Dos menores intentaron robarle a un delivery y fueron detenidos tras un operativo cerrojo en La Plata

Dos adolescentes de 16 y 17 años fueron aprehendidos acusados de intentar robarle la moto a un joven repartidor en la zona de 65 y 18, en La Plata. El hecho ocurrió el 21 de febrero y fue caratulado como robo calificado de motovehículo en grado de tentativa.
Según informaron fuentes policiales a EL DÍA, la víctima —un joven de 26 años que trabaja como delivery— relató que fue abordado por dos masculinos, uno de ellos armado, quienes intentaron sustraerle su Gilera Smash gris (patente A252CON). El repartidor se resistió y logró evitar el robo, lo que provocó la fuga de los sospechosos.
Tras el llamado al 911, personal del Escuadrón Motorizado de la UPPL desplegó un operativo cerrojo en la zona. Con las características aportadas por la víctima, los efectivos lograron interceptar y aprehender a los acusados en calle 64 entre 19 y 20.
Durante un rastrillaje en la cuadra, los uniformados secuestraron un revólver marca Strada calibre .22, que habría sido descartado durante la huida.
Interviene la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 y el Juzgado de Garantías del Joven N° 2, junto a la UFD del Joven N° 20. La fiscal Sabrina Cladera convalidó la aprehensión y dispuso el traslado de los menores al Centro de Recepción de Menores de La Plata.
La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa.
