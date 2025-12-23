Sur Finanzas: procesaron a la tesorera y dos custodios de la financiera vinculada a "Chiqui" Tapia

La Justicia procesó a la tesorera y a dos custodios de Sur Finanzas, detenidos cuando intentaban retirar computadoras de un depósito.

Se trata de Micaela Sánchez, Sergio Da Silveira y Juan Cervín, procesados por el delito de encubrimiento agravado, y a quienes se les otorgó la prisión domiciliaria.

Si bien el delito es excarcelable, la Justicia considera que existen riesgos para la causa si quedan en libertad.

Se trata de los primeros procesamientos que se definen en la causa que investiga el presunto lavado de dinero a la empresa que es propiedad de Ariel Vallejo, vinculado al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y que financió a distintos clubes.