Ya se inauguró el segundo tramo de la nueva avenida 60 en Los Hornos

Este lunes quedó inaugurado el segundo tramo de la avenida 60 en Los Hornos, que va desde 137 hasta 143, como parte del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano que lleva adelante la Municipalidad en todo el partido.

El acto fue encabezado por el intendente de La Plata, Julio Alak, quien aseguró: “La avenida 60 es un eje central para la ciudad y su puesta en valor forma parte de una planificación integral que apunta a ordenar el tránsito y mejorar la calidad de vida en los barrios”.

La ejecución contempló el estrechamiento de la rambla con el objetivo de generar un carril adicional de circulación por mano y la nueva pavimentación de la calzada en ambos sentidos. Además, los trabajos incluyeron tareas hidráulicas, forestación, semaforización y la renovación de luminarias con el objetivo de optimizar la circulación vehicular y poner en valor el espacio público en la zona.

En la primera etapa, que comenzó en abril y culminó en agosto, la intervención se realizó desde calle 131 hasta 137. Luego, avanzó hasta la avenida 143, empalmando con la nueva pavimentación de la avenida 143 entre 59 y 61, y en una tercera etapa se extenderá hasta 167.

Cabe destacar que en Los Hornos el Plan de Mantenimiento Urbano abarca la ejecución 300 nuevas calles, 71 con cordón cuneta, 83 con carpeta asfáltica y 144 de tierra, además de la iluminación de 199 arterias y la reparación de 17.330 luminarias.

Asimismo, en el marco del Plan Escuelas en Obras articulado con la Provincia, la localidad recibió mejoras en cuatro escuelas primarias, un jardín de infantes, tres secundarias y una secundaria de adultos, mientras que la segunda etapa alcanzará a tres secundarias, cuatro jardines, dos primarias y una escuela pedagógica.

En el acto de inauguración, Alak estuvo acompañado por la diputada provincial Lucía Iañez.