adquirir el inmueble a través de la firma Real Central S.R.L. sin respaldo económico suficiente.

Lo que la ANAC sí informó es que tiene la lista de pilotos de los helicópteros que piden autorización a la torre de control para los aterrizajes, algo que el juez ya le solicitó.

Esta medida se suma a los pedios que el magistrado formuló a aseguradoras, a la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRA) y a empresas de GPS, entre otras, por los autos que estaban en la propiedad, además de haber formulado la misma solicitud a compañías de Internet, cable y celulares por la vivienda.

