Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA

La Ciudad

Ya se inauguró el segundo tramo de la nueva avenida 60 en Los Hornos

El acto fue encabezado por el intendente Julio Alak. La intervención contempló el estrechamiento de la rambla para sumar un carril por mano y nueva pavimentación

Ya se inauguró el segundo tramo de la nueva avenida 60 en Los Hornos
22 de Diciembre de 2025 | 11:59

Escuchar esta nota

Este lunes quedó inaugurado el segundo tramo de la avenida 60 en Los Hornos, que va desde 137 hasta 143, como parte del  Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano que lleva adelante la Municipalidad en todo el partido. 

El acto fue encabezado por el intendente de La Plata, Julio Alak, quien aseguró: “La avenida 60 es un eje central para la ciudad y su puesta en valor forma parte de una planificación integral que apunta a ordenar el tránsito y mejorar la calidad de vida en los barrios”.

La ejecución contempló el estrechamiento de la rambla con el objetivo de generar un carril adicional de circulación por mano y la nueva pavimentación de la calzada en ambos sentidos. Además, los trabajos incluyeron tareas hidráulicas, forestación, semaforización y la renovación de luminarias con el objetivo de optimizar la circulación vehicular y poner en valor el espacio público en la zona.

En la primera etapa, que comenzó en abril y culminó en agosto, la intervención se realizó desde calle 131 hasta 137. Luego, avanzó hasta la avenida 143, empalmando con la nueva pavimentación de la avenida 143 entre 59 y 61, y en una tercera etapa se extenderá hasta 167.

Cabe destacar que en Los Hornos el Plan de Mantenimiento Urbano abarca la ejecución 300 nuevas calles, 71 con cordón cuneta, 83 con carpeta asfáltica y 144 de tierra, además de la iluminación de 199 arterias y la reparación de 17.330 luminarias.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Regalos de Navidad: las jugueterías de La Plata se mueven al ritmo de las promociones bancarias

LE PUEDE INTERESAR

Lunes con cortes de luz y falta de agua en La Plata: las quejas de los lectores en los barrios

Asimismo, en el marco del Plan Escuelas en Obras articulado con la Provincia, la localidad recibió mejoras en cuatro escuelas primarias, un jardín de infantes, tres secundarias y una secundaria de adultos, mientras que la segunda etapa alcanzará a tres secundarias, cuatro jardines, dos primarias y una escuela pedagógica.

En el acto de inauguración, Alak estuvo acompañado por la diputada provincial Lucía Iañez.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes

Presentan a Nacho Fernández, en su retorno a Gimnasia

Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas en La Plata

Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata

“De a poco ”: mejora la salud de Christian Petersen

Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje
+ Leidas

Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas en La Plata

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje

Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve

Desde Rosario hablan de un partido “revancha”

Cuando el Barba marcó al Pipa

La curiosa historia de González Pirez

Cristian Medina, del escepticismo al título: ¿lo cuenta Domínguez para el 2026?
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO. Regalos de Navidad: las jugueterías de La Plata se mueven al ritmo de las promociones bancarias

Lunes con cortes de luz y falta de agua en La Plata: las quejas de los lectores en los barrios

VTV: autorizan un nuevo aumento y pasa a costar casi $100.000

Hoy, con Cuenta DNI, descuento en un supermercado de La Plata: tope y reintegro
Información General
Controles por tierra... ¡y por aire!: habrá drones en las rutas bonaerenses para detectar infracciones de tránsito
Criar un hijo ya cuesta más de $570 mil por mes
La importación de ropa usada creció por 40 y preocupa el riesgo sanitario
Los números de la suerte del lunes 22 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
La salud de Cristina Kirchner: militantes hicieron una vigilia y acampan en el Sanatorio Otamendi
Espectáculos
Escalofriante relato de los testigos que salvaron a Christian Petersen: el dramático minuto a minuto
¿Tenés hora? El modelo de reloj de Franco Colapinto, una joya suiza de máxima exclusividad, tope de gama
Pato Galmarini festejó sus 83 años: amoroso mensaje de Moria Casán, detalles y fotos del cumple
Tini fue operada y estuvo acompañada por de Paul: los motivos de la intervención quirúrgica
“Stranger Things” se prepara para un final épico
Policiales
Conmoción en La Plata: murió un hombre que quedó atrapado en un incendio
Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata
Crónica de una entradera: tras el horror, nada vuelve a ser igual
Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros
Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes
Deportes
Nacho Fernández lloró en su vuelta a Gimnasia: "Esperé mucho este momento, estoy muy contento de estar acá"
VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó a lo campeón un año soñado
Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve
La curiosa historia de González Pirez
Cristian Medina, del escepticismo al título: ¿lo cuenta Domínguez para el 2026?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla