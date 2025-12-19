VIDEO.- "Lucha libre" en la Autopista: piden dura sanción para los conductores que se trenzaron en pleno andar

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la suspensión de las licencias de conducir de un automovilista y un motociclista que se pelearon en plena Autopista Buenos Aires-La Plata. El hecho fue grabado y se viralizó en redes sociales, motivando la intervención del organismo por la gravedad de las conductas.

En los videos, se observa a un automovilista y un motociclista intercambiando insultos y agresiones mientras circulaban por la traza, realizando maniobras prohibidas, circulando por la banquina y haciendo detenciones imprudentes, causando un riesgo al resto de conductores presentes. Toda la secuencia fue registrada por otro usuario que transitaba detrás de ellos.

Tras analizar el material y lograr identificar a los involucrados, la ANSV inició el proceso administrativo para la inhabilitación de sus licencias de conducir por considerar que ambos demostraron una conducta incompatible con la conducción responsable de vehículos.