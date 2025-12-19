Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

_tituloFoto
La Ciudad

Stitch llega al boulevard de 19: otro histórico grupo de muñecos que se prepara para una quema especial en La Plata

19 de Diciembre de 2025 | 14:04

Escuchar esta nota

En la rambla de 19 entre 64 y 65 ya se vive el clima de fin de año con el armado del histórico muñeco del barrio, una tradición que atraviesa generaciones y sigue más vigente que nunca en La Plata. Este 2025 no será una edición más: el grupo confirmó que el muñeco representará a Stitch, el personaje de la película Lilo & Stitch, que fue furor en todo el mundo y se convirtió en una de las más elegidas del año.

El proyecto corresponde al muñeco número 51 y resume una historia impresionante de trabajo colectivo: hace 52 años que el barrio mantiene viva esta tradición en la rambla, transformando el espacio público en taller, punto de encuentro y símbolo de identidad popular. La elección de Stitch busca conectar con grandes y chicos, y promete un muñeco de gran impacto visual.

Agustina y Nicolás, referentes del grupo organizador, contaron que el armado se encuentra en su tramo final y que estiman terminarlo en los últimos días de diciembre, tras semanas de trabajo intenso. “Es un muñeco grande, con muchos detalles, así que estamos dedicándole muchas horas”, explicaron.

En cuanto a la quema, adelantaron que está prevista para la madrugada del 1° de enero de 2026, en el horario tradicional que suele definirse cerca de la medianoche. Como cada año, el momento convocará a vecinos del barrio y a cientos de personas que se acercan desde distintos puntos de la ciudad para presenciar uno de los rituales más esperados.

Esta edición, además, estará atravesada por una fuerte carga emotiva. Hace pocos días, el grupo sufrió una pérdida muy querida en el barrio, lo que marcó profundamente el proceso de armado. “Ayer sufrimos la pérdida de una persona muy querida en el barrio. Gracias Pochi, por acompañar durante tantos años esta tradición. Un abrazo grande y mucha fuerza a su familia. Esta quema será muy especial”, expresaron.

Con emoción, trabajo colectivo y un personaje que conquistó al mundo, el muñeco de 19 entre 64 y 65 vuelve a encender la cuenta regresiva hacia el Año Nuevo, reafirmando que en La Plata la tradición no solo se mantiene viva, sino que se renueva cada año.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. El histórico muñeco de Barrio Norte ya avanza con sus trabajos en la 32
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Aguinaldo de estatales bonaerenses y jubilados del IPS: ¿cuándo depositan el SAC?

La emocionante carta de una pareja de jubilados de La Plata: "No sabe cuánto cambió nuestra vida"

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Demanda millonaria de un platense contra Google: el drama tras una grave denuncia

Previa a febrero: la reforma laboral se posterga

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

Qué se sabe de la salud de Christian Petersen

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata

+ Leidas

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

Nuevo "bochazo" masivo, bronca y ola de reclamos en Informática

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Guerra de pasillo: sigue el tironeo de Verón con Central y la AFA

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

Flores entre Palermo y la Brujita Verón

Tragedia en la Ruta 36: una mujer muerta y dos nenitos heridos por un vuelco en La Plata
Últimas noticias de La Ciudad

La emocionante carta de una pareja de jubilados de La Plata: "No sabe cuánto cambió nuestra vida"

Aguinaldo de estatales bonaerenses y jubilados del IPS: ¿cuándo depositan el SAC?

Premio a la Labor Extensionista: la distinción solidaria que entregó por primera vez la UNLP

VIDEO. La "lluvia" del Teatro Argentino: alertan por filtraciones sobre calle 9
Información General
Qué es el "error 502", que puso en jaque a internet y complicó a los platenses
VIDEO.- Reapareció la "Estrella Culona" en nueva expedición submarina del Conicet: "No hizo muchas sentadillas"
TikTok firma un acuerdo para crear una empresa conjunta en EEUU y evitar la prohibición
¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP
Protector solar: alertan sobre posibles efectos hormonales
Espectáculos
Se supo: por qué escondieron la internación del chef Christian Petersen
Christian Petersen: en medio del grave estado de salud, emotivo gesto del canal
Uno por uno, los que murieron en 2025: desde el Papa Francisco pasando por actores, deportistas y personalidades
Elegancia Vaticana: León XIV entró al ranking de los mejor vestidos, la comparación y el contraste con Francisco
Clima tenso y caliente: Pilar Smith descargó su furia contra APTRA con un filoso posteo en sus redes 
Policiales
Zona Roja de La Plata: allanamientos, 13 detenidos y fuerte golpe al narcotráfico
La Justicia quiere saber quiénes aterrizaron en el helipuerto de la mansión vinculada a Toviggino
VIDEO.- "Lucha libre" en la Autopista: piden dura sanción para los conductores que se trenzaron en pleno andar
Tragedia en La Plata: quién era la mujer que murió en la Ruta 36 y cómo están las nenas heridas
VIDEO. A punta de pistola y camino al trabajo: motochorros asaltan a una joven y le roban la bicicleta
Deportes
El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones
Guerra de pasillo: sigue el tironeo de Verón con Central y la AFA
VIDEO. El nacimiento de la Mística contado por sus protagonistas
Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar
Fausto Vera, la primera cara nueva de River

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla