La salud de Cristina Kirchner: militantes hicieron una vigilia y acampan en el Sanatorio Otamendi

Militantes kirchneristas permanecían este domingo en los alrededores del Sanatorio Otamendi, tras hacer una vigilia a la espera por novedades en el estado de salud de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien fue operada de urgencia por un cuadro de apendicitis.

Según se supo, durante este domingo a la mañana se acercaron más personas para interiorizarse sobre las posibles novedades que haya en relación a la internación de la ex mandataria.

"Cristina siempre con vos", "Siempre con Cristina", Fuerza Cristina", "Argentina con Cristina", "Te queremos mucho", fueron algunas de las leyendas entre afiches y banderas que había en la puerta del Otamendi.

Además, una bandera de grandes dimensiones recorría gran parte de donde están apostados los militantes con la frase: "Nunca caminarás sola".

El lugar tiene una consigna de la Policía Federal y dos camionetas de esa fuerza custodiando el ingreso del sanatorio para garantizar la seguridad en la zona, al tiempo que en los alrededores también está la Policía de la Ciudad.