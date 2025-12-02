Avanzan con la puesta en valor de la avenida 44

Kicillof volvió a pedir la votación del Financiamiento a la Legislatura
En la avenida 44 avanzan con diversos trabajos que apuntan a poner en valor un tramo clave para una zona de la Ciudad con alta y variada intensidad vial.
La Municipalidad de La Plata sigue con la obra de la nueva avenida 44, que incluye el recambio de losas, la reparación de cordones, tareas de alumbrado y reforestación y la implementación de la “onda verde”.
Luego de la inauguración en octubre del primer tramo de la ejecución, que se extiende desde 131 hasta 149, en los últimos días los trabajos avanzaron en la zona de 171 con hormigonado. Esa zona conecta a Lisandro Olmos con Melchor Romero a través de la avenida 173. Es muy transitada por vehículos de gran porte: micros de media y larga distancia y camiones que transportan la producción de la región.
Además, con el objetivo de optimizar la visibilidad y reforzar la seguridad en la zona, se trabaja en la puesta en valor de la rotonda de Ruta 36, donde ya se intervino la iluminación con nuevas farolas, nuevo cableado y la reparación de tableros, informaron en la Comuna.
Cabe destacar que en el marco de la obra que se lleva a cabo se apunta a facilitar la circulación vehicular, mejorar la seguridad vial y modernizar uno de los accesos más importantes de la ciudad, la Comuna ya concretó el recambio de más de 300 losas y plantó más de 25 mil dietes y 3 mil lapachos rosados en la rambla.
Además, a través de la nueva sincronización de semáforos, el ingreso y egreso a la ciudad se redujo de 45 a 20 minutos, lo que representa un avance significativo para los vecinos que utilizan esa avenida troncal de la región.
