¿Andrea del Boca, afuera de Gran Hermano?: la Fiscalía pidió condenarla en la causa "Mamá Corazón"

La causa judicial por el financiamiento de la producción audiovisual "Mamá Corazón" sumó un capítulo fundamental este jueves. El Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de apelación contra la sentencia que eximió de responsabilidad a la actriz Andrea del Boca, que hoy participa del certamen Gran Hermano, y al exministro de Planificación Federal, Julio de Vido. En su planteo, los fiscales insistieron en que existieron irregularidades graves en la asignación de recursos estatales para la realización de la serie.

El recurso busca revertir la decisión del tribunal que, semanas atrás, dictó la absolución de todos los acusados por falta de pruebas sobre el delito de defraudación. Según la postura de la fiscalía, el fallo inicial omitió elementos probatorios que demuestran una maniobra para el desvío de dinero público a través de convenios con universidades.

Los representantes del Estado sostienen que el contrato para la telenovela contó con beneficios fuera de lo común y una ausencia total de controles efectivos. Por este motivo, solicitaron la revocación de la libertad de cargos y la aplicación de las penas que corresponden por el uso indebido del erario público.

La resolución de este conflicto queda ahora bajo el análisis de una instancia superior. Este tribunal deberá evaluar los fundamentos del recurso fiscal y decidir si mantiene la absolución o si hace lugar al pedido de condena para los principales responsables del expediente.