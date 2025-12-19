Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

Información General

Qué es el "error 502", que puso en jaque a internet y complicó a los platenses

Qué es el "error 502", que puso en jaque a internet y complicó a los platenses
19 de Diciembre de 2025 | 13:28

Un fallo crítico en la infraestructura de Cloudflare, uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento de la web moderna, desencadenó en la mañana de este viernes un efecto dominó que paralizó gran parte de la actividad digital a nivel global. Tal es así que en La Plata y el país los usuarios padecieron la desconexión. Lo que comenzó como una inestabilidad intermitente se transformó rápidamente en una crisis de acceso para plataformas de uso masivo como Google, WhatsApp, YouTube y OpenAI. El incidente no solo afectó a servicios de comunicación y entretenimiento, sino que también golpeó con fuerza a la economía digital y a la administración pública en la región, alcanzando a plataformas locales como Mercado Libre, la fintech Naranja X y los servicios tributarios de la AFIP, además de medios de comunicación como EL DIA.

La naturaleza del problema se hizo evidente a través del comportamiento de los reportes en los monitores de tráfico como Downdetector. Al observarse una caída simultánea en aplicaciones que no guardan relación comercial entre sí, los especialistas identificaron de inmediato que la falla residía en una capa intermedia de la red. Cloudflare opera como un guardián y optimizador que se sitúa entre el servidor de una empresa y el dispositivo del usuario final. Al degradarse este eslabón, la conexión se rompe antes de llegar a destino, lo que explica por qué muchos usuarios se frustraron intentando reiniciar sus dispositivos o módems domésticos sin éxito, ya que el desperfecto se encontraba en la columna vertebral de la infraestructura global y no en las conexiones locales.

El impacto en la experiencia del usuario fue diverso pero igualmente disruptivo. Mientras que en YouTube los reclamos se centraron en la imposibilidad de reproducir contenido en alta definición o en el estancamiento de los videos en procesos de carga infinitos, en herramientas de productividad como ChatGPT la situación fue más severa. Miles de suscriptores reportaron que sus historiales de trabajo se habían desvanecido y que la inteligencia artificial era incapaz de procesar cualquier comando, devolviendo errores de sistema o simplemente ignorando las peticiones. En redes sociales, la confusión inicial llevó a muchos a sospechar de bloqueos a nivel de DNS o fallas en los routers, hipótesis que cobran fuerza en estos escenarios debido a que Cloudflare gestiona precisamente los certificados de seguridad y la resolución de nombres que validan cada entrada a un sitio web.

Desde el punto de vista técnico, el protagonista de la jornada fue el mensaje de "Error 502" o "Bad Gateway". Este aviso aparece cuando el intermediario —en este caso Cloudflare— intenta establecer un puente con el servidor de origen de la página solicitada pero recibe una respuesta nula o defectuosa. Aunque la plataforma de destino pudiera estar técnicamente operativa, la falta de este "traductor" de seguridad y distribución hace que para el navegador el sitio simplemente no exista. Esta centralización, si bien permite que las páginas carguen más rápido y estén protegidas contra ataques cibernéticos en condiciones normales, genera una vulnerabilidad sistémica: cuando el protector falla, todos los protegidos caen con él.

Hacia el mediodía, los reportes técnicos de la compañía indicaron que la falla estaba vinculada a una degradación en su red perimetral, específicamente en los puntos de presencia que distribuyen el tráfico en América Latina. A pesar de que la empresa comenzó las tareas de mitigación de forma inmediata, la normalización fue gradual y desigual. La opacidad inicial en los comunicados oficiales, que hablaban de "errores inesperados" sin precisar el alcance geográfico, es una práctica común en la industria para evitar dar pistas sobre vulnerabilidades mientras los equipos de ingeniería trabajan bajo presión. Este evento se suma a un historial de caídas previas que reabre el debate sobre la peligrosidad de concentrar el tráfico de internet en un puñado de proveedores tecnológicos, donde un simple ajuste de red puede dejar a medio continente fuera de línea.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

