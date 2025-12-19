Premio a la Labor Extensionista: la distinción solidaria que entregó por primera vez la UNLP

Zona Roja de La Plata: allanamientos, 13 detenidos y fuerte golpe al narcotráfico
La Universidad Nacional de La Plata realizó el acto oficial de entrega del Premio a la Labor Extensionista, una distinción institucional que cuyo objetivo es reconocer las trayectorias personales y los equipos extensionistas que, desde las distintas unidades académicas y dependencias, desarrollan un trabajo sostenido junto a la comunidad.
El acto, que tuvo lugar en el patio del Rectorado, fue encabezado por la vicepresidenta Institucional de la Universidad, Andrea Varela, junto al secretario de Extensión Universitaria, Sebastián Palma; y la prosecretaria de Extensión, Inés Iglesias. Además, estuvieron presentes autoridades universitarias, representantes de las unidades académicas y equipos extensionistas.
El premio, impulsado por la Secretaría de Extensión y aprobado por Disposición Nº 171, se instituyó en dos categorías: Premio a Equipos Extensionistas y Premio a Trayectorias Personales en Extensión, y forma parte de una política institucional orientada a fortalecer y jerarquizar la extensión como una de las funciones sustantivas de la Universidad pública.
Durante el acto, la vicepresidenta Varela destacó la centralidad de la extensión universitaria en el proyecto institucional de la UNLP y destacó que “la extensión es compromiso, solidaridad; es la voluntad de poder transformar y resolver las demandas de nuestros vecinos, especialmente los que más lo necesitan. Por ello, es un orgullo que a partir de hoy comencemos a reconocer la labor extensionista en nuestra Universidad.”
Además, Varela señaló que “la extensión tiene una amplia dimensión que nos permite llegar a todos nuestros vecinos. Pero esencialmente forma parte de un derecho universal e indiscutible, que es el derecho a la educación pública”.
Por su parte Palma agregó “luego de décadas de trabajo, hay un consenso dentro de nuestra institución del lugar que ocupa la extensión como herramienta indispensable para acercar la Universidad a la comunidad, y eso es motivo de agradecimiento y de celebración”.
“Por ello, agradezco a todos los docentes, Nodocentes, estudiantes y graduados que tienen puesta la camiseta de la extensión. El premio que hoy entregamos tiene que ver con la jerarquía que tiene la extensión en esta Universidad”.
Finalmente, Inés Iglesias indicó que “estamos felices de poder instaurar a partir de hoy este reconocimiento, pero quienes hacemos extensión sabemos que el verdadero reconocimiento lo sentimos cuando nos acercamos al territorio y nos sentimos parte”.
“Este es un mojón muy importante, pero sabemos que falta trabajar aún más dentro de nuestra Universidad en materia de extensión. Por ello –concluyó- seguiremos promoviendo que haya más espacio para desarrollarla en facultades y colegios”.
En esta primera edición, cada Facultad, Colegio y dependencia de la UNLP propuso a sus postulantes a partir de procesos de evaluación internos, de acuerdo con criterios comunes consensuados en la Comisión de Extensión de las Actividades Universitarias.
En la categoría Trayectoria Personal en Extensión, fueron reconocidas y reconocidos:
En la categoría Premio a Equipos Extensionistas, fueron distinguidos los siguientes proyectos y colectivos de trabajo:
El Premio a la Labor Extensionista busca reconocer recorridos sostenidos en el tiempo, el impacto social de las prácticas extensionistas, la integración con la docencia y la investigación, y la generación de conocimiento junto a la comunidad.
Esta primera edición sienta las bases para consolidar un reconocimiento periódico que reafirma el compromiso histórico de la UNLP con una extensión universitaria crítica, integral y socialmente comprometida.
