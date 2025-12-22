Operaron a Santiago Arzamendia: el nuevo parte médico y cómo sigue su recuperación

Este lunes por la tarde, Santiago Arzamendia comenzó la segunda etapa de su recuperación: fue operado con éxito. Tras la grave lesión sufrida ante Racing por la final del Torneo Clausura, el paraguayo comienza el camino para su regreso, que será largo.

La cirugía se llevó a cabo esta mañana en el Instituto Médico Platense, a cargo del doctor Hugo Montenegro. La operación fue “un éxito”: “Consistió en una intervención plástica del ligamento cruzado anterior, plástica del ligamento lateral interno y sutura de menisco interno de la pierna derecha”.

“¡Ahora a recuperarse! ¡Vamos Santi, vamos campeón!”, escribieron en las redes sociales de Estudiantes para el jugador paraguayo que ahora le quedará concentrarse en la rehabilitación.

A Arzamendia le quedan todavía muchos meses por delante, estimándose que podría volver a tener contacto con una pelota a mediados de 2026. Si bien todo depende de su evolución día a día, manifestó sus ganas de volver lo más pronto posible para acompañar a sus compañeros.