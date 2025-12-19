Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Una frase de Mangano y la foto de todo el plantel de Estudiantes antes de partir a Ramallo

Una frase de Mangano y la foto de todo el plantel de Estudiantes antes de partir a Ramallo
19 de Diciembre de 2025 | 16:32

Escuchar esta nota

El plantel de Estudiantes de La Plata realizó este viernes la última práctica de cara al partido por el Trofeo de Campeones 2025 en donde este sábado enfrentará a Platense desde las 18 horas en San Nicolás.

A su vez, fue el último entrenamiento del año en City Bell y como se suele hacer, todo el plantel junto al cuerpo técnico y colaboradores posaron en una foto en conjunto.

La misma se publicó en las redes sociales del club y fue acompañada por una recordada frase de Mariano Mangano: "Ustedes tienen la experiencia, tienen el liderazgo, el temple y el coraje. Si cada uno se convence de dejarlo todo por el de al lado, con la pelota y con los pies, pero por sobre todo con el corazón y la cabeza, ustedes le pueden ganar a cualquiera, no tengo dudas".

La frase recobró fuerza a su vez porque Alejandro Sabella, antes de la final ante Barcelona en el Mundial de Clubes 2009, la utilizaría para motivar a sus dirigidos.

Esta tarde, la delegación emprendía viaje a un reconocido hotel de la ciudad de Ramallo, a pocos kilómetros del Único de San Nicolás para poder descansar allí y llegar con tranquilidad al estadio y disputar el encuentro.

