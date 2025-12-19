Supergripe H3N2: el Malbrán confirmó los primeros casos en Argentina, dos adolescentes y un niño infectados

El Instituto Malbrán confirmó este viernes la detección de tres casos del subclado K de la gripe A (H3N2) en Argentina. Es el cuarto país de Sudamérica en el que se registra esta mutación del virus de influenza, luego de que lo hicieran Perú, Colombia y Chile.

Los casos fueron identificados a través de la Red Nacional de Laboratorios y de Unidades Centinela y confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS, mediante técnicas de secuenciación genómica.

