El conductor de la TV Pública Marcelo Grandio quedó en el centro de la polémica luego de que su nombre apareciera entre los pasajeros de un vuelo privado utilizado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni para viajar con su familia a Punta del Este durante el último feriado de Carnaval.

En una entrevista televisiva, Grandio intentó explicar el viaje y defendió al funcionario, pero durante su descargo protagonizó varios furcios y contradicciones que rápidamente se viralizaron.

Según relató, él mismo invitó a Adorni a pasar unos días en su casa de Punta del Este porque “hacía dos años que no se tomaba vacaciones”. En ese contexto, sostuvo que el funcionario pagó el traslado en un vuelo privado, que —según afirmó— costó unos 3600 dólares.

Sin embargo, en medio de la explicación dejó una frase que generó repercusión: “Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía”, dijo.

Minutos después, el propio Grandio volvió a contradecirse al hablar de la frecuencia con la que el funcionario viajaba. Primero aseguró que “hacía dos años que no se tomaba vacaciones”, pero luego afirmó: “Hace cuatro años no podía venir y vino”.

Durante la entrevista, además, buscó despegarse de cualquier vínculo político. “Estas cosas me sacan las ganas de seguir. Yo no tengo relación con los políticos y Manu no es parte de la política”, aseguró el conductor del canal estatal.

En el mismo sentido, remarcó que su trabajo en los medios públicos no está vinculado a su amistad con el funcionario. “En Radio Nacional trabajé antes de que Manuel sea vocero. A mí me llamaron a la TV Pública por mi trayectoria”, afirmó.

La polémica se reactivó luego de que el periodista Carlos Pagni mencionara cuestionamientos en torno a viajes y actividades vinculadas al entorno del jefe de Gabinete, lo que volvió a poner bajo la lupa el vuelo privado a Uruguay.

Grandio, que se presenta en redes sociales como “periodista y empresario”, mantiene una relación pública de amistad con Adorni. En mayo de 2025 incluso publicó una foto junto a él con un mensaje de felicitación por su gestión y un respaldo explícito al espacio político La Libertad Avanza.