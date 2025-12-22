Salidera bancaria millonaria en La Plata: dos ladrones cayeron tras una larga persecución por las calles

Dos hombres fueron aprehendidos este lunes tras protagonizar una salidera bancaria en la ciudad de La Plata, luego de sustraer una mochila con una importante suma de dinero en efectivo del interior de un vehículo. El hecho ocurrió en la zona de Diagonal 73 y calle 24, y culminó con una persecución que finalizó en Camino Centenario y 509.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se inició cuando personal de Motorizada SASU, en el marco de un operativo de prevención de seguridad integral, tomó conocimiento a través del sistema 911 sobre un robo cometido en una gomería ubicada en las inmediaciones de Diagonal 73 y 24. Allí, cuatro hombres sustrajeron una mochila de color gris que contenía dinero en efectivo del interior de un automóvil que se encontraba detenido por una rueda pinchada.

De inmediato, y con la descripción del vehículo utilizado por los autores, se montó un operativo cerrojo con la colaboración de personal de SASU y Motorizada FBA 5. El rodado, una camioneta Citroën Berlingo, fue avistado en la zona de 19 y 527, momento en el que sus ocupantes emprendieron una fuga a gran velocidad al advertir la presencia policial.

Durante la persecución, al llegar a 17 y 518, dos de los ocupantes se arrojaron del vehículo en movimiento y se internaron en un campo, logrando escapar. El seguimiento continuó por varias cuadras hasta que el rodado fue finalmente interceptado en Camino Centenario y 509, donde se concretó la aprehensión de los dos ocupantes restantes.

En el procedimiento se incautaron diversos elementos vinculados al hecho, entre ellos la camioneta utilizada para cometer el ilícito, una mochila gris que contenía una suma millonaria de dinero en efectivo, un par de guantes negros, un binocular de larga vista de color rojo, varias prendas de vestir presuntamente utilizadas durante el robo y un teléfono celular.

De acuerdo a lo reconstruido por los investigadores, la víctima había realizado previamente una extracción de dinero en una entidad bancaria privada ubicada en la zona de calles 44 y 23. Al retirarse del lugar, advirtió que una de las ruedas de su vehículo estaba pinchada, por lo que se dirigió a la gomería donde finalmente se produjo el robo. Afortunadamente, la persona damnificada no sufrió lesiones.

Tras el hecho, se llevó adelante un rastrillaje en la zona para dar con los dos sospechosos que lograron huir, aunque el operativo arrojó resultado negativo. Con la colaboración del Comando de Patrullas, los aprehendidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a sede policial para cumplimentar las actuaciones de rigor.

La causa fue caratulada como tentativa de "robo agravado bajo la modalidad de salidera bancaria" e intervienen la UFI N° 2 y el Juzgado de Garantías en turno del Departamento Judicial La Plata.