Sosa se convirtió en uno de los más ganadores

Brutal choque entre una moto y un auto en la Ruta 2: una adolescente fue trasladado de urgencia a La Plata
Brutal choque entre una moto y un auto en la Ruta 2: una adolescente fue trasladado de urgencia a La Plata
A más de 11 mil kilómetros de Estudiantes, pero con el corazón en La Plata: la familia que festejó desde Francia
Misterio por el hallazgo de huesos humanos en una casa de Los Hornos: la principal hipótesis
Senadores aliados reunidos por Zoom para negociar el Presupuesto 2026: los requisitos que piden las provincias
VIDEO.- Piedrazos, corridas y destrozos a la salida de un boliche céntrico en La Plata
Cristina Kirchner, operada de apendicitis en un sanatorio: qué dice el último parte médico
VIDEO. Tres choques alteraron la madrugada mientras La Plata festejaba a Estudiantes campeón
Un Gobierno generoso en las concesiones, sin garantizarse la devolución a la hora de los votos
"La cábala": Edwuin Cetré, tras obtener el Trofeo de Campeones, blanqueó su romance con una modelo argentina
Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores
Un motociclista pelea por su vida tras un fuerte accidente en la Ruta 36
Las miles declaraciones de guerra en el PJ y la señales de una sociedad en crisis
Dante Gebel, el pastor que empezó a "jugar" en la cancha de la política
WOS cerró Noches Capitales 2025 con una noche épica y confirmó a La Plata como protagonista musical
La agenda deportiva del domingo cargada de eventos internacionales: partidos, horarios y TV
La salud de Cristina Kirchner: militantes hicieron una vigilia y acampan en el Sanatorio Otamendi
Pasó un cuarto del siglo XXI, pero en Gonnet y Villa Castells aún dependen del aguatero
Último domingo previo a Navidad: jornada agradable pero con inestabilidad en La Plata
Se consagró campeón de campeones porque, aun cansado, quiso más gloria
La inversión en terreno negativo acelera salida de multinacionales
Leticia Brédice y un crudo relato sobre la presión estética y las anfetaminas
Conmoción en La Plata: encontraron a una joven muerta en su casa
Cristina fue operada de urgencia de apendicitis en un sanatorio porteño
Hoy me ven volver: el tango, la milonga y la resistencia cultural
VIDEO. Cumbre picante: Milei y Lula chocaron fuerte por Venezuela
Más gestos de Máximo Kirchner para marcar distancia con Kicillof
La agenda de Milei, en duda por un sistema de alianzas en crisis
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
José Sosa agigantó su leyenda en Estudiantes y a sus 40 años, se convirtió en uno de los máximos ganadores de la historia del club. El Principe logró el sexto título en el club y alcanzó la línea de Carlos Bilardo, Marcos Conigliaro, Juan Echecopar, Oscar Malbernat, Carlos Pachamé y Juan Ramón Verón.
Ayer, nuevamente ingresó en el complemento para dar otra gran versión. Le dio el juego que le faltó al equipo, con grandes pases y mucha personalidad. De esta forma, coronó con una nueva conquista en el Trofeo de Campeones y jamás se imaginó todo lo que vivió en este tiempo, desde su vuelta a mediados de 2022.
“Otro título. Es increíble. Como dije, en esta última etapa nos tocó participar de esto. Cuando no se da el resultado, no se valora, pero nosotros venimos empujando; ellos hicieron el desgaste”, destacó Sosa luego del título.
A la espera de renovar su contrato por un año más con el Pincha, donde todo está dado, el Príncipe remarcó que es satisfactorio todo lo que sucedió en el semestre: “Es un regalo, a esta edad, poder dar y aportar al grupo. Este grupo me enorgullece, trabajó todo el año. Este club demostró una vez más que se construye con valores”.
Además hizo mención a un frase de Osvaldo Zubeldía: “Los dirigentes se me enojaron porque les dije que no quería festejar el título del sábado pasado. Yo les dije que la diferencia la íbamos a hacer si ganábamos hoy y, como lo dijo Zubeldía, que lo celebre la gente, porque nosotros teníamos que seguir construyendo para seguir ganando”.
Y emocionado, cerró: “Soy de acá. De chiquito tuve la suerte de iniciar mi carrera en Estudiantes y soy un agradecido de la vida. A la gente de Carcarañá y a mi esposa, que no pudo viajar: ellos son el impulso para que siga jugando”.
LE PUEDE INTERESAR
Los más ganadores del siglo XXI
LE PUEDE INTERESAR
Uno por uno
Sin dudas, Sosa se convirtió en uno de los grandes símbolos de Estudiantes y más allá de no haber sumado muchos minutos en el último tiempo, es uno de los grandes referentes y ejemplo a seguir en el club. Sacó todo su potencial en las finales ante Racing y Platense, para ayudar al equipo a tocar nuevamente el cielo con las manos.
En sus tres etapas en el club, alzó el Apertura 2006, la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024, el Trofeo de Campeones 2024, el Torneo Clausura 2025 y el Trofeo de Campeones 2025.
Para colmo, tendrá grandes desafíos por delante si logra quedarse en Estudiantes, ya que en 2026 podría convertirse en el ganador absoluto de la historia de Estudiantes.
Por haber obtenido ayer el Trofeo de Campeones, el elenco albirrojo disputará otras tres finales: la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia, la Supercopa Internacional ante Rosario Central y la Recopa de Campeones, donde jugará un triangular ante Rosario Central e Independiente Rivadavia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí