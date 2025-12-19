Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

En Mar Chiquita, Axel Kicillof lanzó el Operativo Sol 2026 para esta temporada de verano

En Mar Chiquita, Axel Kicillof lanzó el Operativo Sol 2026 para esta temporada de verano
19 de Diciembre de 2025 | 14:15

Escuchar esta nota


El gobernador Axel Kicillof encabezó este viernes la presentación del Operativo de Sol a Sol 2025/26, que desplegará dispositivos de seguridad, salud y transporte en todos los destinos turísticos y puntos estratégicos de la provincia de Buenos Aires. Fue en la localidad de Santa Clara del Mar, en el marco del lanzamiento de la temporada de verano, junto a los ministros de Seguridad, Javier Alonso; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Salud, Nicolas Kreplak; de Transporte, Martín Marinucci; y el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzki.

“Hoy estamos lanzando uno de los operativos de Sol a Sol más grande de la historia: todas las áreas del Estado provincial están abocadas a cuidar la seguridad y la salud de los millones de argentinos que eligen disfrutar sus vacaciones en la provincia de Buenos Aires”, afirmó Kicillof y agregó: “Lo hacemos porque, a pesar de la asfixia económica a la que nos quiere someter el Gobierno nacional, estamos convencidos de que todos y todas se merecen un descanso después de haber atravesado un año muy difícil”.

En ese sentido, el Gobernador sostuvo: “Las familias bonaerenses y todos los sectores que generan sus ingresos en actividades vinculadas al turismo saben que cuentan con el Gobierno provincial: mientras Milei promueve un récord de visitas a Brasil y Punta del Este, nosotros estamos haciendo una inversión enorme y trabajando todos los días para apoyar al turismo local y lograr la mejor temporada posible”. 

Además, Kicillof anunció que pronto se realizarán los llamados a licitación para dos obras de infraestructura clave: la intervención sobre el tramo Mar de Ajó – Pinamar que terminará de transformar en autovía a la ruta 11; y la próxima etapa del dragado del Río Salado que le corresponde a la Provincia, con una inversión de 130 millones de euros.

“Mientras el Gobierno nacional paraliza más de mil obras en la provincia, nosotros seguimos avanzando con cada uno de los proyectos que mejoran la conectividad y la calidad de vida de los y las bonaerenses”, señaló Kicillof y concluyó: “Nunca nos van a ver de brazos cruzados: estamos aquí para hacer la inversión necesaria para que nuestro pueblo pueda disfrutar, vivir mejor y recuperar energía”.

En esta oportunidad el Operativo de Sol a Sol contará con un despliegue de más de 20.000 policías, 200 nuevos patrulleros y 60 motos que realizarán tareas de prevención y cuidado de los y las turistas en la costa atlántica, sierras y lagos bonaerenses. Además, se incrementarán los medios logísticos y técnicos sobre las principales rutas para brindar asistencia, prevenir siniestros viales, fiscalizar el transporte y llevar a cabo controles de alcoholemia. 

LE PUEDE INTERESAR

Senado: el oficialismo no incorporó en el dictamen del Presupuesto el capítulo rechazado por Diputados

LE PUEDE INTERESAR

Menor presión fiscal: la renta agrícola registra su nivel más bajo en siete años

Al respecto, Alonso señaló que “vamos a estar presentes en toda la provincia para que, después de un año muy difícil, nuestro pueblo pueda descansar y tener la tranquilidad que se merece”. “Lo hacemos de la única manera que se puede brindar seguridad: con inversión y efectivos preparados, que cuentan con los medios necesarios, para fortalecer el despliegue en todos los destinos turísticos”, añadió.

En materia de salud, se contará con 35 ambulancias, un helicóptero sanitario y 18 postas del programa “Marea Sanitaria” con acciones de prevención y promoción de la salud. Asimismo, se reforzará el Sistema de Atención al Turista (SAT) para casos de urgencia.

En tanto, Kreplak subrayó: “En este operativo fortalecimos los servicios de guardia, de traumatología y de urgencias, incrementamos la flota de ambulancias y aumentamos la cantidad de profesionales en hospitales y centros de salud para cuidar a cada turista que visite nuestra provincia: lo hacemos con mucho esfuerzo, junto a los municipios, y a pesar de un Gobierno nacional totalmente ausente”.

Por otra parte, Kicillof y Kreplak entregaron 11 ambulancias para los municipios de Coronel Rosales, General Madariaga, Monte Hermoso, General Guido, General Lavalle, Pinamar y Magdalena, para reforzar el sistema de emergencias bonaerense. 

