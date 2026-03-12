La inflación de febrero fue del 2,9% y acumula 33,1% en los últimos 12 meses
Evacúan el Congreso tras una amenaza de bomba: fuerte operativo de seguridad
Sociedad 12/03/2026 17:52:17
Buenos Aires, 12 marzo (NA) — Una amenaza de bomba generó esta tarde un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso, donde las fuerzas policiales y especialistas en explosivos realizaron un amplio despliegue preventivo para descartar la presencia de artefactos peligrosos.
“Se escuchó una modulación por amenaza de bomba”, indicaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.
Por el operativo trabajaban en el lugar los Bomberos de la Policía Federal.
