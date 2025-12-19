Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

Policiales

VIDEO.- "Lucha libre" en la Autopista: piden dura sanción para los conductores que se trenzaron en pleno andar

19 de Diciembre de 2025 | 12:28

Escuchar esta nota

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la suspensión de las licencias de conducir de un automovilista y un motociclista que se pelearon en plena Autopista Buenos Aires-La Plata. El hecho fue grabado y se viralizó en redes sociales, motivando la intervención del organismo por la gravedad de las conductas.

VIDEO. La Buenos Aires - La Plata, la autopista de la furia: piñas y patadas entre motociclista y un automovilista

En los videos, se observa a un automovilista y un motociclista intercambiando insultos y agresiones mientras circulaban por la traza, realizando maniobras prohibidas, circulando por la banquina y haciendo detenciones imprudentes, causando un riesgo al resto de conductores presentes. Toda la secuencia fue registrada por otro usuario que transitaba detrás de ellos.

Tras analizar el material y lograr identificar a los involucrados, la ANSV inició el proceso administrativo para la inhabilitación de sus licencias de conducir por considerar que ambos demostraron una conducta incompatible con la conducción responsable de vehículos.

VIDEO. La Buenos Aires - La Plata, la autopista de la furia: piñas y patadas entre motociclista y un automovilista
