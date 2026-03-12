La inflación de febrero fue del 2,9% y acumula 33,1% en los últimos 12 meses
La inflación de febrero fue del 2,9% y acumula 33,1% en los últimos 12 meses
Cuádruple crimen de La Plata: una condenada por falso testimonio solicitó la prisión domiciliaria
VIDEO.- Evacuaron Humanidades y Psicología por una amenaza de bomba: los finales se tomaron igual y había presos para rendir
Emotivo homenaje en La Plata a Raúl Alfonsín a 99 años de su nacimiento
"Esta causa nunca debió ser promovida": el comunicado de la AFA tras la presentación de Tapia en la Justicia
Alak apoyó una futura candidatura presidencial de Kicillof al inaugurar un nuevo tramo de la Avenida 60 en Los Hornos
El vuelo del escándalo y el furcio viral del amigo de Adorni: “Lo pagó con plata del Estado”
Cayó el hombre que se masturbaba en el Bosque de La Plata dentro de una Partner bordó
¿Andrea del Boca, afuera de Gran Hermano?: la Fiscalía pidió condenarla en la causa "Mamá Corazón"
Lumilagro apaga sus hornos tras 83 años: importará termos de desde China, India y Vietnam
Por primera vez habló el nuevo líder de Irán y prometió "vengar la sangre de nuestros mártires"
Desesperación en una ONG de La Plata para jóvenes con autismo: denuncian que “IOMA no paga desde octubre"
De un sueño familiar a la excelencia: un laboratorio platense ganó el Premio Nacional a la Calidad
El hijo de histórica jugadora de las Lobas jugó una final en medio de la guerra y contó cómo escaparon del bombardeo
Sexo seguro: captan a un policía de la Bonaerense en pleno acto al lado de un patrullero
Polémica en Nordelta por los perros de Wanda Nara: la acusación de los vecinos
Carmiña pidió disculpas al salir de la casa tras comentarios xenófobos contra la platense Mavinga
Se vienen 10 días sin clases en la UNLP, y podrían ser 22: ya advierten que "peligra el cuatrimestre"
Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor
Menos sexo entre los adolescentes: pantallas, redes sociales y una intimidad en pausa
El verano se despide con una ola de calor extremo: día por día, así estará el tiempo en La Plata
Detuvieron a un joven acusado de intentar matar a golpes a un hombre en Berisso
VIDEO.-Tu mirada tiene premio: la lectora que revivió una joya
Detuvieron a "Chelo" de Grupo Green, acusado de abuso sexual por una streamer
Expulsaron a Carmiña de Gran Hermano luego de sus repudiables dichos a la platense Mavinga, los detalles
Cuenta DNI anunció beneficios con Pagos NFC: descuentos en supermercado y reintegro 100% en transporte público
Largas filas para vacunarse en La Plata, y la Provincia denuncia falta de entrega de dosis pediátricas
Diez años sin Roberto Perfumo, el último entrenador que salió campeón con Gimnasia
Mauro Boselli y la deuda que tiene Estudiantes con él: "El club ya me comenzó a pagar"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En un acto institucional realizado en Plaza Moreno, el arco político de le La Plata rindió homenaje al Dr. Raúl Ricardo Alfonsín al cumplirse el 99° aniversario de su nacimiento, en un contexto especialmente significativo para la memoria democrática del país, a pocos días de cumplirse 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
La actividad fue organizada conjuntamente por la Municipalidad de La Plata y la Junta Central de la Unión Cívica Radical de La Plata, y se desarrolló frente al monumento que recuerda al ex presidente en el corazón de la ciudad.
El acto comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por el violinista Nicolás Favero. Posteriormente se realizó una ofrenda floral al pie del monumento y, tras ese momento, se distribuyeron banderas argentinas entre los asistentes, que acompañaron el homenaje y reforzaron el clima de celebración democrática en torno a la figura del ex presidente.
Durante la ceremonia se destacó el papel de Alfonsín como arquitecto del retorno democrático en 1983, impulsor del Juicio a las Juntas y referente ético de la vida pública argentina, cuya figura permanece asociada a la defensa de los derechos humanos, el pluralismo político y el Estado de Derecho.
El acto contó con la palabra de distintos referentes que representaron diversas dimensiones del legado alfonsinista. Ricardo Alfonsín habló en representación de la familia Alfonsín; Federico Storani lo hizo en nombre del gobierno de Raúl Alfonsín; Pablo Nicoletti, presidente de la UCR de La Plata, en representación del radicalismo; y el intendente Julio Alak cerró el acto en nombre de las instituciones democráticas de la ciudad.
LE PUEDE INTERESAR
El vuelo del escándalo y el furcio viral del amigo de Adorni: “Lo pagó con plata del Estado”
El intendente de La Plata, Julio Alak, destacó que “la figura de Raúl Alfonsín pertenece al patrimonio democrático de todos los argentinos. Su liderazgo en el retorno a la democracia y su decisión de impulsar el Juicio a las Juntas marcaron un camino que nuestra sociedad sigue defendiendo: memoria, verdad, justicia y respeto por las instituciones”.
Por su parte, el presidente de la UCR de La Plata, Pablo Nicoletti, señaló: “Recordar a Raúl Alfonsín no es mirar el pasado con nostalgia, sino renovar un compromiso con la democracia, los derechos humanos y la convivencia política. A 50 años del golpe de Estado, su legado nos recuerda que la democracia se construye todos los días con coraje cívico y responsabilidad institucional”.
El homenaje contó con una nutrida concurrencia y la presencia de legisladores, intendentes, autoridades municipales, autoridades partidarias y representantes de diversas instituciones civiles, académicas y de entidades del comercio y las pymes de la ciudad. Entre los presentes se encontraban el rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Pablo Domenichini; el senador nacional Maximiliano Abad; la senadora Nerina Neumann; el diputado provincial Matías Civale; y los ex diputados nacionales Miguel Bazze y Josefina Mendoza, entre otras autoridades y dirigentes que acompañaron este reconocimiento a una de las figuras centrales de la recuperación democrática argentina.
gonzalo calvelo / el dia
gonzalo calvelo / el dia
gonzalo calvelo / el dia
gonzalo calvelo / el dia
gonzalo calvelo / el dia
gonzalo calvelo / el dia
gonzalo calvelo / el dia
gonzalo calvelo / el dia
gonzalo calvelo / el dia
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí