El comunicado de la AFA tras la presentación de 'Chiqui' Tapia en la Justicia: "Esta causa nunca debió ser promovida"

Tras la declaración de Claudio Tapia ante la Justicia , la Asociación del Fútbol Argentino emitió un descargo oficial para aclarar su situación ante la opinión pública. La entidad manifestó que existe una difusión sesgada de los hechos y subrayó que su proceder no constituye delito alguno. Según el documento, la organización solo ejerció una facultad legítima otorgada por el propio Estado Nacional.

La conducción del fútbol argentino confirmó la presentación de la totalidad de las declaraciones juradas. En dichos registros consta el detalle de las cargas impositivas y los montos retenidos. Sobre este punto, la institución fue categórica al aclarar que estas cifras no tienen relación con los aportes de los empleados bajo relación de dependencia.

El comunicado apunta de forma directa contra la ARCA por la promoción de una denuncia que la AFA califica como injustificada. La entidad deportiva sostiene que el organismo omitió informar al magistrado sobre la plena vigencia de los plazos de pago legales.

Además, la organización resaltó que la propia denunciante validó la totalidad de los pagos y los planes de cuotas propuestos. La aplicación de intereses resarcitorios por mora, sin la existencia de sanciones punitivas adicionales, refuerza para la AFA la idea de que el conflicto nunca debió alcanzar la instancia penal. Por esta razón, se solicitó al juez la pronta conclusión del expediente.

Finalmente, la Asociación ratificó su compromiso con la transparencia y el marco legal vigente. La dirigencia aseguró que las labores continuarán centradas en el apoyo a los clubes y en los desafíos deportivos que afrontará el fútbol argentino en el corto plazo.

El comunicado completo

Frente a los episodios que son de público conocimiento, y la distorsionada difusión que algunos medios vienen haciendo sobre el tema, luego de haber comparecido sus autoridades ante la Justicia, la Asociación del Fútbol Argentino se ve en la obligación de informar que no solo no cometió delito alguno, sino que además, hizo uso de un derecho acordado por el Estado.

La AFA presentó todas las declaraciones juradas, informando en ellas la totalidad de las obligaciones tributarias y los montos retenidos que, en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia.

Ahora bien, el irreparable perjuicio que provoca la campaña de desprestigio a la institución tiene su punto inicial en que la ARCA promovió dicha denuncia omitiendo informarle al Sr. Juez que la norma dictada por el Estado, en cuanto a la vigencia de los plazos de pago, es vigente y aplicable como ha sido puesto de manifiesto al Juzgado interviniente.

Por su parte, la misma denunciante no solo ha aceptado la totalidad de los pagos y planes, sino que solo aplicó intereses resarcitorios por haber pagado luego del vencimiento original, sin aplicar sanción punitiva alguna.



De esta forma, se le solicitó al magistrado actuante, la pronta conclusión de esta causa que en rigor, nunca debió haber sido promovida.

La Asociación del Fútbol Argentino reafirma su compromiso con la transparencia institucional y con el respeto al marco legal vigente. Mientras tanto, continuaremos trabajando con responsabilidad y convicción por todos los clubes, y por el futuro del Fútbol Argentino, enfocados también en los grandes objetivos deportivos que se aproximan en los próximos días.