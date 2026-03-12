Polémica en Nordelta por los perros de Wanda Nara: la acusación de los vecinos

Los vecinos de Nordelta, lugar donde vive Wanda Nara junto a sus hijas, denunciaron a la conductora de Masterchef por una presunta situación de abandono de sus mascotas.

A través de La Mañana de Moria, la empresaria viajó hace unos diez días a Milán para presentarse en el juicio por la división de bienes que mantiene con Mauro Icardi.

A partir de su ausencia, algunos residentes del barrio aseguraron que los animales habrían quedado solos durante varios días.

En los videos se ve a los perros, de raza pequeña, aparentemente caniches, dentro de un canil, ladrando de manera constante. Quienes viven cerca señalaron que los animales “están todo el día solos” y que permanecen expuestos al sol.

Los ladridos habrían sido lo que primero llamó la atención en la zona, por lo que, varios vecinos indicaron que, al tratarse de perros chicos, el ruido es constante y se escucha con frecuencia, lo que generó preocupación y malestar entre quienes viven en el lugar.

Frente a las acusaciones, Andrés Nara, padre de la empresaria, salió a desmentir la versión y explicó, los animales no están abandonados y hay dos personas encargadas de cuidarlos, además de él mismo.

Sin embargo, algunos vecinos del barrio sostienen lo contrario y aseguran que hace varios días no ven a nadie acercarse al lugar para atender a los perros.

Finalmente, en las imágenes difundidas se los observa dentro de una jaula ubicada al costado de la casa.