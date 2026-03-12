El comunicado de la AFA tras la presentación de 'Chiqui' Tapia en la Justicia: "Esta causa nunca debió ser promovida"

La inflación de febrero fue del 2,9% y acumula 33,1% en los últimos 12 meses
La inflación de febrero fue del 2,9% y acumula 33,1% en los últimos 12 meses
Cuádruple crimen de La Plata: una condenada por falso testimonio solicitó la prisión domiciliaria
VIDEO.- Evacuaron Humanidades y Psicología por una amenaza de bomba: los finales se tomaron igual y había presos para rendir
Emotivo homenaje en La Plata a Raúl Alfonsín a 99 años de su nacimiento
"Esta causa nunca debió ser promovida": el comunicado de la AFA tras la presentación de Tapia en la Justicia
Alak apoyó una futura candidatura presidencial de Kicillof al inaugurar un nuevo tramo de la Avenida 60 en Los Hornos
El vuelo del escándalo y el furcio viral del amigo de Adorni: “Lo pagó con plata del Estado”
Cayó el hombre que se masturbaba en el Bosque de La Plata dentro de una Partner bordó
¿Andrea del Boca, afuera de Gran Hermano?: la Fiscalía pidió condenarla en la causa "Mamá Corazón"
Por primera vez habló el nuevo líder de Irán y prometió "vengar la sangre de nuestros mártires"
Desesperación en una ONG de La Plata para jóvenes con autismo: denuncian que “IOMA no paga desde octubre"
De un sueño familiar a la excelencia: un laboratorio platense ganó el Premio Nacional a la Calidad
El hijo de histórica jugadora de las Lobas jugó una final en medio de la guerra y contó cómo escaparon del bombardeo
Sexo seguro: captan a un policía de la Bonaerense en pleno acto al lado de un patrullero
Polémica en Nordelta por los perros de Wanda Nara: la acusación de los vecinos
Carmiña pidió disculpas al salir de la casa tras comentarios xenófobos contra la platense Mavinga
Se vienen 10 días sin clases en la UNLP, y podrían ser 22: ya advierten que "peligra el cuatrimestre"
Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor
Menos sexo entre los adolescentes: pantallas, redes sociales y una intimidad en pausa
El verano se despide con una ola de calor extremo: día por día, así estará el tiempo en La Plata
Detuvieron a un joven acusado de intentar matar a golpes a un hombre en Berisso
VIDEO.-Tu mirada tiene premio: la lectora que revivió una joya
Detuvieron a "Chelo" de Grupo Green, acusado de abuso sexual por una streamer
Expulsaron a Carmiña de Gran Hermano luego de sus repudiables dichos a la platense Mavinga, los detalles
Cuenta DNI anunció beneficios con Pagos NFC: descuentos en supermercado y reintegro 100% en transporte público
Largas filas para vacunarse en La Plata, y la Provincia denuncia falta de entrega de dosis pediátricas
Diez años sin Roberto Perfumo, el último entrenador que salió campeón con Gimnasia
Mauro Boselli y la deuda que tiene Estudiantes con él: "El club ya me comenzó a pagar"
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La institución denuncia una campaña de desprestigio y asegura que cumplió con todas sus obligaciones tributarias
Escuchar esta nota
Tras la declaración de Claudio Tapia ante la Justicia, la Asociación del Fútbol Argentino emitió un descargo oficial para aclarar su situación ante la opinión pública. La entidad manifestó que existe una difusión sesgada de los hechos y subrayó que su proceder no constituye delito alguno. Según el documento, la organización solo ejerció una facultad legítima otorgada por el propio Estado Nacional.
La conducción del fútbol argentino confirmó la presentación de la totalidad de las declaraciones juradas. En dichos registros consta el detalle de las cargas impositivas y los montos retenidos. Sobre este punto, la institución fue categórica al aclarar que estas cifras no tienen relación con los aportes de los empleados bajo relación de dependencia.
El comunicado apunta de forma directa contra la ARCA por la promoción de una denuncia que la AFA califica como injustificada. La entidad deportiva sostiene que el organismo omitió informar al magistrado sobre la plena vigencia de los plazos de pago legales.
Además, la organización resaltó que la propia denunciante validó la totalidad de los pagos y los planes de cuotas propuestos. La aplicación de intereses resarcitorios por mora, sin la existencia de sanciones punitivas adicionales, refuerza para la AFA la idea de que el conflicto nunca debió alcanzar la instancia penal. Por esta razón, se solicitó al juez la pronta conclusión del expediente.
Finalmente, la Asociación ratificó su compromiso con la transparencia y el marco legal vigente. La dirigencia aseguró que las labores continuarán centradas en el apoyo a los clubes y en los desafíos deportivos que afrontará el fútbol argentino en el corto plazo.
Frente a los episodios que son de público conocimiento, y la distorsionada difusión que algunos medios vienen haciendo sobre el tema, luego de haber comparecido sus autoridades ante la Justicia, la Asociación del Fútbol Argentino se ve en la obligación de informar que no solo no cometió delito alguno, sino que además, hizo uso de un derecho acordado por el Estado.
LE PUEDE INTERESAR
La inflación de febrero fue del 2,9% y acumula 33,1% en los últimos 12 meses
La AFA presentó todas las declaraciones juradas, informando en ellas la totalidad de las obligaciones tributarias y los montos retenidos que, en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia.
Ahora bien, el irreparable perjuicio que provoca la campaña de desprestigio a la institución tiene su punto inicial en que la ARCA promovió dicha denuncia omitiendo informarle al Sr. Juez que la norma dictada por el Estado, en cuanto a la vigencia de los plazos de pago, es vigente y aplicable como ha sido puesto de manifiesto al Juzgado interviniente.
Por su parte, la misma denunciante no solo ha aceptado la totalidad de los pagos y planes, sino que solo aplicó intereses resarcitorios por haber pagado luego del vencimiento original, sin aplicar sanción punitiva alguna.
De esta forma, se le solicitó al magistrado actuante, la pronta conclusión de esta causa que en rigor, nunca debió haber sido promovida.
La Asociación del Fútbol Argentino reafirma su compromiso con la transparencia institucional y con el respeto al marco legal vigente. Mientras tanto, continuaremos trabajando con responsabilidad y convicción por todos los clubes, y por el futuro del Fútbol Argentino, enfocados también en los grandes objetivos deportivos que se aproximan en los próximos días.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí