Sin Milei, se reúne la mesa política del Gobierno pensando en el Presupuesto 2026

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezará este mediodía una nueva reunión de mesa política para profundizar el debate por la estrategia legislativa para la sanción del Presupuesto 2026 en lo que queda de diciembre.

No serán del encuentro el presidente Javier Milei ni la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quienes no vienen participando de los intercambios que tienen lugar en la Casa Rosada.

Si bien el mandatario estará en Casa de Gobierno debido a que recibirá al Coro Polifónico Nacional Evangélico que interpreta villancicos navideños en el Salón Héroes de Malvinas, delega en su entorno más estrecho las negociaciones legislativas.

El temario del nuevo intercambio que tuvo su última edición el pasado viernes por la tarde lo compone la táctica para avanzar con la sanción de la previsión presupuestaria para el año próximo tras los desentendimientos generados a raíz de la sesión en Diputados del pasado miércoles.

Estarán presentes junto a Adorni el ministro del Interior, Diego Santilli, la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich, el asesor presidencial, Santiago Caputo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el armador del interior Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio “Nacho” Devitt.