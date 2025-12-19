Stitch llega al boulevard de 19: otro histórico grupo de muñecos que se prepara para una quema especial en La Plata

En la rambla de 19 entre 64 y 65 ya se vive el clima de fin de año con el armado del histórico muñeco del barrio, una tradición que atraviesa generaciones y sigue más vigente que nunca en La Plata. Este 2025 no será una edición más: el grupo confirmó que el muñeco representará a Stitch, el personaje de la película Lilo & Stitch, que fue furor en todo el mundo y se convirtió en una de las más elegidas del año.

El proyecto corresponde al muñeco número 51 y resume una historia impresionante de trabajo colectivo: hace 52 años que el barrio mantiene viva esta tradición en la rambla, transformando el espacio público en taller, punto de encuentro y símbolo de identidad popular. La elección de Stitch busca conectar con grandes y chicos, y promete un muñeco de gran impacto visual.

Agustina y Nicolás, referentes del grupo organizador, contaron que el armado se encuentra en su tramo final y que estiman terminarlo en los últimos días de diciembre, tras semanas de trabajo intenso. “Es un muñeco grande, con muchos detalles, así que estamos dedicándole muchas horas”, explicaron.

En cuanto a la quema, adelantaron que está prevista para la madrugada del 1° de enero de 2026, en el horario tradicional que suele definirse cerca de la medianoche. Como cada año, el momento convocará a vecinos del barrio y a cientos de personas que se acercan desde distintos puntos de la ciudad para presenciar uno de los rituales más esperados.

Esta edición, además, estará atravesada por una fuerte carga emotiva. Hace pocos días, el grupo sufrió una pérdida muy querida en el barrio, lo que marcó profundamente el proceso de armado. “Ayer sufrimos la pérdida de una persona muy querida en el barrio. Gracias Pochi, por acompañar durante tantos años esta tradición. Un abrazo grande y mucha fuerza a su familia. Esta quema será muy especial”, expresaron.

Con emoción, trabajo colectivo y un personaje que conquistó al mundo, el muñeco de 19 entre 64 y 65 vuelve a encender la cuenta regresiva hacia el Año Nuevo, reafirmando que en La Plata la tradición no solo se mantiene viva, sino que se renueva cada año.