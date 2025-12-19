Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

La celebración de la recibida le duró poco a una joven en La Plata: camión le arrancó el pasacalles

19 de Diciembre de 2025 | 15:57

Escuchar esta nota

La alegría por un logro personal duró muy poco para Majo Montenegro,un joven de La Plata, que recientemente se recibió de enfermera. Su familia le había preparado un emotivo pasacalles para celebrar la ocasión, pero el festejo terminó de la peor manera cuando un camión que transportaba volquetes lo arrancó y se lo llevó puesto.

El hecho ocurrió este jueves, cerca de las 10.30, en la zona de 12 bis entre 77 y 78, en el barrio Villa Elvira, en La Plata, cuando el vehículo pasó por el lugar y enganchó el cartel, cortando sogas y haciendo caer las maderas al asfalto.

“Mi hermoso pasacalle no resistió ni a mi festejo. Este bruto pasa, lo arranca y se lo lleva. Mínimo apelo a la solidaridad de que lo devuelva”, expresó Majo, visiblemente angustiada por la situación.

Además, remarcó que el conductor no pudo no haberse dado cuenta de lo ocurrido: “No podés no darte cuenta que arrancaste un cartel. Se cortaron las sogas, las maderas cayeron para todos lados y en la cámara se escucha claramente cómo se arranca”.

Por último, la nueva enfermera pidió colaboración a los vecinos platenses y a quienes puedan aportar datos para recuperar el pasacalles: “Si me ayudan compartiendo, se los agradezco”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Aguinaldo de estatales bonaerenses y jubilados del IPS: ¿cuándo depositan el SAC?

La emocionante carta de una pareja de jubilados de La Plata: "No sabe cuánto cambió nuestra vida"

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Demanda millonaria de un platense contra Google: el drama tras una grave denuncia

Previa a febrero: la reforma laboral se posterga

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

Qué se sabe de la salud de Christian Petersen

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata

+ Leidas

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

Nuevo "bochazo" masivo, bronca y ola de reclamos en Informática

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Guerra de pasillo: sigue el tironeo de Verón con Central y la AFA

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

Flores entre Palermo y la Brujita Verón

Tragedia en la Ruta 36: una mujer muerta y dos nenitos heridos por un vuelco en La Plata
Últimas noticias de La Ciudad

Stitch llega al boulevard de 19: otro histórico grupo de muñecos que se prepara para una quema especial en La Plata

La emocionante carta de una pareja de jubilados de La Plata: "No sabe cuánto cambió nuestra vida"

Aguinaldo de estatales bonaerenses y jubilados del IPS: ¿cuándo depositan el SAC?

Premio a la Labor Extensionista: la distinción solidaria que entregó por primera vez la UNLP
Espectáculos
¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Se supo: por qué escondieron la internación del chef Christian Petersen
Christian Petersen: en medio del grave estado de salud, emotivo gesto del canal
Uno por uno, los que murieron en 2025: desde el Papa Francisco pasando por actores, deportistas y personalidades
Elegancia Vaticana: León XIV entró al ranking de los mejor vestidos, la comparación y el contraste con Francisco
Policiales
Zona Roja de La Plata: allanamientos, 13 detenidos y fuerte golpe al narcotráfico
La Justicia quiere saber quiénes aterrizaron en el helipuerto de la mansión vinculada a Toviggino
VIDEO.- "Lucha libre" en la Autopista: piden dura sanción para los conductores que se trenzaron en pleno andar
Tragedia en La Plata: quién era la mujer que murió en la Ruta 36 y cómo están las nenas heridas
VIDEO. A punta de pistola y camino al trabajo: motochorros asaltan a una joven y le roban la bicicleta
Información General
Qué es el "error 502", que puso en jaque a internet y complicó a los platenses
VIDEO.- Reapareció la "Estrella Culona" en nueva expedición submarina del Conicet: "No hizo muchas sentadillas"
TikTok firma un acuerdo para crear una empresa conjunta en EEUU y evitar la prohibición
¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP
Protector solar: alertan sobre posibles efectos hormonales
Deportes
Un goleador de Ley: el delantero Facundo Bruera se recibió de abogado en La Plata
El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones
Guerra de pasillo: sigue el tironeo de Verón con Central y la AFA
VIDEO. El nacimiento de la Mística contado por sus protagonistas
Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla