Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA

Deportes

Operaron a Santiago Arzamendia: el nuevo parte médico y cómo sigue su recuperación

Operaron a Santiago Arzamendia: el nuevo parte médico y cómo sigue su recuperación
22 de Diciembre de 2025 | 15:44

Escuchar esta nota

Este lunes por la tarde, Santiago Arzamendia comenzó la segunda etapa de su recuperación: fue operado con éxito. Tras la grave lesión sufrida ante Racing por la final del Torneo Clausura, el paraguayo comienza el camino para su regreso, que será largo. 

La cirugía se llevó a cabo esta mañana en el Instituto Médico Platense, a cargo del doctor Hugo Montenegro. La operación fue “un éxito”: “Consistió en una intervención plástica del ligamento cruzado anterior, plástica del ligamento lateral interno y sutura de menisco interno de la pierna derecha”. 

“¡Ahora a recuperarse! ¡Vamos Santi, vamos campeón!”, escribieron en las redes sociales de Estudiantes para el jugador paraguayo que ahora le quedará concentrarse en la rehabilitación. 

A Arzamendia le quedan todavía muchos meses por delante, estimándose que podría volver a tener contacto con una pelota a mediados de 2026. Si bien todo depende de su evolución día a día, manifestó sus ganas de volver lo más pronto posible para acompañar a sus compañeros.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes

Presentan a Nacho Fernández, en su retorno a Gimnasia

Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas en La Plata

Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata

“De a poco ”: mejora la salud de Christian Petersen

Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje
+ Leidas

Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas en La Plata

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje

Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve

Desde Rosario hablan de un partido “revancha”

La emoción de Nacho Fernández en su vuelta a Gimnasia: "Esperé mucho este momento, estoy muy contento de estar acá"

Cuando el Barba marcó al Pipa

La curiosa historia de González Pirez
Últimas noticias de Deportes

La emoción de Nacho Fernández en su vuelta a Gimnasia: "Esperé mucho este momento, estoy muy contento de estar acá"

VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó a lo campeón un año soñado

Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve

La curiosa historia de González Pirez
Policiales
Salidera millonaria en La Plata: dos ladrones cayeron tras una larga persecución
Le robó el perro a su vecina en Los Hornos: la policía lo recuperó y ella quedó imputada
Denuncian amenazas a testigos del crimen de Agustín González en Tolosa
VIDEO. El drama de una familia de La Plata: así rompieron la puerta y se llevaron a una beba
Conmoción en La Plata: murió un hombre que quedó atrapado en un incendio
Política y Economía
Una camporista presidirá el bloque de concejales del PJ en La Plata
Sin Milei, se reúne la mesa política del Gobierno pensando en el Presupuesto 2026
Aseguran que Cristina Kirchner se recupera sin complicaciones
El Gobierno dejará de informar el balance de dólares por turismo
Desde el Gobierno buscan bajar la tensión con el PRO: "Tenemos que seguir trabajando juntos"
Espectáculos
Escalofriante relato de los testigos que salvaron a Christian Petersen: el dramático minuto a minuto
¿Tenés hora? El modelo de reloj de Franco Colapinto, una joya suiza de máxima exclusividad, tope de gama
Pato Galmarini festejó sus 83 años: amoroso mensaje de Moria Casán, detalles y fotos del cumple
Tini fue operada y estuvo acompañada por de Paul: los motivos de la intervención quirúrgica
“Stranger Things” se prepara para un final épico
La Ciudad
Caos de tránsito en el centro de La Plata: "Acamparemos en las calles si no nos responden"
Lunes con cortes de luz y falta de agua en La Plata: las quejas de los lectores en los barrios
Paritaria con estatales y docentes: la Provincia convocará a los gremios para enero
Ya se inauguró el segundo tramo de la nueva avenida 60 en Los Hornos
VIDEO. Regalos de Navidad: las jugueterías de La Plata se mueven al ritmo de las promociones bancarias

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla