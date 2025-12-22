“De a poco ”: mejora la salud de Christian Petersen

Christian Petersen finalmente dio señales alentadoras tras diez días internado, y su entorno se ilusiona con una recuperación.

“La salud de Christian Petersen evoluciona. Acabo de hablar con el entorno laboral del chef. Buenas noticias”, aseguró Juan Etchegoyen. “Mejora de a poco. En las últimas horas se despertó, lloró y también sonrió. Fue desentubado”.

El periodista contó además que “Llo otro que me informan es que la familia está muy enojada con la prensa por el tratamiento del tema. Textual que me dicen: ‘Lo dieron un poco más por muerto’”, agregó Etchegoyen.