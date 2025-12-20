Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Diciembre estresante: claves para no castigarse y evitar el colapso

Policiales |Cambio de abogados y nueva postergación

Se suspendió el juicio oral por Johana Ramallo

La decisión se tomó luego de que la madre de la víctima designara nuevos defensores. Se retomará luego de la feria judicial

Se suspendió el juicio oral por Johana Ramallo

Marta Ramallo

20 de Diciembre de 2025 | 03:39
Edición impresa

El juicio oral que investiga la presunta red de explotación sexual vinculada a la desaparición y muerte de Johana Ramallo fue suspendido en los tribunales de La Plata, tras un cambio en la representación legal de Marta, madre de la joven. La decisión dejó al proceso sin definiciones y cerró el año judicial sin avances concretos.

La suspensión se produjo antes del inicio de la audiencia número 15 del debate, cuando Marta Ramallo resolvió apartar a las abogadas que la representaban desde hacía siete años y designar nuevos defensores. Ante esto, la flamante querella solicitó la postergación del juicio para poder interiorizarse en el expediente, planteo que fue aceptado por el Tribunal.

Según se informó en la sala, los nuevos abogados señalaron que no contaban con conocimiento previo de la causa, que supera los 70 cuerpos, y advirtieron que continuar con el debate en esas condiciones podía afectar los derechos de la víctima. Frente a ese escenario, el Tribunal resolvió suspender la audiencia y fijó una nueva fecha para el 6 de febrero próximo, a las 9.15, una vez finalizada la feria judicial de verano.

El cambio de abogados se da en un contexto de fuertes reclamos de Marta Ramallo por el desarrollo del juicio, marcado por reiteradas suspensiones, audiencias breves y escasos avances desde su inicio en mayo pasado. A lo largo del proceso se realizaron alrededor de 15 audiencias, muchas de las cuales duraron apenas unos minutos. Cabe recordar que Johana Ramallo fue vista por última vez el 26 de julio de 2017 en la esquina de 1 y 63, en la denominada “Zona Roja”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Demanda millonaria de un platense contra Google: el drama tras una grave denuncia

Previa a febrero: la reforma laboral se posterga

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

Qué se sabe de la salud de Christian Petersen

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata

+ Leidas

Un partido que podría ser el adiós de varios

El Pincha quiere cerrar el año con otra copa

Gimnasia: Nacho Fernández vuelve al club que lo vio nacer

La súper gripe ya llegó: recomiendan la vacunación

Las otras finales que disputará el ganador del Trofeo de Campeones

El zoológico, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Estudiantes busca cambiar su historial en finales únicas

Los hinchas se movilizan hacia San Nicolás
Últimas noticias de Policiales

Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco

Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para “La Toretto”

Una mujer muerta y dos nenas heridas en la Ruta 36

Perdió casi $10 millones con el cuento de supuestos descuentos en el TelePase
Espectáculos
“Los Años Nuevos”: una historia de amor incierto en diez actos
Jugada maestra: Icardi pagó la cuota y picanteó a Wanda
Doctor Solari: la UBA dará el honoris causa al Indio
Evelyn Von Brocke, agredida tras el escándalo en APTRA
¿Qué pasó? Borghi se bajó de “Mediodía Noticias”
La Ciudad
Sábado inestable en La Plata: lluvias al mediodía y mejoras hacia la noche
En el centro de Villa Elisa, insólita pelea entre vecinos por la basura
La súper gripe ya llegó: recomiendan la vacunación
La economía local subió 2,3%, pero sigue en rojo
El zoológico, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público
Deportes
El Pincha quiere cerrar el año con otra copa
Gimnasia: Nacho Fernández vuelve al club que lo vio nacer
“Hinestroza tiene la cabeza para jugar en Boca”
Un nueve de ley: el goleador Facundo Bruera se recibió de abogado
“La plata en San Lorenzo la pongo por amor al club”
Información General
Alfabetización 2025: 5 claves para entender la crisis
El “Error 502” volvió a hacer de las suyas y afectó la conectividad global
Los números de la suerte del sábado 20 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Súpergripe H3N2: las recomendaciones de médicos de la Región ante los primeros casos en Argentina
Supergripe H3N2: el Malbrán confirmó los primeros casos en Argentina, dos adolescentes y un niño infectados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla