El Gobierno dejará de informar el balance de dólares por turismo
Se espera que este verano muchos argentinos elijan viajar al exterior
Escuchar esta nota
En medio de la discusión por el nivel del tipo de cambio y a las puertas de una temporada de verano que promete una salida importante de argentinos al exterior, el Gobierno nacional decidió dejar de informar el balance entre ingresos y egresos de dólares por turismo.
La secretaría de Turismo, a cargo de Daniel Scioli, no financiará a partir del 1º de enero de 2026 los operativos de campo del INDEC destinados a la medición de la actividad turística.
La medida implica el cese de un aporte anual de 570 millones de pesos que sostenía la logística de las principales encuestas del sector. “Luego de dos décadas ininterrumpidas de trabajo conjunto con el ex ministerio de Turismo de la Nación y, dado que no se renovará el convenio de financiamiento con la actual secretaría de Turismo y Ambiente, el INDEC informa que, a partir de enero de 2026, se producirán cambios en la difusión que afectarán la presentación de la información y su periodicidad”, señaló el organismo en su último informe del sector referido a octubre de 2025.
El instituto señaló que “hará todos los esfuerzos a su alcance para mantener la mayor cantidad de indicadores del sector disponibles para las personas usuarias, de acuerdo con las definiciones internacionales y la metodología de cálculo vigente”.
Aclaró que “las estadísticas de turismo internacional con base en el registro de movimientos migratorios de la Dirección Nacional de Migraciones no tendrán modificaciones”.
