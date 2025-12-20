Cañuelas: cuestionan la Tasa Vial y alertan por su impacto económico

En Cañuelas, el dirigente político Leonardo Iturmendi cuestionó la implementación de la Tasa de Mantenimiento Vial y del impuesto a los combustibles, al considerar que podrían afectar la actividad económica y la generación de empleo en el distrito.

Según planteó, la ubicación estratégica de la ciudad la diferencia de otros municipios, ya que una gran cantidad de transportes de carga provenientes de distintos puntos del país abastecen combustible en estaciones locales. En ese escenario, advirtió que un aumento del 1 o 2% podría provocar que esos vehículos opten por cargar en localidades vecinas.

El análisis también pone el foco en la situación de los transportistas locales, tanto de carga como de pasajeros, que enfrentan un contexto de crisis y deben controlar con precisión sus costos operativos para sostener la actividad.

Iturmendi cuestionó además el modelo fiscal del Ejecutivo municipal, al señalar que desde hace casi dos décadas se crean nuevas tasas sin mejoras visibles en los servicios. Recordó antecedentes como los adicionales para obras públicas, la actualización automática de tasas, las fotomultas y la llegada del Mercado Agro Ganadero, que no lograron resolver el déficit estructural.

Finalmente, advirtió que la creación de nuevos tributos no alcanzará si no se avanza en una reingeniería administrativa que mejore la eficiencia y la transparencia en la gestión municipal.