Paritaria con estatales y docentes: la Provincia convocará a los gremios para enero

El gobernador Axel Kicillof recibió hoy junto a los ministros de Economía, Pablo López, y de Trabajo, Walter Correa, y la directora General de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, a los representantes de todos los gremios de la provincia, a quienes les expusieron "la compleja situación económica y financiera que se atraviesa producto de las decisiones y políticas del Gobierno nacional". En ese marco, las autoridades provinciales comunicaron que la paritaria 2025 continuará abierta y las negociaciones se retomarán en enero de 2026.

Según informaron a las organizaciones sindicales "la Provincia se encuentra atravesando un contexto de crisis económica profunda y transversal, con destrucción de empleos y cierres de empresas en todo el territorio, que ha ocasionado pérdida de recursos permanente debido a la caída de la recaudación, tanto para el Estado provincial como para los municipales. A ello se suma el recorte ilegal de transferencias obligatorias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la interrupción de obras y programas, por lo cual se acumula una deuda para con las y los bonaerenses de 12,9 billones de pesos".

El comunicado agrega que "el Gobierno de la Provincia mantiene su compromiso con el sostén de los puestos de trabajo y la mejora en la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, indispensable para el funcionamiento del Estado provincial".

Estuvieron presentes representantes de los gremios SUTEBA, UPCN, ATE, FEGEPBA, FEB, AMET, SADOP, UDOCBA, UDA, AEMOPBA, AMS, SOSBA, SSP, SMHLP, APOC, AERI, SOEME, CICOP, APLA, APV, AECN, SGP y AJB.