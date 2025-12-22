Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Quilmes

Mayra Mendoza cruzó a Grabois tras los incidentes en el Concejo Deliberante de Quilmes

Mayra Mendoza cruzó a Grabois tras los incidentes en el Concejo Deliberante de Quilmes
22 de Diciembre de 2025 | 12:25

La legisladora bonaerense e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, respondió con dureza al dirigente social Juan Grabois tras los graves incidentes registrados este lunes frente al Honorable Concejo Deliberante. Mendoza acusó al referente de la UTEP de fomentar la violencia y defendió la implementación del Plan Integral de Ordenamiento Urbano y Vial aprobado por el cuerpo legislativo local.

A través de un audio que trascendió públicamente, Mendoza cuestionó la postura de Grabois respecto al conflicto iniciado por la regulación de la actividad de los cuidacoches en el distrito. “Me faltás el respeto, no sé quién te creés que sos, fomentás la violencia”, expresó la jefa comunal, quien además responsabilizó al dirigente por la tensión vivida en el centro de Quilmes. Según denunció la funcionaria, durante los disturbios resultó herida una vecina que se encontraba en el edificio municipal realizando un trámite.

“No voy a caer en la psicopateada que estás intentando hacer”, afirmó Mendoza en su mensaje, donde también ratificó la política de ordenamiento urbano impulsada por su gestión. Desde el Municipio de Quilmes insistieron en que el objetivo de la nueva ordenanza es ofrecer trabajo formal, con reglas claras y beneficios sociales, reemplazando el esquema actual de los denominados "trapitos" por un sistema licitado y regularizado.

Por su parte, el Honorable Concejo Deliberante de Quilmes fijó posición a favor de la medida, argumentando que el plan responde a demandas históricas de los vecinos para mejorar la convivencia y la seguridad vial en el partido. La jornada cerró con un fuerte cruce político que expone las diferencias internas sobre el abordaje de la economía popular y el ordenamiento del espacio público en el territorio quilmeño.

