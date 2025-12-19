Zona Roja de La Plata: allanamientos, 13 detenidos y fuerte golpe al narcotráfico
Zona Roja de La Plata: allanamientos, 13 detenidos y fuerte golpe al narcotráfico
La Justicia quiere saber quiénes aterrizaron en el helipuerto de la mansión vinculada a Toviggino
Senado: el oficialismo no incorporó en el dictamen del Presupuesto 2026 el capítulo rechazado por Diputados
Nuevo "bochazo" masivo, bronca y ola de reclamos en Informática
Tragedia en La Plata: quién era la mujer que murió en la Ruta 36 y cómo están las nenas heridas
Se supo: por qué escondieron la internación del chef Christian Petersen
Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar
El histórico sorteo de Calle 12 vuelve después de dos décadas: un Renault Kwid espera a su nuevo dueño
Aguinaldo de estatales bonaerenses y jubilados del IPS: ¿cuándo depositan el SAC?
La emocionante carta de una pareja de jubilados de La Plata: "No sabe cuánto cambió nuestra vida"
¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata
"Le faltan el respeto a la Universidad": recibidas en donde nadie limpia y dejan un "río" de basura en La Plata
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
VIDEO.- "Lucha libre" en la Autopista: piden dura sanción para los conductores que se trenzaron en pleno andar
VIDEO.- Reapareció la "Estrella Culona" en nueva expedición submarina del Conicet: "No hizo muchas sentadillas"
Viernes de "Noche de los Regalos" y "Gala de las Vidrieras" en City Bell
Premio a la Labor Extensionista: la distinción solidaria que entregó por primera vez la UNLP
VIDEO.- Drama con los micros en La Plata, a la espera de cambios: bajó la frecuencia y crece la bronca por los viajes como "ganado"
La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave
TikTok firma un acuerdo para crear una empresa conjunta en EEUU y evitar la prohibición
VIDEO. A punta de pistola y camino al trabajo: motochorros asaltan a una joven y le roban la bicicleta
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
VIDEO. La "lluvia" del Teatro Argentino: alertan por filtraciones sobre calle 9
¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP
Demostración de fuerza en la calle de la CGT mientras siguen las negociaciones
Uno por uno, los que murieron en 2025: desde el Papa Francisco pasando por actores, deportistas y personalidades
Viernes templado en La Plata y alerta por lluvias para el sábado
VIDEO. Impactante incendio de un auto en la estación de Tolosa: el vehículo quedó destruido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La tragedia vial volvió a rondar por La Plata. Tal como informó EL DIA, una mujer murió en un grave accidente de tránsito ocurrido en las últimas horas, en el que también dos nenas resultaron heridas.
El hecho que tuvo lugar en la Ruta 36, a la altura del kilómetro 68, en la localidad de Lisandro Olmos, causó una enorme conmoción. Se conoció que la víctima fue identificada como Molina Vázquez Lineth, de 27 años, oriunda de La Matanza.
Según se supo, el automóvil en el que viajaba volcó y provocó la muerte de la madre. Sus hijas, de 2 y 4 años, resultaron heridas pero tras ser atendidas por personal médico se confirmó que se encontraban en buen estado de salud, por lo que fueron leves.
Según fuentes policiales que accedió EL DIA, el siniestro involucró a un Peugeot 408, dominio KZG-127, que circulaba en sentido hacia La Plata. Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo, lo que derivó en un violento vuelco. Como consecuencia del impacto, la mujer salió despedida del habitáculo y falleció en el lugar pese a la rápida llegada de los servicios de emergencia.
En el rodado viajaban además las dos niñas y ambas fueron asistidas por personal médico y trasladadas de urgencia al Hospital de Niños de La Plata, donde permanecen fuera de peligro. El conductor del vehículo, pareja de la mujer fallecida y de 44 años, resultó ileso.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. A punta de pistola y camino al trabajo: motochorros asaltan a una joven y le roban la bicicleta
En el lugar trabajaron efectivos del Subcomando Oeste y peritos especializados para realizar las pericias correspondientes, mientras que la UFI N° 12 tomó intervención en la causa, caratulada como homicidio culposo. Tras las tareas de rigor, la traza fue liberada al tránsito.
La investigación continúa para determinar las circunstancias que provocaron el trágico desenlace en una ruta que vuelve a ser escenario de un hecho fatal.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí