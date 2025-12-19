Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

Policiales

Zona Roja de La Plata: allanamientos, 13 detenidos y fuerte golpe al narcotráfico

19 de Diciembre de 2025 | 13:04

Tras los reclamos vecinales que se hicieron en las últimas horas por distintas problemáticas que trae la Zona Roja de La Plata, la policía llevó a cabo un gran operativo que permitió desarticular una organización dedicada a la venta de estupefacientes en un sector donde la comercialización de drogas se realizaba de manera constante en la vía pública.

Según se informó, la investigación fue iniciada el 8 de mayo pasado y desarrollada por personal de la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado. La misma permitió confirmar que la actividad ilícita se concentraba en el área comprendida por las inmediaciones de Diagonal 73 y las calles 64, 63, 4 y 3, donde los involucrados operaban de forma organizada, utilizando distintos domicilios como puntos de apoyo para el fraccionamiento y acopio de la sustancia.

Con el avance de las tareas investigativas, las mismas fuentes aseguraron que quedó al descubierto que parte de las personas involucradas se encontraba bajo monitoreo electrónico dependiente del Servicio Penitenciario Federal, sin que dicha circunstancia impidiera la continuidad de la actividad delictiva. Asimismo, se estableció que la red contaba con un proveedor identificado, de nacionalidad boliviana, quien al momento de los procedimientos no fue hallado y permanece prófugo, siendo intensamente buscado.

El operativo se concretó mediante 8 allanamientos simultáneos realizados en nuestra ciudad, Berisso y CABA, con la colaboración de personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), Infantería, Explosivos y de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad platense. Como resultado, 13 personas fueron aprehendidas y se secuestró una importante cantidad de estupefacientes listos para su comercialización, además de armas de fuego, municiones y una granada de mano.

En relación con este último hallazgo, personal especializado intervino para asegurar el artefacto y evaluar su peligrosidad en el lugar. La persona en cuyo domicilio fue encontrada la granada manifestó que la había adquirido con la intención de atentar contra su propia vida, circunstancia que fue informada a la autoridad judicial competente.

Asimismo, se constató que una de las personas aprehendidas se encontraba prófuga y registraba un pedido de captura activo por el delito de robo calificado, situación confirmada durante el desarrollo del operativo.
El procedimiento permitió retirar de circulación una cantidad significativa de droga y desarticular una estructura dedicada al narcomenudeo, en el marco de una causa que continúa en desarrollo y en la que no se descartan nuevas medidas judiciales.

En cuanto a los aprehendidos, de las consultas efectuadas en los sistemas judiciales y policiales, surge que algunas de las personas aprehendidas registraban antecedentes penales de relevancia, incluyendo un pedido de captura activo por el delito de robo agravado, además de antecedentes por asociación ilícita, robo, encubrimiento, resistencia a la autoridad, daños y lesiones, tramitados ante juzgados de los Departamentos Judiciales La Plata y La Matanza.

Preocupación vecinal en la Zona Roja de La Plata

En ese contexto, tal como informó EL DIA, una seguidilla de asaltos violentos ocurridos en pocas horas volvió a encender la alarma en el barrio El Mondongo y reavivó un reclamo que los vecinos sostienen desde hace más de una década: la falta de una decisión política integral frente a la inseguridad, el narcomenudeo y la permanencia de la denominada “zona roja” dentro del casco urbano de La Plata.

El último episodio se registró el martes entre las 19.10 y las 20, cuando tres delincuentes que se desplazaban en moto cometieron al menos tres robos a mano armada en rápida sucesión. Las víctimas fueron una pollajería, una panadería y una estación de servicio ubicada en la zona de diagonal 73, entre Plaza Rocha y Plaza Matheu. En dos de los hechos, los asaltantes no solo exhibieron armas de fuego sino que llegaron a gatillarlas frente a los empleados, generando escenas de extrema violencia.

Los ataques, que siguieron un recorrido delictivo inusual por su continuidad y proximidad, provocaron una fuerte conmoción entre los vecinos del sector, históricamente organizado frente a los problemas de seguridad. “No es un hecho aislado, es un derrotero delictivo. Una moto con tres personas recorriendo el barrio y robando al voleo, con total impunidad”, advirtió Daniel Domínguez, presidente de la Asamblea Vecinal del barrio El Mondongo, durante una visita a la redacción de EL DIA.

Según explicó, la preocupación no se limita a los robos recientes sino a un “entramado más profundo” que, a su criterio, vincula la violencia urbana con la venta de drogas en la zona roja. “Hace más de 12 años que denunciamos la venta de estupefacientes. Esto genera robos rápidos, celulares, dinero fácil, porque todo se canjea por droga”, sostuvo. Domínguez precisó que el barrio Mondongo se extiende de 122 a 7 y de 60 a 72, y que el circuito de la zona roja se concentra principalmente sobre diagonal 73 y calles aledañas, desde el área del Hospital San Martín hasta las inmediaciones del estadio de Estudiantes. Allí, aseguró, se acumulan denuncias por narcomenudeo que fueron presentadas tanto en la Justicia provincial como en el fuero federal. “Hicimos más de 40 denuncias. Hubo investigaciones, allanamientos y operativos, pero después todo queda en la nada”, afirmó.

Está claro que las autoridades tomaron cartas en el asunto y en las últimas horas lograron dar un duro golpe al narcotráfico en una zona caliente de nuestra ciudad.

