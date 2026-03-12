Advierten que "peligra el cuatrimestre": se vienen 10 días sin clases en la UNLP, y podrían ser 22
La inflación de febrero: alimentos, nafta y servicios, lo que más subió
“La palabra no debió ser ‘deslomarse’”: Adorni admitió que fue “desafortunada” su explicación en los vuelos del escándalo
VIDEO. Choque, fuego y tensión: dos autos ardieron en Camino Centenario
De La Plata a la NASA: anuncian una nueva fecha para el lanzamiento de Artemis II a la Luna
VIDEO. La Plata: buscan a un automovilista que atropelló a dos jóvenes en moto y escapó
Emotivo homenaje en La Plata a Raúl Alfonsín a 99 años de su nacimiento
River visita a Huracán con el debut de Coudet: hora, formaciones y tv
Cuádruple crimen de La Plata: una condenada por falso testimonio solicitó la prisión domiciliaria
Alerta por el sueño de los adolescentes: casi la mitad duerme menos de 7 horas por el uso del celular
El vuelo del escándalo y el furcio viral del amigo de Adorni: “Lo pagó con plata del Estado”
VIDEO. "Estás roto moralmente": un ex DT de Gimnasia estalló contra un árbitro tras un polémico penal
Evacúan el Congreso tras una amenaza de bomba: fuerte operativo de seguridad
"Esta causa nunca debió ser promovida": el comunicado de la AFA tras la presentación de Tapia en la Justicia
Cayó el hombre que se masturbaba en el Bosque de La Plata dentro de una Partner bordó
VIDEO.- Evacuaron Humanidades y Psicología por una amenaza de bomba: los finales se tomaron igual y había presos para rendir
¿Andrea del Boca, afuera de Gran Hermano?: la Fiscalía pidió condenarla en la causa "Mamá Corazón"
Polémica en Nordelta por los perros de Wanda Nara: la acusación de los vecinos
Alak apoyó una futura candidatura presidencial de Kicillof al inaugurar un nuevo tramo de la Avenida 60 en Los Hornos
Sexo seguro: captan a un policía de la Bonaerense en pleno acto al lado de un patrullero
Lumilagro apaga sus hornos tras 83 años: importará termos de desde China, India y Vietnam
De un sueño familiar a la excelencia: un laboratorio platense ganó el Premio Nacional a la Calidad
Por primera vez habló el nuevo líder de Irán y prometió "vengar la sangre de nuestros mártires"
Desesperación en una ONG de La Plata para jóvenes con autismo: denuncian que “IOMA no paga desde octubre"
El hijo de histórica jugadora de las Lobas jugó una final en medio de la guerra y contó cómo escaparon del bombardeo
Carmiña pidió disculpas al salir de la casa tras comentarios xenófobos contra la platense Mavinga
Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor
Menos sexo entre los adolescentes: pantallas, redes sociales y una intimidad en pausa
El verano se despide con una ola de calor extremo: día por día, así estará el tiempo en La Plata
Detuvieron a un joven acusado de intentar matar a golpes a un hombre en Berisso
Huracán y River, dos equipos con realidades diferentes, se enfrentan esta noche desde las 21:30 en un Tomás Adolfo Ducó con capacidad reducida, por la fecha 10 del Torneo Apertura.
El encuentro marcará el debut de Eduardo Coudet como técnico del Millonario. El Chacho firmó el martes pasado su contrato con la institución, inmediatamente puso manos a la obra y realizó una serie de entrenamientos de alta intensidad.
Formaciones:
Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda, Óscar Romero, Thaiel Peralta; Jordy Caiceo y Alejandro Martínez. DT: Diego Martínez.
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Kendry Páez, Tomás Galván, Ian Subiabre; y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
