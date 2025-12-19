La celebración de la recibida le duró poco a una joven en La Plata: camión le arrancó el pasacalles

La alegría por un logro personal duró muy poco para Majo Montenegro,un joven de La Plata, que recientemente se recibió de enfermera. Su familia le había preparado un emotivo pasacalles para celebrar la ocasión, pero el festejo terminó de la peor manera cuando un camión que transportaba volquetes lo arrancó y se lo llevó puesto.

El hecho ocurrió este jueves, cerca de las 10.30, en la zona de 12 bis entre 77 y 78, en el barrio Villa Elvira, en La Plata, cuando el vehículo pasó por el lugar y enganchó el cartel, cortando sogas y haciendo caer las maderas al asfalto.

“Mi hermoso pasacalle no resistió ni a mi festejo. Este bruto pasa, lo arranca y se lo lleva. Mínimo apelo a la solidaridad de que lo devuelva”, expresó Majo, visiblemente angustiada por la situación.

Además, remarcó que el conductor no pudo no haberse dado cuenta de lo ocurrido: “No podés no darte cuenta que arrancaste un cartel. Se cortaron las sogas, las maderas cayeron para todos lados y en la cámara se escucha claramente cómo se arranca”.

Por último, la nueva enfermera pidió colaboración a los vecinos platenses y a quienes puedan aportar datos para recuperar el pasacalles: “Si me ayudan compartiendo, se los agradezco”.