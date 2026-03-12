Cuádruple crimen de La Plata: una condenada por falso testimonio solicitó la prisión domiciliaria

Patricia Godoy, sentenciada por "falso testimonio agravado" en el marco de la investigación del cuádruple femicidio de La Plata, elevó una petición formal para cumplir su pena fuera de la unidad carcelaria. El recurso judicial quedó en manos de Emir Alfredo Caputo Tártara, el magistrado del Tribunal Oral Criminal N° 5 que lideró el proceso donde la mujer resultó culpable por haber mentido en sus declaraciones.

La justicia determinó en su momento que Godoy mintió con el fin de involucrar de manera directa a su vecino Osvaldo Martínez en los asesinatos de Susana De Barttole (63), su hija Bárbara Santos (29), la nena Micaela Galle (11) y una amiga de la familia, Marisol Pereyra (35).

La masacre tuvo lugar hace hace 14 años en un PH de la calle 28 entre 41 y 42, y el proceso se inició el pasado 1º de diciembre ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Plata, donde la fiscalía y la querella pidieron penas de hasta diez años de prisión.

En la recta final del año pasado, la falsedad de los dichos de Godoy quedó firme y se le impuso la pena de cuatro años y seis meses de cárcel. En el fallo, concluyeron que su afirmación de haber visto a Martínez regresar a su domicilio durante la madrugada de los hechos carecía de sustento real y fue desmentida por múltiples testimonios vecinales, registros de comunicaciones y por el propio desarrollo probado de los acontecimientos.

El magistrado descartó de manera expresa la hipótesis de un error perceptivo y sostuvo que la imputada actuó de manera consciente y voluntaria al faltar a la verdad, introduciendo detalles que buscaban dar verosimilitud a un relato ficticio.

Actualmente, la defensa de la interna busca que el resto de la condena se desarrolle bajo la modalidad de arresto en su hogar, mientras se encuentra bajo análisis la revisión de las condenas en el Tribunal de Casación Penal de la Provincia. El juez Tártara evaluará los fundamentos de los abogados y los informes técnicos del Servicio Penitenciario antes de emitir una resolución definitiva sobre el beneficio solicitado.