Tandil: se mantiene el beneficio de Zona Fría tras el debate por el Presupuesto

En Tandil, el régimen de Zona Fría seguirá aplicándose luego de que el Gobierno Nacional no lograra avanzar con su eliminación durante el tratamiento del Presupuesto, pese a la aprobación general de la ley.

La continuidad del beneficio descarta un aumento significativo en el costo del gas para los hogares de la ciudad y de otros distritos alcanzados por el esquema, que reconoce condiciones climáticas adversas y establece una tarifa reducida para el consumo residencial.

La posible quita había generado preocupación en distintos sectores políticos y sociales de la región, que advirtieron sobre el impacto económico que tendría en las economías familiares, especialmente durante los meses de invierno.

Además de Tandil, el beneficio alcanza a localidades como Balcarce, Rauch y Azul, donde la facturación diferencial resulta clave para sostener los niveles de consumo. En un contexto nacional marcado por ajustes y aumentos tarifarios, la permanencia de la Zona Fría aporta previsibilidad a los usuarios.