Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

“La palabra no debió ser deslomarse”: Adorni admitió que fue desafortunada su explicación por el viaje de su mujer a Nueva York en el avión presidencial

“La palabra no debió ser deslomarse”: Adorni admitió que fue desafortunada su explicación por el viaje de su mujer a Nueva York en el avión presidencial
12 de Marzo de 2026 | 19:39

Escuchar esta nota

Política 12/03/2026 19:03:00
Buenos Aires, 12 marzo (NA) – El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pidió disculpas hoy por haber dicho que estaba “deslomándose” en Nueva York, adonde viajó junto a su esposa como parte de la comitiva oficial por la ‘Argentina Week’.

“Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser ‘deslomarse’. Somos humanos y cometemos errores”, planteó desde sus redes el funcionario.

Y señaló que “detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas”.

Adorni señaló que “todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie. Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente”, añadió.

Y cerró: “Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien”.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volvió hoy a usar sus redes sociales para expresar el “apoyo total e incondicional” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante las críticas por haber incluido a su esposa en el viaje oficial a Nueva York.

LE PUEDE INTERESAR

Evacúan el Congreso tras una amenaza de bomba: fuerte operativo de seguridad

LE PUEDE INTERESAR

Lumilagro apaga sus hornos tras 83 años: importará termos de desde China, India y Vietnam

NP

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El vuelo del escándalo y el furcio viral del amigo de Adorni: “Lo pagó con plata del Estado”
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Desarrolladores, inmobiliarias y escribanías detrás de la denuncia por venta de lotes ilegales en La Plata

Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Banfield

En Estudiantes vuelve Núñez y la duda del Cacique está en el medio: ¿cómo va a formar ante Lanús?

El verano se despide con una ola de calor extremo: día por día, así estará el tiempo en La Plata

Por costos y sin créditos, ya es casi imposible la construcción de viviendas en La Plata

Expulsaron a Carmiña de Gran Hermano luego de sus repudiables dichos a la platense Mavinga, los detalles

El Súper Cartonazo ya se juega por $4.000.000: hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA
+ Leidas

El verano se despide con una ola de calor extremo: día por día, así estará el tiempo en La Plata

Desarrolladores, inmobiliarias y escribanías detrás de la denuncia por venta de lotes ilegales en La Plata

Se vienen 10 días sin clases en la UNLP, y podrían ser 22: ya advierten que "peligra el cuatrimestre"

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Banfield

Por qué Baradel se aleja de la conducción de SUTEBA, tras estar 20 años al frente del gremio docente

En Estudiantes vuelve Núñez y la duda del Cacique está en el medio: ¿cómo va a formar ante Lanús?

Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor

Gimnasia jugó, sufrió y sumó tres puntos vitales ante Banfield
Últimas noticias de Política y Economía

Evacúan el Congreso tras una amenaza de bomba: fuerte operativo de seguridad

Lumilagro apaga sus hornos tras 83 años: importará termos de desde China, India y Vietnam

Emotivo homenaje en La Plata a Raúl Alfonsín a 99 años de su nacimiento

El vuelo del escándalo y el furcio viral del amigo de Adorni: “Lo pagó con plata del Estado”
Información General
Cuenta DNI anunció beneficios con Pagos NFC: descuentos en supermercado y reintegro 100% en transporte público
Día Mundial del Riñón: el 10% de la población argentina presenta alguna complicación renal
Ausentismo escolar: se desconoce su nivel en el país
Histórica donación de un corazón infantil
El verano se despide con una ola de calor extremo: día por día, así estará el tiempo en La Plata
Deportes
Universitario de La Plata lanza una nueva actividad: Pickleball
Julián Kadijevic se perfila para atajar ante Independiente Rivadavia en el Bosque
Lucas Alario, desafectado para enfrentar a Lanús: qué dice el parte médico
'Chiqui' Tapia se reunirá con el presidente de la Conmebol para disputar la Finalissima en el Monumental
El hijo de histórica jugadora de las Lobas jugó una final en medio de la guerra y contó cómo escaparon del bombardeo
Policiales
VIDEO. Choque, fuego y tensión: dos autos ardieron en Camino Centenario
VIDEO. La Plata: buscan a un automovilista que atropelló a dos jóvenes en moto y escapó
Sexo seguro: captan a un policía de la Bonaerense en pleno acto al lado de un patrullero
Cuádruple crimen de La Plata: una condenada por falso testimonio solicitó la prisión domiciliaria
Cayó el hombre que se masturbaba en el Bosque de La Plata dentro de una Partner bordó
Espectáculos
¿Andrea del Boca, afuera de Gran Hermano?: la Fiscalía pidió condenarla en la causa "Mamá Corazón"
Carmiña pidió disculpas al salir de la casa tras comentarios xenófobos contra la platense Mavinga
Polémica en Nordelta por los perros de Wanda Nara: la acusación de los vecinos
Explotó el rating de Gran Hermano Generación Dorada con la expulsión de Carmiña por dichos racistas
Presentan el avance de “Michael”, la película sobre Michael Jackson

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla