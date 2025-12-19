Stitch llega al boulevard de 19: otro histórico grupo de muñecos que se prepara para una quema especial en La Plata

Zona Roja de La Plata: allanamientos, 13 detenidos y fuerte golpe al narcotráfico
Zona Roja de La Plata: allanamientos, 13 detenidos y fuerte golpe al narcotráfico
La Justicia quiere saber quiénes aterrizaron en el helipuerto de la mansión vinculada a Toviggino
Senado: el oficialismo no incorporó en el dictamen del Presupuesto el capítulo rechazado por Diputados
Nuevo "bochazo" masivo, bronca y ola de reclamos en Informática
Tragedia en La Plata: quién era la mujer que murió en la Ruta 36 y cómo están las nenas heridas
Se supo: por qué escondieron la internación del chef Christian Petersen
Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar
El histórico sorteo de Calle 12 vuelve después de dos décadas: un Renault Kwid espera a su nuevo dueño
Aguinaldo de estatales bonaerenses y jubilados del IPS: ¿cuándo depositan el SAC?
Qué es el "error 502", que puso en jaque a internet y complicó a los platenses
¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata
La emocionante carta de una pareja de jubilados de La Plata: "No sabe cuánto cambió nuestra vida"
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
"Le faltan el respeto a la Universidad": recibidas en donde nadie limpia y dejan un "río" de basura en La Plata
VIDEO.- "Lucha libre" en la Autopista: piden dura sanción para los conductores que se trenzaron en pleno andar
VIDEO.- Reapareció la "Estrella Culona" en nueva expedición submarina del Conicet: "No hizo muchas sentadillas"
Viernes de "Noche de los Regalos" y "Gala de las Vidrieras" en City Bell
Premio a la Labor Extensionista: la distinción solidaria que entregó por primera vez la UNLP
VIDEO.- Drama con los micros en La Plata, a la espera de cambios: bajó la frecuencia y crece la bronca por los viajes como "ganado"
La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave
TikTok firma un acuerdo para crear una empresa conjunta en EEUU y evitar la prohibición
VIDEO. A punta de pistola y camino al trabajo: motochorros asaltan a una joven y le roban la bicicleta
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
VIDEO. La "lluvia" del Teatro Argentino: alertan por filtraciones sobre calle 9
¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP
Dos golpes para el Gobierno: por qué se postergó la reforma laboral y los votos que cambiaron por el Presupuesto
Demanda millonaria de un platense contra Google: el drama tras una grave denuncia
VIDEO. Diego Pepe: “La seguridad en La Plata se aborda con coordinación y la instalación de tecnología”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En la rambla de 19 entre 64 y 65 ya se vive el clima de fin de año con el armado del histórico muñeco del barrio, una tradición que atraviesa generaciones y sigue más vigente que nunca en La Plata. Este 2025 no será una edición más: el grupo confirmó que el muñeco representará a Stitch, el personaje de la película Lilo & Stitch, que fue furor en todo el mundo y se convirtió en una de las más elegidas del año.
El proyecto corresponde al muñeco número 51 y resume una historia impresionante de trabajo colectivo: hace 52 años que el barrio mantiene viva esta tradición en la rambla, transformando el espacio público en taller, punto de encuentro y símbolo de identidad popular. La elección de Stitch busca conectar con grandes y chicos, y promete un muñeco de gran impacto visual.
Agustina y Nicolás, referentes del grupo organizador, contaron que el armado se encuentra en su tramo final y que estiman terminarlo en los últimos días de diciembre, tras semanas de trabajo intenso. “Es un muñeco grande, con muchos detalles, así que estamos dedicándole muchas horas”, explicaron.
En cuanto a la quema, adelantaron que está prevista para la madrugada del 1° de enero de 2026, en el horario tradicional que suele definirse cerca de la medianoche. Como cada año, el momento convocará a vecinos del barrio y a cientos de personas que se acercan desde distintos puntos de la ciudad para presenciar uno de los rituales más esperados.
Esta edición, además, estará atravesada por una fuerte carga emotiva. Hace pocos días, el grupo sufrió una pérdida muy querida en el barrio, lo que marcó profundamente el proceso de armado. “Ayer sufrimos la pérdida de una persona muy querida en el barrio. Gracias Pochi, por acompañar durante tantos años esta tradición. Un abrazo grande y mucha fuerza a su familia. Esta quema será muy especial”, expresaron.
Con emoción, trabajo colectivo y un personaje que conquistó al mundo, el muñeco de 19 entre 64 y 65 vuelve a encender la cuenta regresiva hacia el Año Nuevo, reafirmando que en La Plata la tradición no solo se mantiene viva, sino que se renueva cada año.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí