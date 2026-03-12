La inflación de febrero: alimentos, nafta y servicios, lo que más subió
La inflación de febrero: alimentos, nafta y servicios, lo que más subió
VIDEO. La Plata: buscan a un automovilista que atropelló a dos jóvenes en moto y escapó
De La Plata a la NASA: anuncian una nueva fecha para el lanzamiento de Artemis II a la Luna
VIDEO. Choque, fuego y tensión: dos autos ardieron en Camino Centenario
Emotivo homenaje en La Plata a Raúl Alfonsín a 99 años de su nacimiento
Alerta por el sueño de los adolescentes: casi la mitad duerme menos de 7 horas por el uso del celular
Cuádruple crimen de La Plata: una condenada por falso testimonio solicitó la prisión domiciliaria
El vuelo del escándalo y el furcio viral del amigo de Adorni: “Lo pagó con plata del Estado”
Evacúan el Congreso tras una amenaza de bomba: fuerte operativo de seguridad
"Esta causa nunca debió ser promovida": el comunicado de la AFA tras la presentación de Tapia en la Justicia
Cayó el hombre que se masturbaba en el Bosque de La Plata dentro de una Partner bordó
VIDEO.- Evacuaron Humanidades y Psicología por una amenaza de bomba: los finales se tomaron igual y había presos para rendir
¿Andrea del Boca, afuera de Gran Hermano?: la Fiscalía pidió condenarla en la causa "Mamá Corazón"
Polémica en Nordelta por los perros de Wanda Nara: la acusación de los vecinos
Alak apoyó una futura candidatura presidencial de Kicillof al inaugurar un nuevo tramo de la Avenida 60 en Los Hornos
Sexo seguro: captan a un policía de la Bonaerense en pleno acto al lado de un patrullero
Lumilagro apaga sus hornos tras 83 años: importará termos de desde China, India y Vietnam
De un sueño familiar a la excelencia: un laboratorio platense ganó el Premio Nacional a la Calidad
Por primera vez habló el nuevo líder de Irán y prometió "vengar la sangre de nuestros mártires"
Desesperación en una ONG de La Plata para jóvenes con autismo: denuncian que “IOMA no paga desde octubre"
El hijo de histórica jugadora de las Lobas jugó una final en medio de la guerra y contó cómo escaparon del bombardeo
Carmiña pidió disculpas al salir de la casa tras comentarios xenófobos contra la platense Mavinga
Se vienen 10 días sin clases en la UNLP, y podrían ser 22: ya advierten que "peligra el cuatrimestre"
Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor
Menos sexo entre los adolescentes: pantallas, redes sociales y una intimidad en pausa
El verano se despide con una ola de calor extremo: día por día, así estará el tiempo en La Plata
Detuvieron a un joven acusado de intentar matar a golpes a un hombre en Berisso
VIDEO.-Tu mirada tiene premio: la lectora que revivió una joya
Detuvieron a "Chelo" de Grupo Green, acusado de abuso sexual por una streamer
Expulsaron a Carmiña de Gran Hermano luego de sus repudiables dichos a la platense Mavinga, los detalles
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Política 12/03/2026 19:03:00
Buenos Aires, 12 marzo (NA) – El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pidió disculpas hoy por haber dicho que estaba “deslomándose” en Nueva York, adonde viajó junto a su esposa como parte de la comitiva oficial por la ‘Argentina Week’.
“Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser ‘deslomarse’. Somos humanos y cometemos errores”, planteó desde sus redes el funcionario.
Y señaló que “detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas”.
Adorni señaló que “todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie. Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente”, añadió.
Y cerró: “Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien”.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volvió hoy a usar sus redes sociales para expresar el “apoyo total e incondicional” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante las críticas por haber incluido a su esposa en el viaje oficial a Nueva York.
LE PUEDE INTERESAR
Evacúan el Congreso tras una amenaza de bomba: fuerte operativo de seguridad
NP
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí