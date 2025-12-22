Salidera bancaria millonaria en La Plata: dos ladrones cayeron tras una larga persecución por las calles

VIDEO.- Salidera millonaria en La Plata: dos ladrones cayeron tras una larga persecución
VIDEO.- Salidera millonaria en La Plata: dos ladrones cayeron tras una larga persecución
Una camporista presidirá el bloque de concejales del PJ en La Plata
Paritaria con estatales y docentes: la Provincia convocará a los gremios para enero
VIDEO. El drama de una familia de La Plata: así rompieron la puerta y se llevaron a una beba
Operaron a Santiago Arzamendia: el nuevo parte médico y cómo sigue su recuperación
Denuncian amenazas a testigos del crimen de Agustín González en Tolosa
La emoción de Nacho Fernández en su vuelta a Gimnasia: "Esperé mucho este momento, estoy muy contento de estar acá"
Caos de tránsito en el centro de La Plata: "Acamparemos en las calles si no nos responden"
Conmoción en La Plata: murió un hombre que quedó atrapado en un incendio
Escalofriante relato de los testigos que salvaron a Christian Petersen: el dramático minuto a minuto
VIDEO. Regalos de Navidad: las jugueterías de La Plata se mueven al ritmo de las promociones bancarias
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Controles por tierra... ¡y por aire!: habrá drones en las rutas bonaerenses para detectar infracciones de tránsito
Graves incidentes en Quilmes tras protesta de cuidacoches contra la regulación
Sancor Seguros celebra 80 años de trayectoria, crecimiento e innovación
Lunes con cortes de luz y falta de agua en La Plata: las quejas de los lectores en los barrios
Aseguran que Cristina Kirchner se recupera sin complicaciones
VTV: autorizan un nuevo aumento y pasa a costar casi $100.000
El mejor regalo para esta Navidad encontralo en Baobab: descuentos especiales y cuotas sin interés
Lunes con calor en La Plata y se anuncian tormentas: ¿cómo va a estar el tiempo la noche del 24?
Tini fue operada y estuvo acompañada por de Paul: los motivos de la intervención quirúrgica
Ya se inauguró el segundo tramo de la nueva avenida 60 en Los Hornos
Milei habló de "Chiqui" Tapia: "Está destruyendo el fútbol argentino"
Sin Milei, se reúne la mesa política del Gobierno pensando en el Presupuesto 2026
El Gobierno dejará de informar el balance de dólares por turismo
Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes
Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata
Milei lidera un ranking de imagen y Esteban Bullrich sorprende
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Dos hombres fueron aprehendidos este lunes tras protagonizar una salidera bancaria en la ciudad de La Plata, luego de sustraer una mochila con una importante suma de dinero en efectivo del interior de un vehículo. El hecho ocurrió en la zona de Diagonal 73 y calle 24, y culminó con una persecución que finalizó en Camino Centenario y 509.
Según informaron fuentes policiales, el episodio se inició cuando personal de Motorizada SASU, en el marco de un operativo de prevención de seguridad integral, tomó conocimiento a través del sistema 911 sobre un robo cometido en una gomería ubicada en las inmediaciones de Diagonal 73 y 24. Allí, cuatro hombres sustrajeron una mochila de color gris que contenía dinero en efectivo del interior de un automóvil que se encontraba detenido por una rueda pinchada.
De inmediato, y con la descripción del vehículo utilizado por los autores, se montó un operativo cerrojo con la colaboración de personal de SASU y Motorizada FBA 5. El rodado, una camioneta Citroën Berlingo, fue avistado en la zona de 19 y 527, momento en el que sus ocupantes emprendieron una fuga a gran velocidad al advertir la presencia policial.
Durante la persecución, al llegar a 17 y 518, dos de los ocupantes se arrojaron del vehículo en movimiento y se internaron en un campo, logrando escapar. El seguimiento continuó por varias cuadras hasta que el rodado fue finalmente interceptado en Camino Centenario y 509, donde se concretó la aprehensión de los dos ocupantes restantes.
En el procedimiento se incautaron diversos elementos vinculados al hecho, entre ellos la camioneta utilizada para cometer el ilícito, una mochila gris que contenía una suma millonaria de dinero en efectivo, un par de guantes negros, un binocular de larga vista de color rojo, varias prendas de vestir presuntamente utilizadas durante el robo y un teléfono celular.
De acuerdo a lo reconstruido por los investigadores, la víctima había realizado previamente una extracción de dinero en una entidad bancaria privada ubicada en la zona de calles 44 y 23. Al retirarse del lugar, advirtió que una de las ruedas de su vehículo estaba pinchada, por lo que se dirigió a la gomería donde finalmente se produjo el robo. Afortunadamente, la persona damnificada no sufrió lesiones.
Tras el hecho, se llevó adelante un rastrillaje en la zona para dar con los dos sospechosos que lograron huir, aunque el operativo arrojó resultado negativo. Con la colaboración del Comando de Patrullas, los aprehendidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a sede policial para cumplimentar las actuaciones de rigor.
La causa fue caratulada como tentativa de "robo agravado bajo la modalidad de salidera bancaria" e intervienen la UFI N° 2 y el Juzgado de Garantías en turno del Departamento Judicial La Plata.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí