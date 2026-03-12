Sexo seguro: captan a un policía de la Bonaerense en pleno acto al lado de un patrullero

Un escándalo sacudió a la fuerza de seguridad en la localidad de Cañuelas tras la difusión de un video que compromete a un oficial de servicio. Una cámara de vigilancia registró el momento en que el efectivo mantenía un encuentro íntimo con una mujer a escasos metros del patrullero que tenía asignado para tareas de prevención de delitos.

La situación generó una reacción inmediata de las autoridades competentes. Según se pudo conocer, el agente ya fue identificado y su conducta derivó en la apertura de un sumario administrativo ante la Auditoría General de Asuntos Internos.

La investigación judicial se centra en dos figuras penales de gravedad. Por un lado, se analiza el incumplimiento de los deberes de funcionario público, dado que el oficial abandonó sus tareas de patrullaje y vigilancia activa. Por el otro, la justicia evalúa una presunta malversación de caudales públicos, debido al uso de una unidad oficial para fines privados y recreativos.

Mientras la investigación avanza, el efectivo permanece apartado de sus funciones habituales a la espera de una resolución definitiva sobre su futuro en la policía. Los registros fílmicos constituyen la prueba central en el expediente que ahora tramita la oficina de Asuntos Internos.