Medidas para promover el turismo

Durante la temporada, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica tendrá presencia con dos paradores de ReCreo en Villa Gesell y Miramar, los cuales ofrecerán desde el 3 de enero actividades diarias para todo público como clases de baile, talleres deportivos y servicios de sombrillas, reposeras y baños. Además, funcionará un camión itinerante que recorrerá las fiestas populares de los distintos municipios ofreciendo productos regionales, actividades y juegos para toda la familia. 

En tanto, Costa resaltó: "Mientras que el Gobierno nacional abandonó por completo su responsabilidad de fomentar el turismo local, nosotros nos comprometemos a acompañar y sostener una actividad clave para la región: vamos a redoblar esfuerzos para que la provincia de Buenos Aires siga siendo el principal destino del país y que las familias tengan el disfrute y descanso que se merecen".

El Banco Provincia ofrecerá préstamos de hasta $2 millones para servicios turísticos y recreativos, cuotas sin interés con tarjetas de crédito y continuará con sus líneas de promociones y políticas de reintegros a través de Cuenta DNI.

Por su parte, el Instituto Cultural llevará adelante una programación con actividades libres y gratuitas en diferentes puntos turísticos que permitirá garantizar el acceso a la cultura y generar empleo para más de 1.000 artistas de la Provincia. Las propuestas incluyen shows musicales y teatrales, eventos de humor, talleres, ciclos de lecturas y exposiciones para las infancias. 

“Frente a un Gobierno nacional totalmente ausente, tenemos la suerte de contar con una Provincia que trabaja todos los días del año para acompañar al turismo y mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de Mar Chiquita”, expresó el intendente Wischnivetzky.

Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; las subsecretarias de Turismo, Soledad Martínez;  de Políticas Culturales, Victoria Onetto; de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; y de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro; sus pares de Articulación Institucional del Ministerio de Seguridad, Eduardo Aparicio; y de Técnico, Administrativo y Legal del Instituto Cultural, Tomás Viviani; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; el subjefe, Leandro María Sarlo; y el concejal de General Pueyrredon, Gustavo Pulti.

Además, participaron los intendentes de Chascomús, Javier Gastón; de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño; de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; de General Guido, Carlos Rocha; de General Lavalle, Nahuel Guardia; de General Madariaga, Esteban Santoro; de General Pueyrredon, Agustín Neme (interino); de Magdalena, Lisandro Hourcade; de Navarro, Facundo Diz; y de Pinamar, Juan Ibarguren.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Demanda millonaria de un platense contra Google: el drama tras una grave denuncia

Previa a febrero: la reforma laboral se posterga

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

Qué se sabe de la salud de Christian Petersen

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata

+ Leidas

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

Nuevo "bochazo" masivo, bronca y ola de reclamos en Informática

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Guerra de pasillo: sigue el tironeo de Verón con Central y la AFA

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

Flores entre Palermo y la Brujita Verón

Tragedia en la Ruta 36: una mujer muerta y dos nenitos heridos por un vuelco en La Plata
Últimas noticias de Política y Economía

Senado: el oficialismo no incorporó en el dictamen del Presupuesto el capítulo rechazado por Diputados

Menor presión fiscal: la renta agrícola registra su nivel más bajo en siete años

San Pedro exporta 30 mil toneladas de trigo y cebada con un nuevo embarque internacional

La duplicación de la Ruta 53 entra en su tramo final en Florencio Varela
Policiales
Zona Roja de La Plata: allanamientos, 13 detenidos y fuerte golpe al narcotráfico
La Justicia quiere saber quiénes aterrizaron en el helipuerto de la mansión vinculada a Toviggino
VIDEO.- "Lucha libre" en la Autopista: piden dura sanción para los conductores que se trenzaron en pleno andar
Tragedia en La Plata: quién era la mujer que murió en la Ruta 36 y cómo están las nenas heridas
VIDEO. A punta de pistola y camino al trabajo: motochorros asaltan a una joven y le roban la bicicleta
Información General
Qué es el "error 502", que puso en jaque a internet y complicó a los platenses
VIDEO.- Reapareció la "Estrella Culona" en nueva expedición submarina del Conicet: "No hizo muchas sentadillas"
TikTok firma un acuerdo para crear una empresa conjunta en EEUU y evitar la prohibición
¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP
Protector solar: alertan sobre posibles efectos hormonales
Espectáculos
¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Se supo: por qué escondieron la internación del chef Christian Petersen
Christian Petersen: en medio del grave estado de salud, emotivo gesto del canal
Uno por uno, los que murieron en 2025: desde el Papa Francisco pasando por actores, deportistas y personalidades
Elegancia Vaticana: León XIV entró al ranking de los mejor vestidos, la comparación y el contraste con Francisco
Deportes
El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones
Guerra de pasillo: sigue el tironeo de Verón con Central y la AFA
VIDEO. El nacimiento de la Mística contado por sus protagonistas
Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar
Fausto Vera, la primera cara nueva de River

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla