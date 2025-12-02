Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |NUEVA ETAPA

Avanzan con la puesta en valor de la avenida 44

2 de Diciembre de 2025 | 02:31
Edición impresa

En la avenida 44 avanzan con diversos trabajos que apuntan a poner en valor un tramo clave para una zona de la Ciudad con alta y variada intensidad vial.

La Municipalidad de La Plata sigue con la obra de la nueva avenida 44, que incluye el recambio de losas, la reparación de cordones, tareas de alumbrado y reforestación y la implementación de la “onda verde”.

Luego de la inauguración en octubre del primer tramo de la ejecución, que se extiende desde 131 hasta 149, en los últimos días los trabajos avanzaron en la zona de 171 con hormigonado. Esa zona conecta a Lisandro Olmos con Melchor Romero a través de la avenida 173. Es muy transitada por vehículos de gran porte: micros de media y larga distancia y camiones que transportan la producción de la región.

Además, con el objetivo de optimizar la visibilidad y reforzar la seguridad en la zona, se trabaja en la puesta en valor de la rotonda de Ruta 36, donde ya se intervino la iluminación con nuevas farolas, nuevo cableado y la reparación de tableros, informaron en la Comuna.

Cabe destacar que en el marco de la obra que se lleva a cabo se apunta a facilitar la circulación vehicular, mejorar la seguridad vial y modernizar uno de los accesos más importantes de la ciudad, la Comuna ya concretó el recambio de más de 300 losas y plantó más de 25 mil dietes y 3 mil lapachos rosados en la rambla.

Además, a través de la nueva sincronización de semáforos, el ingreso y egreso a la ciudad se redujo de 45 a 20 minutos, lo que representa un avance significativo para los vecinos que utilizan esa avenida troncal de la región.

LE PUEDE INTERESAR

Dengue: piden tareas de descacharrado en las viviendas tras las lluvias

LE PUEDE INTERESAR

Ganadores del 20º certamen de cuento corto gauchesco

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Clásico platense en semifinales: qué día y a qué hora jugarían Gimnasia vs Estudiantes en el Bosque

El milagroso Lobo de Zaniratto a semifinales: venció 2 a 0 a Barracas Central y ahora espera con fe a Estudiantes

¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano

Escándalo de VTV: citaron a indagatoria al ex ministro bonaerense Jorge D'Onofrio

Rige el aumento de la nafta: así quedaron los precios de los combustibles en La Plata

+ Leidas

Por un clásico histórico y la final como premio

$60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana

Cambia el horario de atención de los bancos

El escándalo en la AFA: otra denuncia salpica a Tapia

Uno por uno

El gol de Panaro llegó a instancias del VAR

El derby en el Bosque se jugaría el lunes a las 17.00

Una financiera bajo la lupa y 19 allanamientos
Últimas noticias de La Ciudad

Usuarios acorralados: ya rige la suba “extra” en el micro

Con el nuevo aumento en los combustibles, la premium roza los $2.000

Parque Saavedra: en el barrio esperan por la reapertura

El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos
Información General
La mente en forma: ejercitar el cerebro con el celular
Pergolini habló de una “tragedia” educativa
Le anularon su vuelo y ahora deberán indemnizarlo
¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano
Uno por uno, los 108 municipios bonaerenses en los que cambia el horario de atención de los bancos
Policiales
No se salva nadie: la trama de otro ataque en Barrio Norte
Causa VTV: indagarán al exministro de Transporte y a empresarios del sector
Empezó el juicio contra los “testigos claves” del cuádruple crimen
Motochorros golpean y asaltan a un colectivero
Antes de las vacaciones, desvalijan una escuela
Deportes
Por un clásico histórico y la final como premio
Se pellizca porque sigue incrédulo; ya está entre los mejores del Clausura
El gol de Panaro llegó a instancias del VAR
Una racha de triunfos que invita a la ilusión
“Que la gente confíe y piense en positivo”
Espectáculos
Jafar Panahi: “Estoy vivo mientras haga películas”
Clásicos del cine italiano se verán en el Cinema Paradiso, gratis
Brigitte Bardot pide a todos “tranquilizarse”
“Re calientes”: la feroz interna entre Martitegui y Telefé
Alto chisme: Fede Bal, ¿se le anima a “Bendita TV”?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla