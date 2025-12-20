Se suspendió el juicio oral por Johana Ramallo

Detenidos, drogas y armas: la “Zona Roja”, eslabón del circuito narco
La decisión se tomó luego de que la madre de la víctima designara nuevos defensores. Se retomará luego de la feria judicial
El juicio oral que investiga la presunta red de explotación sexual vinculada a la desaparición y muerte de Johana Ramallo fue suspendido en los tribunales de La Plata, tras un cambio en la representación legal de Marta, madre de la joven. La decisión dejó al proceso sin definiciones y cerró el año judicial sin avances concretos.
La suspensión se produjo antes del inicio de la audiencia número 15 del debate, cuando Marta Ramallo resolvió apartar a las abogadas que la representaban desde hacía siete años y designar nuevos defensores. Ante esto, la flamante querella solicitó la postergación del juicio para poder interiorizarse en el expediente, planteo que fue aceptado por el Tribunal.
Según se informó en la sala, los nuevos abogados señalaron que no contaban con conocimiento previo de la causa, que supera los 70 cuerpos, y advirtieron que continuar con el debate en esas condiciones podía afectar los derechos de la víctima. Frente a ese escenario, el Tribunal resolvió suspender la audiencia y fijó una nueva fecha para el 6 de febrero próximo, a las 9.15, una vez finalizada la feria judicial de verano.
El cambio de abogados se da en un contexto de fuertes reclamos de Marta Ramallo por el desarrollo del juicio, marcado por reiteradas suspensiones, audiencias breves y escasos avances desde su inicio en mayo pasado. A lo largo del proceso se realizaron alrededor de 15 audiencias, muchas de las cuales duraron apenas unos minutos. Cabe recordar que Johana Ramallo fue vista por última vez el 26 de julio de 2017 en la esquina de 1 y 63, en la denominada “Zona Roja”.
