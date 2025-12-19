El juicio por Johana Ramallo: audiencia suspendida, cambio de abogados y un proceso que cierra el año sin definiciones

Súpergripe H3N2: las recomendaciones de médicos de la Región ante los primeros casos en Argentina
Súpergripe H3N2: las recomendaciones de médicos de la Región ante los primeros casos en Argentina
La audiencia N°15 del juicio que investiga la presunta red de explotación sexual vinculada a la desaparición de Johana Ramallo fue suspendida este viernes en los tribunales de La Plata, luego de un cambio en la representación legal de Marta Ramallo, madre de la joven.
La decisión se conoció horas antes de que comenzara la jornada en el fuero penal platense. Marta Ramallo resolvió apartar a sus abogadas y designar nuevos defensores, quienes solicitaron la postergación del debate para poder interiorizarse en el expediente. En ese marco, el Tribunal anunció que la próxima audiencia se realizará recién el 6 de febrero, a las 9.15, una vez finalizada la feria judicial.
El cambio en la querella se da tras un mes atravesado por fuertes reclamos de Marta Ramallo al Tribunal por las reiteradas suspensiones, audiencias de corta duración y la falta de avances concretos en un juicio que se desarrolla desde mayo en los tribunales de la capital bonaerense.
Horas antes de la audiencia, la madre de Johana solicitó la renuncia de Silvina Peruggino y Valeria Monetta, sus representantes legales durante los últimos siete años. Fue el presidente del Tribunal, el juez Germán Castelli, quien confirmó la novedad y detalló que la nueva querella estará a cargo de los abogados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Emanuel Noetzly.
Al tomar la palabra en la sala, Fernández Camillo explicó que no contaban con conocimiento previo del expediente —una causa que supera los 70 cuerpos— y pidió la postergación para no “vulnerar ningún tipo de derecho de la víctima”. El planteo fue aceptado por el Tribunal.
Johana Ramallo fue vista por última vez el 26 de julio de 2017 en la esquina de 1 y 63, en la denominada zona roja de La Plata, un punto recurrente en los testimonios que pasaron por el debate oral. La investigación sostiene que la joven habría sido captada por una red de explotación sexual que operaba en ese sector de la ciudad.
Por el banquillo de los acusados pasaron Carlos Rodríguez (“El Cabezón”), Hernán D’Uva Razzari, Hernán Rubén García, Carlos Alberto Espinoza Linares, Mirko Alejandro Galarza Senio, Celia Benítez, Celia Giménez y Paola Erika Barraza, imputados por integrar una organización criminal con cargos que incluyen explotación sexual, comercio de estupefacientes, encubrimiento agravado y falso testimonio.
Desde el inicio del juicio se realizaron alrededor de 15 audiencias, aunque muchas de ellas fueron suspendidas o se extendieron apenas por algunos minutos. Declararon familiares, amistades, vecinos de los imputados, personas que frecuentaban la zona roja, trabajadoras de hoteles cercanos, taxistas y empleados de la estación de servicio de 1 y 63, donde las cámaras de seguridad registraron las últimas imágenes de Johana con vida.
Pese al cúmulo de testimonios, el proceso cierra el año judicial en La Plata sin avances sustanciales. En ese contexto, la incorporación de una nueva querella abre una instancia clave para intentar reencauzar el juicio y redefinir la estrategia judicial de cara a los próximos meses.
