Evacúan el Congreso tras una amenaza de bomba: fuerte operativo de seguridad

12 de Marzo de 2026

Sociedad 12/03/2026

Buenos Aires, 12 marzo (NA) — Una amenaza de bomba generó esta tarde un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso, donde las fuerzas policiales y especialistas en explosivos realizaron un amplio despliegue preventivo para descartar la presencia de artefactos peligrosos.

“Se escuchó una modulación por amenaza de bomba”, indicaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Por el operativo trabajaban en el lugar los Bomberos de la Policía Federal.