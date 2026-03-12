Emotivo homenaje en La Plata a Raúl Alfonsín a 99 años de su nacimiento

En un acto institucional realizado en Plaza Moreno, el arco político de le La Plata rindió homenaje al Dr. Raúl Ricardo Alfonsín al cumplirse el 99° aniversario de su nacimiento, en un contexto especialmente significativo para la memoria democrática del país, a pocos días de cumplirse 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

La actividad fue organizada conjuntamente por la Municipalidad de La Plata y la Junta Central de la Unión Cívica Radical de La Plata, y se desarrolló frente al monumento que recuerda al ex presidente en el corazón de la ciudad.

El acto comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por el violinista Nicolás Favero. Posteriormente se realizó una ofrenda floral al pie del monumento y, tras ese momento, se distribuyeron banderas argentinas entre los asistentes, que acompañaron el homenaje y reforzaron el clima de celebración democrática en torno a la figura del ex presidente.

Durante la ceremonia se destacó el papel de Alfonsín como arquitecto del retorno democrático en 1983, impulsor del Juicio a las Juntas y referente ético de la vida pública argentina, cuya figura permanece asociada a la defensa de los derechos humanos, el pluralismo político y el Estado de Derecho.

El acto contó con la palabra de distintos referentes que representaron diversas dimensiones del legado alfonsinista. Ricardo Alfonsín habló en representación de la familia Alfonsín; Federico Storani lo hizo en nombre del gobierno de Raúl Alfonsín; Pablo Nicoletti, presidente de la UCR de La Plata, en representación del radicalismo; y el intendente Julio Alak cerró el acto en nombre de las instituciones democráticas de la ciudad.

El intendente de La Plata, Julio Alak, destacó que “la figura de Raúl Alfonsín pertenece al patrimonio democrático de todos los argentinos. Su liderazgo en el retorno a la democracia y su decisión de impulsar el Juicio a las Juntas marcaron un camino que nuestra sociedad sigue defendiendo: memoria, verdad, justicia y respeto por las instituciones”.

Por su parte, el presidente de la UCR de La Plata, Pablo Nicoletti, señaló: “Recordar a Raúl Alfonsín no es mirar el pasado con nostalgia, sino renovar un compromiso con la democracia, los derechos humanos y la convivencia política. A 50 años del golpe de Estado, su legado nos recuerda que la democracia se construye todos los días con coraje cívico y responsabilidad institucional”.

El homenaje contó con una nutrida concurrencia y la presencia de legisladores, intendentes, autoridades municipales, autoridades partidarias y representantes de diversas instituciones civiles, académicas y de entidades del comercio y las pymes de la ciudad. Entre los presentes se encontraban el rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Pablo Domenichini; el senador nacional Maximiliano Abad; la senadora Nerina Neumann; el diputado provincial Matías Civale; y los ex diputados nacionales Miguel Bazze y Josefina Mendoza, entre otras autoridades y dirigentes que acompañaron este reconocimiento a una de las figuras centrales de la recuperación democrática argentina.