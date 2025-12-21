Sosa se convirtió en uno de los más ganadores

José Sosa agigantó su leyenda en Estudiantes y a sus 40 años, se convirtió en uno de los máximos ganadores de la historia del club. El Principe logró el sexto título en el club y alcanzó la línea de Carlos Bilardo, Marcos Conigliaro, Juan Echecopar, Oscar Malbernat, Carlos Pachamé y Juan Ramón Verón.

Ayer, nuevamente ingresó en el complemento para dar otra gran versión. Le dio el juego que le faltó al equipo, con grandes pases y mucha personalidad. De esta forma, coronó con una nueva conquista en el Trofeo de Campeones y jamás se imaginó todo lo que vivió en este tiempo, desde su vuelta a mediados de 2022.

“Otro título. Es increíble. Como dije, en esta última etapa nos tocó participar de esto. Cuando no se da el resultado, no se valora, pero nosotros venimos empujando; ellos hicieron el desgaste”, destacó Sosa luego del título.

A la espera de renovar su contrato por un año más con el Pincha, donde todo está dado, el Príncipe remarcó que es satisfactorio todo lo que sucedió en el semestre: “Es un regalo, a esta edad, poder dar y aportar al grupo. Este grupo me enorgullece, trabajó todo el año. Este club demostró una vez más que se construye con valores”.

Además hizo mención a un frase de Osvaldo Zubeldía: “Los dirigentes se me enojaron porque les dije que no quería festejar el título del sábado pasado. Yo les dije que la diferencia la íbamos a hacer si ganábamos hoy y, como lo dijo Zubeldía, que lo celebre la gente, porque nosotros teníamos que seguir construyendo para seguir ganando”.

Y emocionado, cerró: “Soy de acá. De chiquito tuve la suerte de iniciar mi carrera en Estudiantes y soy un agradecido de la vida. A la gente de Carcarañá y a mi esposa, que no pudo viajar: ellos son el impulso para que siga jugando”.

Sin dudas, Sosa se convirtió en uno de los grandes símbolos de Estudiantes y más allá de no haber sumado muchos minutos en el último tiempo, es uno de los grandes referentes y ejemplo a seguir en el club. Sacó todo su potencial en las finales ante Racing y Platense, para ayudar al equipo a tocar nuevamente el cielo con las manos.

En sus tres etapas en el club, alzó el Apertura 2006, la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024, el Trofeo de Campeones 2024, el Torneo Clausura 2025 y el Trofeo de Campeones 2025.

Para colmo, tendrá grandes desafíos por delante si logra quedarse en Estudiantes, ya que en 2026 podría convertirse en el ganador absoluto de la historia de Estudiantes.

Por haber obtenido ayer el Trofeo de Campeones, el elenco albirrojo disputará otras tres finales: la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia, la Supercopa Internacional ante Rosario Central y la Recopa de Campeones, donde jugará un triangular ante Rosario Central e Independiente Rivadavia.