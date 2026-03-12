River visita a Huracán con el debut de Coudet: hora, formaciones y tv

Huracán y River, dos equipos con realidades diferentes, se enfrentan esta noche desde las 21:30 en un Tomás Adolfo Ducó con capacidad reducida, por la fecha 10 del Torneo Apertura.

El encuentro marcará el debut de Eduardo Coudet como técnico del Millonario. El Chacho firmó el martes pasado su contrato con la institución, inmediatamente puso manos a la obra y realizó una serie de entrenamientos de alta intensidad.

Formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda, Óscar Romero, Thaiel Peralta; Jordy Caiceo y Alejandro Martínez. DT: Diego Martínez.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Kendry Páez, Tomás Galván, Ian Subiabre; y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.