Choque, fuego y tensión: dos autos ardieron en Camino Centenario

Este jueves por la tarde, escenas de tensión se vivieron en la esquina de Camino Centenario y 505, luego de que un accidente entre una camioneta y un auto terminó con ambos vehículos en llamas.

Por minutos, la zona estuvo afectada por una congestión y, luego de un rápido accionar, los bomberos sofocaron el foco ígneo. En base a las primeras hipótesis, una camioneta Renault Duster habría participado de un incidente vial con un Honda Fit y se vio afectado un auto Citroen C3 que permanecía estacionado.

Una dotación del Cuartel de Bomberos de Gonnet acudió al sitio para combatir las llamas. El personal especializado logró sofocar el incendio y evitó que el peligro se propagara hacia otros sectores de la calzada.

A pesar de la magnitud del siniestro y la destrucción de los rodados, las autoridades confirmaron que ninguna de las personas implicadas sufrió lesiones. Los conductores y el titular del auto estacionado resultaron ilesos tras el percance. El tránsito en la zona permaneció reducido mientras se realizaron las tareas de rigor.