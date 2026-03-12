La inflación de febrero fue del 2,9% y acumula 33,1% en los últimos 12 meses
La inflación de febrero fue del 2,9% y acumula 33,1% en los últimos 12 meses
Cuádruple crimen de La Plata: una condenada por falso testimonio solicitó la prisión domiciliaria
VIDEO.- Evacuaron Humanidades y Psicología por una amenaza de bomba: los finales se tomaron igual y había presos para rendir
Emotivo homenaje en La Plata a Raúl Alfonsín a 99 años de su nacimiento
"Esta causa nunca debió ser promovida": el comunicado de la AFA tras la presentación de Tapia en la Justicia
Alak apoyó una futura candidatura presidencial de Kicillof al inaugurar un nuevo tramo de la Avenida 60 en Los Hornos
El vuelo del escándalo y el furcio viral del amigo de Adorni: “Lo pagó con plata del Estado”
Cayó el hombre que se masturbaba en el Bosque de La Plata dentro de una Partner bordó
¿Andrea del Boca, afuera de Gran Hermano?: la Fiscalía pidió condenarla en la causa "Mamá Corazón"
Por primera vez habló el nuevo líder de Irán y prometió "vengar la sangre de nuestros mártires"
Desesperación en una ONG de La Plata para jóvenes con autismo: denuncian que “IOMA no paga desde octubre"
De un sueño familiar a la excelencia: un laboratorio platense ganó el Premio Nacional a la Calidad
El hijo de histórica jugadora de las Lobas jugó una final en medio de la guerra y contó cómo escaparon del bombardeo
Sexo seguro: captan a un policía de la Bonaerense en pleno acto al lado de un patrullero
Polémica en Nordelta por los perros de Wanda Nara: la acusación de los vecinos
Carmiña pidió disculpas al salir de la casa tras comentarios xenófobos contra la platense Mavinga
Se vienen 10 días sin clases en la UNLP, y podrían ser 22: ya advierten que "peligra el cuatrimestre"
Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor
Menos sexo entre los adolescentes: pantallas, redes sociales y una intimidad en pausa
El verano se despide con una ola de calor extremo: día por día, así estará el tiempo en La Plata
Detuvieron a un joven acusado de intentar matar a golpes a un hombre en Berisso
VIDEO.-Tu mirada tiene premio: la lectora que revivió una joya
Detuvieron a "Chelo" de Grupo Green, acusado de abuso sexual por una streamer
Expulsaron a Carmiña de Gran Hermano luego de sus repudiables dichos a la platense Mavinga, los detalles
Cuenta DNI anunció beneficios con Pagos NFC: descuentos en supermercado y reintegro 100% en transporte público
Largas filas para vacunarse en La Plata, y la Provincia denuncia falta de entrega de dosis pediátricas
Diez años sin Roberto Perfumo, el último entrenador que salió campeón con Gimnasia
Mauro Boselli y la deuda que tiene Estudiantes con él: "El club ya me comenzó a pagar"
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La causa judicial por el financiamiento de la producción audiovisual "Mamá Corazón" sumó un capítulo fundamental este jueves. El Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de apelación contra la sentencia que eximió de responsabilidad a la actriz Andrea del Boca, que hoy participa del certamen Gran Hermano, y al exministro de Planificación Federal, Julio de Vido. En su planteo, los fiscales insistieron en que existieron irregularidades graves en la asignación de recursos estatales para la realización de la serie.
El recurso busca revertir la decisión del tribunal que, semanas atrás, dictó la absolución de todos los acusados por falta de pruebas sobre el delito de defraudación. Según la postura de la fiscalía, el fallo inicial omitió elementos probatorios que demuestran una maniobra para el desvío de dinero público a través de convenios con universidades.
Los representantes del Estado sostienen que el contrato para la telenovela contó con beneficios fuera de lo común y una ausencia total de controles efectivos. Por este motivo, solicitaron la revocación de la libertad de cargos y la aplicación de las penas que corresponden por el uso indebido del erario público.
La resolución de este conflicto queda ahora bajo el análisis de una instancia superior. Este tribunal deberá evaluar los fundamentos del recurso fiscal y decidir si mantiene la absolución o si hace lugar al pedido de condena para los principales responsables del expediente.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí