La refinería que late hace 100 años y se reinventa con la mirada puesta en la competitividad global

El 23 de diciembre marca un hito que trasciende la industria: la Refinería La Plata, el complejo más grande del país y uno de los más importantes de Sudamérica, cumple 100 años de historia. Un siglo que comenzó bajo la visión del general Enrique Mosconi, transformó la industria nacional y hoy se proyecta hacia un futuro donde la tecnología, la eficiencia y la sostenibilidad son protagonistas.

Un siglo después, la refinería más grande de la Argentina reafirma su legado con récords productivos y reconocimientos internacionales: este año fue distinguida como la mejor refinería de Latinoamérica por la Latin America Refining Technology Conference (LARTC) y ubicada por la consultora Solomon entre las más eficientes del mundo.

Durante el acto conmemorativo, el presidente de YPF, Horacio Marín, sintetizó la ambición que guiará la próxima etapa:

Este aniversario es un punto de inflexión”

Un legado que moldeó industria y comunidad

Desde su inauguración en 1925, la refinería no solo transformó la matriz energética nacional: también se convirtió en el corazón productivo de Ensenada, Berisso y La Plata. Su impacto se mide en empleo directo e indirecto, en el movimiento de proveedores, en la articulación con universidades y escuelas técnicas, y en la generación de oportunidades para pymes locales. Cada día, más de 4.000 personas ingresan al complejo, reflejo de una operación que nunca se detiene y que sostiene el pulso energético del país.

Este vínculo con la comunidad es parte de su identidad. La refinería no es solo una planta: es un ecosistema que integra industria, conocimiento y desarrollo social. Por eso, el centenario se vivió como una celebración compartida, donde el orgullo por la historia se combina con la expectativa por lo que viene.

Lo que viene: tecnología y eficiencia

El aniversario llega con resultados concretos y una hoja de ruta ambiciosa. En agosto de 2025, la refinería alcanzó un récord histórico al procesar más de un millón de metros cúbicos de crudo en un mes, consolidó una capacidad de procesamiento superior a 210.000 barriles diarios y profundizó su integración con Vaca Muerta, que hoy aporta más del 70% del crudo procesado. Desde sus instalaciones se produce el 41% de las naftas y el 39% del gasoil que se consumen en Argentina, abasteciendo a más del 60% del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras regiones estratégicas.

Pero el verdadero cambio no está solo en la infraestructura: existe en la cultura operativa. YPF impulsa una transformación que tiene como objetivo la excelencia y la agilidad operacional. Este cambio cultural se traduce en procesos más colaborativos, decisiones basadas en datos y una mentalidad orientada a la mejora continua.

En este contexto, la inauguración de la Real Time Operations Room (RTOR) marca un antes y un después en la forma de operar. Este espacio concentra todas las operaciones del complejo en un espacio único y las conecta con el Real Time Intelligence Center (RTIC), creando un sistema integrado que piensa y actúa en tiempo real. Permite continuar reduciendo tiempos de respuesta y recuperar el punto óptimo de operación más rápido. Es el nuevo corazón operativo de la refinería: un lugar donde ingenieros y operadores trabajan coordinados, utilizando datos para profundizar la mejora continua, para convertir a YPF en una compañía de clase mundial.

El Plan 4x4: la hoja de ruta para los próximos 100 años

Este cambio cultural y tecnológico se enmarca en el Plan 4x4, la estrategia que busca cuadruplicar el valor de YPF en cuatro años. La refinería es el músculo industrial de ese plan, con tres ejes claros: aumentar el margen, maximizar la eficiencia y fortalecer los cimientos. La digitalización —desde gemelos digitales y simuladores dinámicos hasta herramientas de optimización y mantenimiento predictivo— permite equilibrar rendimiento, calidad y consumo energético, condiciones imprescindibles para competir a escala regional y global.

Más que un aniversario, el centenario marca un punto de partida. Con inversiones millonarias, tecnología de vanguardia y una cultura que pone a las personas en el centro, la Refinería La Plata se consolida y acrecienta su rol como un actor clave en el futuro energético de la Argentina. Su impacto trasciende el portón de la planta: dinamiza la economía local, genera oportunidades y refuerza el compromiso con una operación segura y sostenible.

Pensar en los próximos 100 años implica asumir que la sostenibilidad no es una meta, sino una condición. Implica entender que el talento humano, la cultura de seguridad y la innovación continua son los verdaderos combustibles del futuro. Porque la historia inspira, pero el futuro convoca. Y en ese futuro, la refinería ya está trabajando.

Así se anunciaba la inauguración de la gran destilería nacional en el puerto

En las páginas del Diario EL DIA de la época, el desarrollo industrial y energético del país ocupaba un lugar central. La construcción de la gran destilería nacional de petróleo en el puerto fue presentada como un acontecimiento histórico, con la presencia de las máximas autoridades nacionales y provinciales, y con expectativas puestas en el fortalecimiento de la producción y el autoabastecimiento. Así se informaba entonces sobre aquel hito que marcaría un antes y un después para la industria nacional:

Será inaugurada hoy la gran destilería nacional de petróleo construida en nuestro puerto

Asistirán al acto el Presidente de la República, el Gobernador de la Provincia y otros altos funcionarios. De acuerdo con lo resuelto por el departamento del ramo, hoy tendrá lugar el acto inaugural de la primera sección de la gran destilería nacional de petróleo construída en la cabecera del Dock entre los canales Este y Oeste.

Asistirán al acto el presidente de la República doctor Marcelo T. de Alvear, el gobernador de la provincia, señor José Luis Cantilo, miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo, cuerpo diplomático, representantes de comercio, la industria y la banca, periodistas, etc. El presidente y su comitiva saldrán a las 8 de Plaza Constitución para llegar a la destilería una hora más tarde.

En ese punto, los viajeros serán recibidos por el representante de la Bethlehem Steel Co., ingenieros de más personal que ha dirigido la ejecución de las obras.

El ministro de Agricultura, señor Mihura, pronunciará el discurso inaugural, hablando después el presidente de la comisión de petróleo. Después de los discursos, la concurrencia recorrerá las principales secciones del importante establecimiento, deteniéndose especialmente en la planta de destilación primaria, que comenzará a funcionar enseguida, con el petróleo almacenado desde hace algunas semanas en los grandes tanques próximos al canal Este.

A mediodía se servirá un lunch, partiendo luego el presidente y su comitiva con destino a la metrópoli, a donde llegarán poco después de las 15 horas.

La destilería continuará funcionando, debiendo inaugurarse en breve las plantas de redestilación y cracking. Con ello, el establecimiento quedará totalmente habilitado.