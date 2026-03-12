Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

River visita a Huracán con el debut de Coudet: hora, formaciones y tv

River visita a Huracán con el debut de Coudet: hora, formaciones y tv

Eduardo Coudet hará su estreno como entrenador de River / X

12 de Marzo de 2026 | 03:00

Huracán y River, dos equipos con realidades diferentes, se enfrentan esta noche desde las 21:30 en un Tomás Adolfo Ducó con capacidad reducida, por la fecha 10 del Torneo Apertura.

El encuentro marcará el debut de Eduardo Coudet como técnico del Millonario. El Chacho firmó el martes pasado su contrato con la institución, inmediatamente puso manos a la obra y realizó una serie de entrenamientos de alta intensidad.

Formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda, Óscar Romero, Thaiel Peralta; Jordy Caiceo y Alejandro Martínez. DT: Diego Martínez.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Kendry Páez, Tomás Galván, Ian Subiabre; y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Advierten que "peligra el cuatrimestre": se vienen 10 días sin clases en la UNLP, y podrían ser 22

Lucas Alario, desafectado para enfrentar a Lanús: qué dice el parte médico

La inflación de febrero: alimentos, nafta y servicios, lo que más subió

Julián Kadijevic se perfila para atajar ante Independiente Rivadavia en el Bosque

VIDEO. La Plata: buscan a un automovilista que atropelló a dos jóvenes en moto y escapó

Sexo seguro: captan a un policía de la Bonaerense en pleno acto al lado de un patrullero

Desarrolladores, inmobiliarias y escribanías detrás de la denuncia por venta de lotes ilegales en La Plata

Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor
+ Leidas

El verano se despide con una ola de calor extremo: día por día, así estará el tiempo en La Plata

Desarrolladores, inmobiliarias y escribanías detrás de la denuncia por venta de lotes ilegales en La Plata

Advierten que "peligra el cuatrimestre": se vienen 10 días sin clases en la UNLP, y podrían ser 22

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Banfield

Por qué Baradel se aleja de la conducción de SUTEBA, tras estar 20 años al frente del gremio docente

En Estudiantes vuelve Núñez y la duda del Cacique está en el medio: ¿cómo va a formar ante Lanús?

Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor

Gimnasia jugó, sufrió y sumó tres puntos vitales ante Banfield
Últimas noticias de Deportes

Con dos regresos, la lista de concentrados de Estudiantes para enfrentar a Lanús

VIDEO. "Estás roto moralmente": un ex DT de Gimnasia estalló contra un árbitro tras un polémico penal

Universitario de La Plata lanza una nueva actividad: Pickleball

Julián Kadijevic se perfila para atajar ante Independiente Rivadavia en el Bosque
Policiales
VIDEO. Choque, fuego y tensión: dos autos ardieron en Camino Centenario
VIDEO. La Plata: buscan a un automovilista que atropelló a dos jóvenes en moto y escapó
Sexo seguro: captan a un policía de la Bonaerense en pleno acto al lado de un patrullero
Cuádruple crimen de La Plata: una condenada por falso testimonio solicitó la prisión domiciliaria
Cayó el hombre que se masturbaba en el Bosque de La Plata dentro de una Partner bordó
Espectáculos
¿Andrea del Boca, afuera de Gran Hermano?: la Fiscalía pidió condenarla en la causa "Mamá Corazón"
Carmiña pidió disculpas al salir de la casa tras comentarios xenófobos contra la platense Mavinga
Polémica en Nordelta por los perros de Wanda Nara: la acusación de los vecinos
Explotó el rating de Gran Hermano Generación Dorada con la expulsión de Carmiña por dichos racistas
Presentan el avance de “Michael”, la película sobre Michael Jackson
Política y Economía
“La palabra no debió ser ‘deslomarse’”: Adorni admitió que fue “desafortunada” su explicación en los vuelos del escándalo
Evacúan el Congreso tras una amenaza de bomba: fuerte operativo de seguridad
Lumilagro apaga sus hornos tras 83 años: importará termos de desde China, India y Vietnam
Emotivo homenaje en La Plata a Raúl Alfonsín a 99 años de su nacimiento
El vuelo del escándalo y el furcio viral del amigo de Adorni: “Lo pagó con plata del Estado”
La Ciudad
Advierten que "peligra el cuatrimestre": se vienen 10 días sin clases en la UNLP, y podrían ser 22
Alerta por el sueño de los adolescentes: casi la mitad duerme menos de 7 horas por el uso del celular
En La Plata, actividades por la Semana de la Endometriosis, una enfermedad silenciosa que afecta a una de cada diez mujeres
Desesperación en una ONG de La Plata para jóvenes con autismo: denuncian que “IOMA no paga desde octubre"
En La Plata, los frentistas califican como "abusivos" los aumentos en la tarifa del agua

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla