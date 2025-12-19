Una frase de Mangano y la foto de todo el plantel de Estudiantes antes de partir a Ramallo

El plantel de Estudiantes de La Plata realizó este viernes la última práctica de cara al partido por el Trofeo de Campeones 2025 en donde este sábado enfrentará a Platense desde las 18 horas en San Nicolás.

A su vez, fue el último entrenamiento del año en City Bell y como se suele hacer, todo el plantel junto al cuerpo técnico y colaboradores posaron en una foto en conjunto.

La misma se publicó en las redes sociales del club y fue acompañada por una recordada frase de Mariano Mangano: "Ustedes tienen la experiencia, tienen el liderazgo, el temple y el coraje. Si cada uno se convence de dejarlo todo por el de al lado, con la pelota y con los pies, pero por sobre todo con el corazón y la cabeza, ustedes le pueden ganar a cualquiera, no tengo dudas".

La frase recobró fuerza a su vez porque Alejandro Sabella, antes de la final ante Barcelona en el Mundial de Clubes 2009, la utilizaría para motivar a sus dirigidos.

Esta tarde, la delegación emprendía viaje a un reconocido hotel de la ciudad de Ramallo, a pocos kilómetros del Único de San Nicolás para poder descansar allí y llegar con tranquilidad al estadio y disputar el encuentro.