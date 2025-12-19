Tragedia en La Plata: quién era la mujer que murió en la Ruta 36 y cómo están las nenas heridas

La tragedia vial volvió a rondar por La Plata. Tal como informó EL DIA, una mujer murió en un grave accidente de tránsito ocurrido en las últimas horas, en el que también dos nenas resultaron heridas.

El hecho que tuvo lugar en la Ruta 36, a la altura del kilómetro 68, en la localidad de Lisandro Olmos, causó una enorme conmoción. Se conoció que la víctima fue identificada como Molina Vázquez Lineth, de 27 años, oriunda de La Matanza.

Según se supo, el automóvil en el que viajaba volcó y provocó la muerte de la madre. Sus hijas, de 2 y 4 años, resultaron heridas pero tras ser atendidas por personal médico se confirmó que se encontraban en buen estado de salud, por lo que fueron leves.

Qué se sabe del accidente fatal en Ruta 36

Según fuentes policiales que accedió EL DIA, el siniestro involucró a un Peugeot 408, dominio KZG-127, que circulaba en sentido hacia La Plata. Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo, lo que derivó en un violento vuelco. Como consecuencia del impacto, la mujer salió despedida del habitáculo y falleció en el lugar pese a la rápida llegada de los servicios de emergencia.

En el rodado viajaban además las dos niñas y ambas fueron asistidas por personal médico y trasladadas de urgencia al Hospital de Niños de La Plata, donde permanecen fuera de peligro. El conductor del vehículo, pareja de la mujer fallecida y de 44 años, resultó ileso.

En el lugar trabajaron efectivos del Subcomando Oeste y peritos especializados para realizar las pericias correspondientes, mientras que la UFI N° 12 tomó intervención en la causa, caratulada como homicidio culposo. Tras las tareas de rigor, la traza fue liberada al tránsito.

La investigación continúa para determinar las circunstancias que provocaron el trágico desenlace en una ruta que vuelve a ser escenario de un hecho fatal.